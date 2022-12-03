Чем нафаршировать картофель: 7 начинок, перед которыми сложно устоять

Картошка настолько универсальный продукт, что приготовить её можно не только на обед и ужин, но и даже на перекус. В особенности, если говорить про печёные её варианты. Может показаться, что в этой области уж точно ничем нельзя удивить членов семьи, однако это не так. И вот семь рецептов печёного картофеля, которые докажут обратное.
1. С копченой рыбой
С копчёной рыбкой. \ Фото: famagusta.news.
Когда обычная картошка надоела, можно попробовать разбавить унылое меню, бросив печься несколько картофелин и добавив к ним вкусную и ароматную добавку из копченной рыбки.
Ингредиенты:
• Картошка – 8 шт;
• Копченная рыба – 510 г;
• Лук – 2-3 шт;
• Яйцо – 1 шт;
• Сметана – 3 ст.л;
• Масло сливочное.
Картофель, фаршированный рыбной начинкой. \ Фото: scarlino.it.
Способ приготовления:
• Картошку промыть, предварительно сварить;
• Разделить на половинки;
• Мякиш выложить в блендер;
• Обжарить мелко нарезанные луковицы;
• Всыпать к картошке;
• Добавить рыбу и перебить до однородности;
• Всыпать в фарш яйцо, перемешать;
• Лодочки наполнить начинкой;
• Смазать маслом ёмкость;
• Распределить по ней картошку;
• Залить сверху сметаной;
• Печь пять-семь минут.
2. Фаршированные шкурки
С фаршем. \ Фото: twitter.com.
Не только картошка может быть вкусной, но и шкурки, которые каждый из нас пробовал есть в детстве. Вкусные, хрустящие, они идеально подходят для того, чтобы наполнить их оригинальной начинкой.
Ингредиенты:
• Картошка – 5 шт;
• Фарш говяжий – 340 г;
• Лук – 2 шт;
• Чеснок – 3 зубочка;
• Кукуруза – четверть стакана;
• Бобы – четверть стакана;
• Помидор – 2 шт;
• Кинза – 1 ст.л;
• Чили порошок – 1 ч.л;
• Паприка – половинка чайной ложки;
• Тмин – четверть чайной ложки;
• Сыр – четверть стакана;
• Соль и перец – по вкусу;
• Масло оливковое.
Фаршированные картофельные шкурки. \ Фото: telegra.ph.
Способ приготовления:
Для начинки:
• Травы и два вида перца смешать;
• Две чайные ложки масла прогреть;
• Обжарить фарш, пока не уйдет сок;
• Лук очистить, чеснок продавить через пресс;
• Добавить к мясу;
• Жарить до полупрозрачности лука;
• Вымыть и накрошить помидоры;
• Добавить к мясу, тушить пару минут;
• Всыпать следом овощи;
• Накрошить кинзу и добавить туда же специи;
• Перемешать;
• Сдобрить специями;
• Томить около пяти минут.
Для картошки:
• Предварительно нагреть духовой шкаф;
• Выложить фольгу на ёмкость и смазать её;
• Картошку промыть, дать просохнуть;
• Проткнуть несколько раз зубочисткой;
• Обтереть маслом;
• Выложить в ёмкость и печь около часа до образования корочки;
• Выложить и дать остыть;
• Нарезать на половинки;
• Мякиш удалить ложкой, оставляя толстую кожуру;
• Обмазать её маслом;
• Перевернуть ею вверх;
• Печь ещё пару минут;
• Перевернуть вниз и печь пару минут до зажаристости;
• Вытащить и нафаршировать;
• Присыпать сверху натёртым сыром и отправить обратно в шкаф;
• Готовить до тягучести сыра.
3. С грибами в сметане
С грибной начинкой. \ Фото: foodserviceindia.com.
Чтобы сделать вкус блюда мягче и ярче, рекомендуется попробовать приготовить его с ароматными сушеными грибами, что, соединяясь в блюде со сметаной, дадут неповторимый и ни с чем не сравнимый вкус.
Ингредиенты:
• Картошка – 15 шт;
• Грибы сушеные – 110 г;
• Лук – 1 шт;
• Бульон грибной – полстакана;
• Сметана – 3 ст.л;
• Мука – 1,5 ст.л.
Картошка, фаршированная грибами. \ Фото: youtube.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Приготовить любым удобным способом;
• Удалить сердцевину, оставив только лодочку из шкурки;
• Грибы сварить, слить жидкость;
• Луковицу очистить и накрошить;
• Обжарить и всыпать следом грибы;
• Добавить муку, бульон и сметану;
• Сдобрить солью и специями;
• Прогреть пару минут;
• Высыпать на картошку;
• Смазать любую удобную ёмкость;
• Разложить картофель, накрывая его оставшимися кусочками;
• Отправить в духовой шкаф и печь до образования корочки.
