Растения, которые прекрасно растут даже в бедной почве

Иногда хочется сделать огромную клумбу и насадить много цветов, да только земля не позволяет. Из-за недостатка микроэлементов растения плохо развиваются и погибают.
Однако в даже таких условиях есть цветы, которым подходят «аскетичные» условия и неудобренный грунт. Читайте в статье, на какие растения сделать ставку, чтобы даже на бедной почве выросла пышная клумба.



1. Анациклус

Анациклус булавовидный и лучистый — два сорта-спартанца, которые зацветут даже в скудном грунте. Первая разновидность вырастает до 40 см. У нее белые соцветия с желтой сердцевиной размером больше 5 см. К концу июня — началу августа цветы распускаются и радуют цветением вплоть до поздних заморозков. Представители лучистого сорта вырастают до 85 см. У них желтые корзиночные соцветия, размером до 3,5 см. Период цветения у анациклусов одинаковый. Рассаду сеют в начале апреля. В землю переносят уже в мае на солнечный участок, соблюдая дистанцию 35-40 см.

Высокорослые растения с одиночными соцветиями до 8 см напоминают ромашку или герберу. Арктотис бывает разных оттенков, неизменной остается лишь желто-коричневая сердцевина. Южноафриканский однолетник по росту достигает 80 см и начинает цвести в конце июня — начале июля. Рассаду сеют в марте, а в апреле высаживают в грунт. Хорошо выдерживает засуху, но перебарщивать с этим не нужно. Пышно цветет на участке с обилием солнца и при регулярном орошении.

Средиземноморский однолетник тянется ввысь до 30-40 см. Цветы нежно-розового, оранжевого и красного оттенка диаметром до 2,5 см. Скерда раскрывается в начале июля и радует цветением до осени. В грунт растения садят в мае, сохраняя промежуток между цветами в 20-25 см. В знойное и засушливое лето требуется обильный полив.

Ярко-желтая лейя изящная с легким смолистым ароматом станет украшением клумбы даже на неблагополучной земле. Калифорнийская красавица достигает 30-45 см в высоту. Желтые корзинки размером 4 см обрамляет белая каемка. В апреле лейю садят в землю на солнечное место. Для этого нужно сделать лунки с промежутком 20-25 см и в каждую из них класть по 3-4 семени. В первую неделю июля лейя распускается и цветет до конца осени.

Еще один цветок родом из Калифорнии, часто именуемый горным флоксом. Приземистый однолетник создает эффект пышной подушки благодаря своей ветвистости. Линантус вырастает до 20-30 см, у него мягкие и пышные игольчатые листочки и лилово-бело-голубые цветы размером 3 см. Гармонично смотрится на солнечных и каменистых клумбах. В грунт можно сажать в мае, а с середины лета и до заморозков линантус крупноцветковый цветет.

Ночную фиалку любят многие садоводы за ее тонкий аромат, раскрывающийся ближе к вечеру. Маттиола достигает 30-35 см и формирует красивые густые ветви. Единственный минус — фиалка быстро оцветается и радует лиловым цветом всего месяц начиная с конца июня. Маттиолу можно сеять несколько раз за весну. