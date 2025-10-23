10 изобретений, которые могли определить будущее, но остались недоступными человечеству

1. «Призыватель дождя»

Аппарат, который может вызвать дождь. /Фото: natpress.net

Общий вид на призыватель дождя. /Фото: fishki.net

2. Домашняя ядерная энергия

Источник энергии, который можно поставить на полку./Фото: hotcars.com

3. Холодный термоядерный синтез

Технология будущего, которую однажды потеряли, а после этого не могут найти. /Фото: mail.ru

Многие вообще не верят, что этот эксперимент прошёл. /Фото: eenergy.media

4. Цифровой код Слоота

Утерянная цифровая революция. /Фото: pikabu.ru

5. Методика лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Панацея от болезней, которую побоялись внедрять. /Фото: nauka.boltai.com

6. Биотопливо из конопли

Биотопливо, которым мы всё ещё не владеем. /Фото: semyanich-shop-19.online

7. Карбюратор Огла

Уникальный, но утерянный карбюратор. /Фото: drive2.ru

8. Устройство Райфа

Панацея от рака, которое было забыто. /Фото: fishki.net

9. Бесплатное электричество

Одна из самых перспективных технологий Теслы. /Фото: nauka.boltai.com

10. Материал Starlite

Демонстрация возможностей материала, кадр из телешоу. /Фото: theverge.com