Отели в пещерах для любителей экзотики

Тем, кто боится темноты, тишины и замкнутых пространств, в этих отелях нечего делать! Они, скорее, предназначены для любителей экзотики, которым уже приелись захватывающие виды из окна гостиницы и хочется чего-нибудь более необычного – например, нависающих каменных потолков и 200 метров земли над крышей номера.









Бэкхем Крик Кейв – Арканзас

Гранд Каньон Кавернз – Аризона

Лукаут Кейв – Австралия

Саса Силвермайн – Швеция

Секстантио Ле Гротте Делла Севита – Матера, Италия

Гамирасу Кейв Хотел – Турция

Ла Клаустра Аироло – Швейцария

Лез От Рош – Франция

Кокопеллиз Кейв – Нью-Мексико