10 изобретений, которые могли определить будущее, но остались недоступными человечеству

Человечество постоянно стремится к совершенствованию технологий, которые они имеют. А порой разрабатывают совершенно новые концепты, имеющие большой потенциал. Вот только даже у самого многообещающего концепта может просто не оказаться возможности к реализации. Вашему вниманию десятка уникальных изобретений, которые могли определить будущее, но остались недоступными человечеству.
1. «Призыватель дождя»
Аппарат, который может вызвать дождь. /Фото: natpress.net
Возможность контролировать погоду всегда была привлекательной для человечества. Однако воплотить в жизнь столь перспективный концепт удалось учёному Вильгельму Рейху. А толкнуло его на подобные эксперименты одно из его занятий - выращивание черники. Правда, это было несколько проблематично из-за засухи, которая является не редкостью в месте жительства, в штате Мэн. Именно поэтому изобретатель и создал изобретение, получившее название Cloudbuster. Однако в историю он вошёл как «призыватель дождя».
Общий вид на призыватель дождя. /Фото: fishki.net
Описание устройства впервые было опубликовано в Bangor Daily News: там было сказано, что испытания аппарата были проведены в период, когда ни один прогноз погоды не предполагал осадки. Тестирование «призывателя дождя» проходило следующим образом: Рейх установил и запустил машину, а через несколько часов небо затянули штормовые облака и выпало 0,64 сантиметра дождя. Однако на этом всё и закончилось - несмотря на первые успешные испытания, правительство свернуло дальнейшие разработки без видимой на то причины, и уникальная технология была забыта.
2. Домашняя ядерная энергия
История этого передового концепта многообещающе началась, но нелепо закончилась. Некоторое время назад была представлена разработка домашнего ядерного реактора, который, по утверждению производителя, был способен питать электричеством целый район. Однако в реальности до потребителя этот агрегат не дошёл: совершенно внезапно, накануне начала массового производства проект прикрыли, а вся документация по нему попросту потерялась. А ведь выпуск такого домашнего реактора позволил бы людям иметь источник бесплатной энергии.
3. Холодный термоядерный синтез
Технология будущего, которую однажды потеряли, а после этого не могут найти. /Фото: mail.ru
Холодный термоядерный синтез - это мечта миллионов учёных по всему миру, ведь её воплощение в жизнь поможет создать полноценную АЭС небольшого размера, которая при этом не будет перегреваться. И многие обыватели уверены, что такую технологию сегодня можно увидеть разве что в кино. Вот только на самом деле есть сведения, что один удачный эксперимент по воспроизведению холодного термоядерного синтеза уже был, причём произошло это больше тридцати лет назад.
Многие вообще не верят, что этот эксперимент прошёл. /Фото: eenergy.media
Так, в 1989 году профессор и журналист Юджин Маллов заявил, что видел работу подобного устройства, что и описал в одной из своих книг. Вот только никакой информации о том, кто, когда и где проводил эксперимент, не сохранилось. Не сможет ничего сказать и автор книги: в 2004 году Маллов погиб, так и не раскрыв деталей удачного опыта. Поэтому многие учёные уверены, что публикация тридцатилетней давности была всего лишь модификацией.
4. Цифровой код Слоота
Утерянная цифровая революция. /Фото: pikabu.ru
Двадцать с лишним лет назад этот концепт был настолько перспективным, что мог совершить настоящую цифровую революцию. Автором данной технологии стал голландский изобретатель Ромке Ян Бернхард Слоот. Суть его кода состояло в том, что память в компьютере, например, можно существенно уплотнить. Учёный обещал, что можно будет сжимать гигабайты информации в сотни раз. Испытания прошли удачно: Слооту удалось одновременно проигрывать 16 полных кинофильмов с одного 64-килобайтового чипа. Однако накануне передачи исходного кода изобретатель внезапно умирает, и его прорывная технология оказывается недоступной.
