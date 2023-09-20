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Сколько еды нужно съедать за раз

Журнал о науке Guard Your Health опубликовал ряд исследований, которые доказывают, что в последнее время проблема переедания стала набирать обороты. При этом, чтобы похудеть, не обязательно садиться на жесткую диету и есть одни брокколи, — достаточно просто ограничить себя в количестве еды.

Сколько еды нужно съедать за раз

5 принципов «ручной» диеты

1. Пригоршня из двух сложенных ладоней — это то количество овощей, которое нужно съесть за день.

2. Передняя часть кулака — дневная норма углеводов (рис, другие каши, макаронные изделия, хлеб).

3. Открытая ладонь без учета пальцев показывает, какой кусок мяса нужно съедать в день.

4. Сжатый кулак по объему равен тому количеству фруктов, которые нужно съесть за день для поддержания крепкого здоровья.

5. Верхняя фаланга указательного пальца — то количество сливочного масла и животных жиров, которые можно съесть в день без вреда для фигуры.

Пользоваться этими знаниями очень просто. Достаточно запомнить, как выглядит суточная порция еды, и разделить ее на 3 части — завтрак, обед и ужин.

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