4. С помидорами и сыром
С сырно-помидорной начинкой. \ Фото: kienthuc.net.vn.
Не только мясо хорошо сочетается с клубнями, но и овощи. В особенности – спелые, маленькие черри, запекая которые можно добиться нежного послевкусия. А если смешать это всё с сыром – то даже гурманы оближут пальчики.
Ингредиенты:
• Картошка – 3 шт;
• Черри – 26 шт;
• Масло оливковое – 3 ст.л;
• Сыр рикотта – 255 г;
• Специи – по вкусу.
Картошка начинкой из помидоров и сыра. \ Фото: blog.comfy.ua.
Способ приготовления:
• Духовой шкаф предварительно разогреть;
• Картошку обтереть маслом;
• Выложить в ёмкость и запечь до мягкости;
• В отдельную ёмкость выложить фольгу;
• На ней разложить черри, сбрызнуть их маслом;
• Сдобрить специями;
• Выставить в духовой шкаф ёмкость с помидорами;
• Затем картошку вытащить, разрезать на половинки;
• Выложить на неё сыр, прожаренные помидоры;
• Подавать к столу горячей.
5. С брокколи
Картофель с брокколи. \ Фото: 5-nt.ru.
Для тех, кто не очень любит овощи, можно попробовать приготовить запеченный картофель, что будет начинён с помощью соцветий брокколи. Мягкие, рассыпчатые и нежные, они приятно ощущаются на языке и помогут разнообразить меню.
Ингредиенты:
• Картошка – 4 шт;
• Фасоль – 410 г;
• Вода – четверть стакана;
• Сыр – 155 г;
• Брокколи – 1 головка;
• Чеснок – 3 зубочка;
• Соль – половинка чайной ложки;
• Масло оливковое – 2 ст.л;
• Красный перец – по вкусу.
Картошка, фаршированная брокколи. \ Фото: self.com.
Способ приготовления:
• Духовой шкаф предварительно поставить на разогрев;
• Проткнуть картошку зубочисткой;
• Печь в шкафу примерно час;
• Брокколи промыть и разделить на части;
• Вбросить в чашу блендера;
• Продавить чеснок и смешать с овощами;
• Перебить овощи и чеснок вместе;
• Нагреть ложку масла;
• Оставшийся чеснок всыпать на сковороду;
• Следом добавить овощи с перцем;
• Томить до полной мягкости соцветий;
• С фасоли слить жидкость и промыть;
• Всыпать в чашу блендера;
• Добавить воду, сыр, соль;
• Перебить до однородности;
• Удалить мякоть из картофеля;
• Всыпать в шкурки фасоль, брокколи и сыр;
• Отправить обратно в духовку до момента, пока сыр не расплавится.
6. С бобами
С бобами. \ Фото: evolvingtable.com.
Ещё более удивительным рецептом станет этот, который предлагает соединить картофель ни с чем иным, как с сушеными бобами и, конечно же, с самым популярным ингредиентом современности – спелым авокадо.
Ингредиенты:
• Картошка – 4 шт;
• Бобы сушеные – банка;
• Вода – четверть стакана;
• Сметана – 250 г;
• Авокадо – 1 шт;
• Кинза свежая – пучок;
• Масло оливковое – 1,5 ч.л;
• Чили порошок – 1,5 ч.л;
• Чили свежий – 110 г.
Картофель, фаршированный бобами. \ Фото: healthwhisperer.co.
Способ приготовления:
• Масло нагреть;
• Всыпать порошок и прогреть его пару минут;
• Промыть и нарезать свежий чили;
• Высыпать в сковородку вместе с бобами;
• Тушить до густоты массы;
• Картошку промыть и предварительно испечь;
• Выложить сверху массу на картошку;
• Сдобрить натёртым сыром;
• Украсить авокадо, зеленью и вылить сверху сметану;
• Дополнительно запечь до тягучести сыра.
7. Шкурки с яйцами
С яичной начинкой. \ Фото: ounousa.com.
Если одного варианта шкурок вам не хватило – смело отправляйтесь готовить ещё один! Попробуйте сделать сытные лодочки с запечённым внутри яйцом, которые понравятся даже привередам.
Ингредиенты:
• Картошка – 4 шт;
• Масло сливочное – 3 ст.л;
• Яйца – 8 шт;
• Колбаса – 260 г;
• Сыр – 310 г;
• Лук зеленый – пучок;
• Соль и перец – по вкусу.
Картофель, фаршированный яйцами. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Картошку промыть и испечь предварительно;
• Разделить на лодочки;
• Удалить мякоть;
• Выложить внутрь ложку масла;
• Сдобрить специями;
• Разбить в лодочки по яйцу;
• Выложить поверх начинку;
• Сдобрить приправами;
• Печь полчаса до готовности яйца.
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