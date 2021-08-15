Как правильно провести жесткую обрезку помидоров в августе

Наступил август, а значит пора уделить внимание помидорам. Ведь именно сейчас назревает большой урожай и растения особо восприимчивы к различной хвори. Им нужно обязательно обеспечить надлежащую защиту. В этой статье мы расскажем, как правильно обрезать помидоры, чтобы потом собрать красивые, вкусные плоды.







КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ ПОМИДОРЫ

Убираем лишнее

В августе повышенное внимание нужно даже тем растениям, которые обитают в теплице. Ведь в средней полосе августовские ночи довольно прохладные и сырые. А дни уже не такие жаркие.Конечно, можно использовать химические препараты. Сейчас очень широкий выбор средств системного действия, которые проникают внутрь растения. Но если ты не сторонник химии и хочешь, чтобы урожай был максимально экологичным, то нужен другой подход.Есть один момент, который многие неопытные огородники часто упускают из виду в погоне за урожаем. Желая собрать больше плодов, они трясутся над каждой завязью, каждым цветком. Да, в июле это уместно, ведь тогда у растений еще есть время.Но в августе дела обстоят иначе. Дело в том, что в этот период лишние завязи будут лишь нагрузкой для растения. Присмотрись: цветочные кисти, которые появляются в августе, обычно намного слабее, чем июльские или июньские.Зачастую цветочки вовсе отпадают. Или же завязываются крохотные плоды, которые не успевают развиться, а замирают.И в том, что так происходит, мы не виноваты. Просто таким образом растения дают понять, что уже хватит. Даже активные подкормки, призванные стимулировать плодоношение, не очень эффективны. Если плоды и успеют вырасти, то они будут совсем невкусные.Возможно, всё дело в том, что в конце лета погода достаточно изменчива. Суточные перепады температуры большие. Так или иначе, нет смысла лишний раз нянчиться с августовскими «заморышами». Лучше разгрузить растения и убрать всё лишнее, в том числе и новые завязи. И не жалеть. Эта вынужденная мера позволит основному урожаю как следует развиться и налиться.Весной и летом огородники обычно занимаются формирующей обрезкой. В августе у нас другая цель — избавить растения от лишнего. Перед обрезкой и сразу после нее помидоры поливать не стоит.У высокорослых помидоров над верхней сформировавшейся кистью отсчитываем два листа и обрезаем ствол вместе с цветами и бутонами. Они всё равно отсохнут, так что нечего их жалеть. Срез можно присыпать золой.Низкорослые кустики, которые обычно ведутся в несколько стеблей, очень активно зарастают пасынками. Кстати, это называется высокой побегообразовательной способностью. У них на каждом стебле оставляем по одному или два листика над самой последней сформировавшейся кистью. Остальное можно срезать.Помимо этого, удаляем у них все пасынки. После такой радикальной обрезки опрыскиваем помидоры молочной сывороткой. На следующий день можно внести подкормку калием под корень, заодно полить.Зачем же проводить такую радикальную обрезку помидоров в августе? Во-первых, в теплице станет светлее. Будет сухо и просторно, а значит без застоя воздуха. И все плоды будут активно наливаться солнышком.Во-вторых, не будет болезней. Ведь споры болезнетворных грибков в первую очередь покрывают листья. Нет листьев — нет проблем. Будет проще заметить первые признаки хвори и своевременно принять меры. Ну и, конечно же, будет меньше возни. Только периодические поливы.