5. Методика лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Панацея от болезней, которую побоялись внедрять. /Фото: nauka.boltai.com
Попытки эффективного лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы производились давно, однако была такая методика, которая показывала удивительные результаты. Так, по данным Американской медицинской ассоциации, одна из концепций не была подтверждена задокументированными случаями болезней сердца, которые были вылечены. А подчинялась эта методика так называемой «единой теории сердечно-сосудистых заболеваний человека». Вот только часть пациентов с сердечной недостаточностью, которые использовали данное лечение, замечали, что чувствуют себя даже хуже, чем до этого, потому проект закрыли.
6. Биотопливо из конопли
Биотопливо, которым мы всё ещё не владеем. /Фото: semyanich-shop-19.online
Конопля на протяжении всей истории человечества была популярным сырьём для самых разных производств. В частности, из неё получали огромное количество этанола. Однако после того, как всю коноплю начали ошибочно ассоциировать с запрещёнными веществами, производители начали добывать этанол из кукурузы. И напрасно, ведь конопляный этанол может стать эффективным сырьём для биотоплива, да и к тому же, станет куда менее вредным для окружающей среды, чем аналогичное вещество, извлеченное из кукурузы.
7. Карбюратор Огла
Уникальный, но утерянный карбюратор. /Фото: drive2.ru
На сегодняшний день многие конструкторы пытаются такие гибридные автомобили, чтобы те имели минимальный расход топлива. Однако более эффективную, чем технология механика Тома Огла полувековой давности, пока ещё не придумали. Так, известно, что в семидесятых годах он создал новый тип карбюратора, способный, по данным задокументированных испытаний, проходить до полусотни километров на одном литре топлива. Вот только его изобретение не выпускалось в коммерческих масштабах из-за проблемы с лицензированием патента. Кроме того, другие производители не желали терять прибыль, поэтому препятствий на пути карбюратора Огла было ещё больше. А когда изобретатель умер, то никаких сведений о своём детище он не оставил, и технология оказалась утраченной.
8. Устройство Райфа
Панацея от рака, которое было забыто. /Фото: fishki.net
Лекарство от рака пытаются создать уже много десятилетий, однако дальше всех продвинулся в этом направлении Роял Райф, который ещё в 1934 году спроектировал машину для лечения этой болезни. Устройство представляло собой лазерный луч, способный воздействовать на определённые инфицированные клетки и уничтожать их. При этом было задокументировано 14 случаев лечения пациентов с терминальной стадией рака с помощью этого агрегата. Однако, изобретателю стали всячески мешать представители фирмы АМА, с которой тот не захотел сотрудничать. Сегодня нет никаких данных относительно того, действительно ли компания стала причиной забвения технологии, но и информации о том, что лечение устройством Райфа было успешным.
9. Бесплатное электричество
Одна из самых перспективных технологий Теслы. /Фото: nauka.boltai.com
Изобретения Николы Теслы, особенно те, которые были утеряны, являются просто лакомым кусочком для конспирологов. Особенно привлекает внимания история создания им системы беспроводной передачи электричества. Более того, случай её успешного испытания был задокументирован. Вот только финансирования проекта не помогло развить технологию, а когда лаборатория Теслы с прототипом сгорела, возвращаться инвестор к ней не стал. К сожалению, этот концепт был не единственным, который был создан Николой Теслой, мог иметь большое будущее, но оказался забыт.
10. Материал Starlite
Демонстрация возможностей материала, кадр из телешоу. /Фото: theverge.com
Изобретатель Морис Уорд создал уникальный пластик, который имел поразительные изоляционные свойства, и, соответственно, был способен выдержать практически любую температуру. Материал был назван Starlite и даже успел пройти испытания: оказалось, что тонкая полоска этого вещества не деформировался даже при температуре в 10 000 °C, что почти вдвое больше температуры поверхности Солнца. Вот только вскоре после того, как изобретение буквально произвело фурор, оно вместе с автором просто исчезли из поля зрения. В дальнейшем Уорд отказывался раскрывать технологию производства - по данным редакции Novate.ru, было известно только количество составляющих. А после смерти изобретателя тайна уникального материала так и осталась нераскрытой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии