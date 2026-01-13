С нами не соску...
Двадцать человек, которые сделали невозможное



«Это не глупо, если работает» — каждый человек слышал правило комнатного инженера. Данная подборка покажет, что иногда некоторые решения выглядят крайне нелепо, однако они работают. Разогрели булочки при помощи вешалок в духовке Двадцать человек, которые сделали невозможное

Если нет дождевика, то мусорный пакет в помощь! Двадцать человек, которые сделали невозможное

Лодка собственного производства Двадцать человек, которые сделали невозможное То чувство, когда двери отлично подошли Двадцать человек, которые сделали невозможное Лайфхак, как сушить вещи во время дождя Двадцать человек, которые сделали невозможное Школьный автобус? Нет, это дом!
Двадцать человек, которые сделали невозможное Сделал гитару из больничной утки Двадцать человек, которые сделали невозможное То чувство, когда нашёл, что-то покруче тостера Двадцать человек, которые сделали невозможное Что-то не так с кузовом? Просто воспользуйтесь скотчем! Двадцать человек, которые сделали невозможное «Хм…Что же выбрать?» Двадцать человек, которые сделали невозможное Путешественники зацените? Двадцать человек, которые сделали невозможное Скворечник сорок второго размера Двадцать человек, которые сделали невозможное В смысле это глупо? Работает же! Двадцать человек, которые сделали невозможное Королевский стиль Двадцать человек, которые сделали невозможное Трактор с евроремонтом Двадцать человек, которые сделали невозможное Кресла и столик из старых покрышек Двадцать человек, которые сделали невозможное Кашпо из каски Двадцать человек, которые сделали невозможное Люстра из пружинного матраса Двадцать человек, которые сделали невозможное »Спасла собаку от гнева отца и из сжёванных кроссовок сделала сандалии» Двадцать человек, которые сделали невозможное Тостер, сделанный из венчика Двадцать человек, которые сделали невозможное


источник

Ссылка на первоисточник
