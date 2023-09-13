Как управлять своей памятью и запоминать всё необходимое

Матиас Риббинг — шведский специалист по проблемам, связанным с работой памяти. Когда ему необходимо запомнить имя нового знакомого, он представляет себе какой-нибудь объект, ассоциирующийся у него с этим именем – первое, что придёт в голову. Матиас уменьшает этот объект в своём воображении до «мультяшного размера» и мысленно располагает его рядом с человеком, имя которого нужно запомнить.













Например, девушка по имени Сара вызвала ассоциацию с пустыней Сахарой, и «объектом» для неё стало ведро с песком. Для него этот фокус работает бесперебойно, как и некоторые другие, о которых пойдёт речь ниже.



«Заставьте ваш мозг мыслить образами, — советует Риббинг. – Как только он привыкнет создавать «картинки», вы начнёте быстрее соображать и лучше контролировать процесс мышления».





Матиас Риббинг



Примеры Риббинга:



«Допустим, вы встретили кого-то с именем Джеймс. Какой образ первым приходит на ум? Я представляю себе пистолет Джеймса Бонда (Вальтер ППК или Беретта 418 – в зависимости от любимого фильма Бондианы). Затем я увеличиваю его, представляю его в 3-D. И теперь, как только я вижу Джеймса, рядом с ним в моём воображении обязательно возникает и этот образ. Связь между ними сформирована в моём мозгу и никуда не девается».



«Когда мне нужно было запомнить имя Макс, я подумал о максимальной громкости и вообразил себе большой усилитель для гитары. Это просто первое, что пришло в голову. Я мысленно разместил его на плече Макса».



Но что, если нужно запомнить не одно имя, а, скажем, десять вещей за раз? Для этого у Матиаса тоже есть своя методика. Вот как она работает:



Представьте себе велосипед (возможно, тот, что есть у вас сейчас) в мельчайших деталях. Теперь увеличьте изображение в своей голове до размеров внедорожника. Он стоит прямо напротив вас. А теперь мы попробуем запомнить 10 каких-нибудь дел – допустим, вам нужно взять документы с работы, завезти вещи в химчистку, отдать зимние ботинки в ремонт, купить продукты и тд.



Теперь придумайте свой образ для каждой из десяти задач – что-нибудь яркое, с чёткими линиями, так у образа больше шансов застрять в голове. «Вообразить солнце, например – идея не очень удачная, поскольку у него нет строго фиксированных очертаний».



Это может быть ботинок, пакет с продуктами, пиджак на вешалке и тд. Увеличьте эти символические изображения ваших дел и начните размещать из на разных частях воображаемого велосипеда, чтобы создать прочные мысленные связи. Например, «переднее колесо» может быть связано с «пакетом с покупками».



«Когда вы представляете себе велосипед, то размещаете картинку на переднем колесе, затем медленно двигаетесь по спицам к середине колеса. Аналогичным образом можно запоминать важные моменты презентации и тд».



Что бы вы себе не представляли, нужно избегать сексуальных ассоциаций или связанных с жестокостью. В противном случае ни в чём не повинный человек каждый раз невольно будет вызывать у вас негативные эмоции.







Если вы не обладаете хорошей кратковременной памятью – не расстраиваетесь. По словам Риббинга и многих других специалистов, человек не рождается со способностью удерживать в памяти миллион имён. Вам просто нужно освоить соответствующую методику.



«Сама по себе память не так важна, — уверяет Риббинг, — важно использовать её с максимальной эффективностью».



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