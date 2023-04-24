Римский Колизей: почему стены амфитеатра в дырах, как головка сыра

Колизей – древний амфитеатр, о котором знают практически все. Наиболее известным является римский Колизей. По прошествии времени, к сожалению, здание сохранилось далеко не полностью, но и то, что дожило до наших дней поражает воображение. Существует много вопросов, связанных с Колизеем, в частности, почему его стены в отверстиях. Практически на все из них археологи и историки уже нашли ответы.
Существует много вопросов, связанных с Колизеем, в частности, почему его стены в отверстиях / Фото: youtube.com
1. Как проходили представления – под открытым небом или же было какое-то укрытие
Как правило, спектакли в Колизее показывали именно под открытым небом / Фото: navimba.com
Как правило, спектакли показывали именно под открытым небом. Тем не менее, если стояла слишком большая жара, можно было натянуть тент, огромный по размерам.
Дело в том, что амфитеатр имеет четыре уровня. Три первых – это арки и полуколонны. Четвертый и последний уровень – один из видов аттика. Он разделен на идентичные части пилястрами.
Во всех частях сооружения по периметру присутствует по три выступа с отверстиями для массивных шестов, именно на них и крепили тент / Фото: natalya-telezhinskaya.ru
Практически в каждой второй из этих частей есть окно квадратной формы. Немного выше этих окон есть выступы из камня, напоминающие полки либо подставки. Во всех частях сооружения по периметру присутствует по три выступа. Над каждым выступом в карнизе есть специальные отверстия для массивных шестов. Именно на них и крепили тент.
Если возникала необходимость, моряки из Мизено (военный порт) тент натягивали непосредственно над местами для зрителей. Поблизости от амфитеатра располагалась казарма, в которой жили гладиаторы. В ней было отведено помещение специально для моряков.
2. Почему возле Колизея установлены столбы из мрамора и что они означают
Поблизости амфитеатра есть столбы из мрамора, функция которых сначала была непонятной / Фото: twitter.com
Поблизости амфитеатра есть столбы из мрамора, функция которых сначала была непонятной. В течение длительного промежутка времени считалось, что моряки их использовали, когда натягивали тент. То есть они выполняли функцию своеобразных лебедок.
После проведения исследований стало понятно, что такие столбы стояли практически по всему периметру Колизея. Предполагают, что это были своеобразные знаки, определяющие территорию, принадлежащую Колизею.
3. Проходили ли Навмахии в амфитеатре
Навмахии (наумахии) – зрелища, имитирующие бой на море, на боевых кораблях / Фото: drive2.ru
Навмахии (наумахии) – зрелища, имитирующие бой на море, на боевых кораблях. На вопрос о проведении чего-то подобного в Колизее однозначного ответа нет и сейчас. До сих пор археологи на этот счет ведут споры. Так как сливы для воды обнаружены не были, более верной версией является та, где археологи утверждают, что таких представлений не было.
В Колизее проводились бои гладиаторов с дикими животными / Фото: architectureguru.ru
Если и допускать мысль об их проведении, то скорее всего, это было в начале существования амфитеатра. Дело в том, что в период, когда у власти был Домициан, под ареной соорудили подземелья. Естественно, заливать пространство водой было нельзя. В подземных помещениях стояли клетки, в которых держали животных, а также были сооружены помещения и переходы для людей – гладиаторов.
4. Погибали ли в Колизее христиане за веру
Папа Бенедикт XIV в восемнадцатом столетии подписал указ, которым сделал Колизей неприкосновенным / Фото: tourister.ru
Папа Бенедикт XIV в восемнадцатом столетии решил, что здесь многие христиане приняли мученическую смерть, и подписал указ, которым сделал Колизей неприкосновенным. С тех пор его перестали применять, как каменоломню. Но точных сведений по поводу того, был ли Колизей местом для казни христиан нет и сегодня. Есть информация, указывающая на то, что христиан казнили в цирках. Это были ипподромы, где проходили скачки на колесницах. Речь идет о располагавшемся между Авентином и Палатином (двумя холмами) Большом цирке и находящемся на Ватиканском холме цирке Нерона.
5. Строили ли Колизей иудеи, взятые в плен
Где-то в 71-72 г. первого столетия развернулись строительные работы по возведению амфитеатра / Фото: pinterest.ru
Строительные работы действительно начались уже после того, как закончилась Иудейская война. Старший сын Веспасиана (императора), который потом сам стал императором, Тит разрушил главный храм и Иерусалим в целом. Естественно были получены и вывезены трофеи – реликвии и богатство иудеев, среди которых Менора.
После того, как воины вернулись в Рим, прошло их шествие по городу. Где-то в 71-72 г. первого столетия развернулись строительные работы по возведению амфитеатра. По поводу того, были ли среди строителей иудеи, оказавшиеся в плену, мнения существуют разные. Скорее всего, но это не точная информация, строительство велось просто на деньги иудеев. Ведь многих родственники просто выкупали. Естественно, римлянам было куда выгоднее получить финансовые средства и использовать их уже в своих целях.
6. Почему все стены амфитеатра в дырах
Если присмотреться к амфитеатру, то даже на фото видно, что все его стены полностью покрыты отверстиями / Фото: pxhere.com
Если присмотреться к амфитеатру, то даже на фото видно, что все его стены полностью покрыты отверстиями, различными по форме и размеру. Римляне даже называют его «теркой для сыра» или «головкой сыра».
И здесь есть несколько разных версий. Одни утверждают, что это следы от снарядов Второй мировой войны, что не может быть правдой, так как в данном городском районе бомбежек не было. Другие утверждают, что делались эти отверстия в средневековье для закладки в них пороха. Но и эта версия не очень правдоподобна.
Отверстия в стенах не однотипные – есть два их вида: правильной и неправильной формы / Фото: forum.tourtrans.ru
У археологов на этот счет иное мнение. Отверстия не однотипные – есть два их вида. Одни из них правильной формы – прямоугольные или круглые, и вероятнее всего делались для лесов, используемых во время строительства.
Большие отверстия, имеющие неправильную форму и располагающиеся на стыке блоков из камня, делались в средневековый период. Дело в том, что каменные блоки друг с другом соединяли штырями из железа. Всего строители Колизея потратили где-то триста тонн этого материала. В период средневековья железо было очень ценным, поэтому люди просто делали отверстия и вытаскивали штыри.
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