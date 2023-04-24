Римский Колизей: почему стены амфитеатра в дырах, как головка сыра

Существует много вопросов, связанных с Колизеем, в частности, почему его стены в отверстиях / Фото: youtube.com

1. Как проходили представления – под открытым небом или же было какое-то укрытие

Как правило, спектакли в Колизее показывали именно под открытым небом / Фото: navimba.com

Во всех частях сооружения по периметру присутствует по три выступа с отверстиями для массивных шестов, именно на них и крепили тент / Фото: natalya-telezhinskaya.ru

2. Почему возле Колизея установлены столбы из мрамора и что они означают

Поблизости амфитеатра есть столбы из мрамора, функция которых сначала была непонятной / Фото: twitter.com

3. Проходили ли Навмахии в амфитеатре

Навмахии (наумахии) – зрелища, имитирующие бой на море, на боевых кораблях / Фото: drive2.ru

В Колизее проводились бои гладиаторов с дикими животными / Фото: architectureguru.ru

4. Погибали ли в Колизее христиане за веру

Папа Бенедикт XIV в восемнадцатом столетии подписал указ, которым сделал Колизей неприкосновенным / Фото: tourister.ru

5. Строили ли Колизей иудеи, взятые в плен

Где-то в 71-72 г. первого столетия развернулись строительные работы по возведению амфитеатра / Фото: pinterest.ru

6. Почему все стены амфитеатра в дырах

Если присмотреться к амфитеатру, то даже на фото видно, что все его стены полностью покрыты отверстиями / Фото: pxhere.com

Отверстия в стенах не однотипные – есть два их вида: правильной и неправильной формы / Фото: forum.tourtrans.ru