Кот-двоеженец или полигамия среди животных

Ни для кого не секрет, что кошка – достаточно своеобразное животное. Она любит свободу, не любит порядки и правила. Да и вообще, живет с человеком, не как собака, служа и защищая, а скорее, «соседствуя». Вроде как, временное, вынужденное сосуществование. Да, безусловно есть и единичные исключения. Но, как показывает практика, наличие исключений лишь подтверждает теорию.







Так что, в принципе, домашним котом, который гуляем сам по себе, нас не удивишь. Ну а что, если есть случай, когда коту, вполне обычному коту, не хватило одного хозяина?! И он решил, завести себе еще одну семью. Именно такой казус и произошел в Новой Зеландии. Однажды местная жительница Ширли Бишом заметила, что ее пушистый любимец по кличке Симба пропал на несколько дней. Женщина не стала особо паниковать, списав все на шальную природу кошачьих.







Но после того как ее двухлетний малыш Симба ушел из дому уже на неделю, а вернулся обратно с выбритым плечом, тогда хозяйка поняла – здесь что-то не чисто. Позже в интервью Ширли рассказала, что первым делом она отправилась к ветеринару и попыталась узнать, в чем тут дело. Но, к сожалению, врач отказался давать какие-либо данные людей, заботившихся о Симбе, из-за закона о защите частной жизни.

Единственное, что ветеринар себе позволил сообщить, так это название улицы, на которой живет вторая семья Симбы Бишом не растерялась и начала искать «вторую» семью своего котика через Facebook. Вскоре ее труды возымели успех. Некая Майкела Грумбридж сообщила, что к ней Симба впервые пришел девятью месяцами ранее. Также она рассказала, что кот вел себя достаточно свободно, как у себя дома. За что даже получил «новое» прозвище – Crazy Horse или просто Шальная лошадка.Грумбридж пояснила, откуда у кота шрам. Все произошло в период недельного загула «Шального Симбы». Тогда один пес покусал его и Майкела отвела мохнатого «двоеженца» к ветеринару. Кстати, весь юмор ситуации еще и в том, что обе его «мамы» уже были между собой знакомы. Даже работали вместе, в одном офисе, правда , на разных этажах.К слову, у этой истории самый настоящий «хепи энд». Обе женщины согласись ухаживать за «Шальным Симбой» вместе, по очереди.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)