Двадцать человек, которые сделали невозможное

«Это не глупо, если работает» — каждый человек слышал правило комнатного инженера. Данная подборка покажет, что иногда некоторые решения выглядят крайне нелепо, однако они работают. Разогрели булочки при помощи вешалок в духовке
Если нет дождевика, то мусорный пакет в помощь!
Лодка собственного производства То чувство, когда двери отлично подошли Лайфхак, как сушить вещи во время дождя Школьный автобус? Нет, это дом! Сделал гитару из больничной утки То чувство, когда нашёл, что-то покруче тостера Что-то не так с кузовом? Просто воспользуйтесь скотчем! «Хм…Что же выбрать?» Путешественники зацените? Скворечник сорок второго размера В смысле это глупо? Работает же! Королевский стиль Трактор с евроремонтом Кресла и столик из старых покрышек Кашпо из каски Люстра из пружинного матраса »Спасла собаку от гнева отца и из сжёванных кроссовок сделала сандалии» Тостер, сделанный из венчика
