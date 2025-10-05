Отреставрированная башня Спейс-Нидл в Сиэтле

Архитектурное бюро Olson Kundig представило деликатную реконструкцию легендарной башни Спейс-Нидл в Сиэтле, штат Вашингтон, США. Новый дизайн основан на расширении видов — стены были удалены, а барьеры и полы заменены структурным стеклом, что позволило значительно улучшить впечатления посетителей.
В новом дизайне Спейс-Нидл использовано на 196% больше стёкла, чем раньше, поэтому 1,3 миллиона посетителей получают совершенно новые физические и эмоциональные ощущения, определяемые впечатляющими видами на залив Пьюджет и городские панорамы.кинетический механизм, обеспечивающий вращение пола. Новые стеклянные барьеры со встроенными стеклянными скамьями позволяют гостям облокотиться и испытать ощущение полёта над городом. Благодаря отсутствию стен, швов и стоек между стеклянными панелями гости могут наслаждаться беспрепятственным видом на город и его окрестности. Несмотря на то, что башня Спейс-Нидл выглядит практически неизменной снаружи, обновлённые системы здания и значительно улучшенные впечатления посетителей переносят в будущее, сохраняя её наследие для будущих поколений.
