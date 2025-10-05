С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 579 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Назанский
    Статья некомпетентная. Да, были разрушения и потеря части населения при взятии Багдада моголами, но город стал одним ...Упадок Багдада: к...
  • наталья никифорова
    "Прощай молодость" , а не прощайки. Время стирает память и новые поколения перевирают все на свой лад.«Прощайки»: какая...
  • александр куприянов
    а теперь рыба дороже мясаОткуда в СССР взя...

Отреставрированная башня Спейс-Нидл в Сиэтле



Лучший город в мире Архитектурное бюро Olson Kundig представило деликатную реконструкцию легендарной башни Спейс-Нидл в Сиэтле, штат Вашингтон, США. Новый дизайн основан на расширении видов — стены были удалены, а барьеры и полы заменены структурным стеклом, что позволило значительно улучшить впечатления посетителей.

В новом дизайне Спейс-Нидл использовано на 196% больше стёкла, чем раньше, поэтому 1,3 миллиона посетителей получают совершенно новые физические и эмоциональные ощущения, определяемые впечатляющими видами на залив Пьюджет и городские панорамы.
В обновлённой башне установлен первый и единственный в мире пол из вращающегося стекла. Посетители могут ходить, стоять или сидеть на стеклянном полу на высоте 159 метров. Видимым стал новый кинетический механизм, обеспечивающий вращение пола. Новые стеклянные барьеры со встроенными стеклянными скамьями позволяют гостям облокотиться и испытать ощущение полёта над городом. Благодаря отсутствию стен, швов и стоек между стеклянными панелями гости могут наслаждаться беспрепятственным видом на город и его окрестности. Несмотря на то, что башня Спейс-Нидл выглядит практически неизменной снаружи, обновлённые системы здания и значительно улучшенные впечатления посетителей переносят в будущее, сохраняя её наследие для будущих поколений. Лучший город в миреЛучший город в миреЛучший город в миреЛучший город в мире Лучший город в миреЛучший город в миреЛучший город в мире Лучший город в миреЛучший город в миреЛучший город в мире Лучший город в миреЛучший город в миреЛучший город в миреЛучший город в миреЛучший город в миреЛучший город в миреЛучший город в мире Лучший город в миреЛучший город в мире Лучший город в миреЛучший город в мире


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
наверх