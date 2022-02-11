С нами не соскучишься!

8 025 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Полуэктов
    А дальше опять была война. Вновь на Россию полезли всей Европой. Очередным заходом, в Гражданскую-то не срослось  -  ...Один из первых ев...
  • Алиса Майская
    Чушь очередная.Что из продуктов ...
  • Валерий Ворожищев
    К сожалению филателия в наши дне недооценена. Может быть из-за резкого снижение уровня нашего образования, что  не по...Загадка почтовой ...

Копеечная таблетка — и комнатные растения оживают на глазах

Сухой воздух, переувлажнение почвы, нехватка или избыток солнечного света, слишком большое количество удобрений — всё это способно вызвать у растения стресс. Листики скручиваются, сохнут на кончиках, теряют яркость окраса, а то и вовсе начинают отпадать.
Вывести растение из этого состояния поможет очень простое средство, которое наверняка есть в каждой домашней аптечке. Речь идёт об активированном угле.
Копеечная таблетка — и комнатные растения оживают на глазах
Как и в случае с человеческим организмом, для растений активированный уголь работает, как адсорбент: убирает из почвы вредные токсичные вещества, борется с чрезмерной закисленностью почвы, препятствует росту патогенных бактерий, позволяет справиться с излишком влаги. Короче говоря, решает именно те проблемы, которые и вызывают нежелательную реакцию растений.
Копеечная таблетка — и комнатные растения оживают на глазах
Есть два способа внесения угля под цветок.
Первый способ. В зависимости от размера, на каждый горшок берётся по 1-3 таблетки угля. Далее их следует разломать на кусочки, которые равномерно на глубину 2-3 см помещаются в грунт и присыпаются.
Копеечная таблетка — и комнатные растения оживают на глазах
Второй способ. Для этого варианта таблетку активированного угля нужно растолочь в порошок, который затем высыпать в пол литра воды и перемешать. Далее этой водой нужно полить растения.
Копеечная таблетка — и комнатные растения оживают на глазах
Если ваши зелёные питомцы испытывают стресс, трюк с активированным углём им обязательно поможет!


Подробнее об этом способе ухода за растениями — в видео ниже.

Ссылка на первоисточник
растенияТаблетка
Обсудить

Картина дня

наверх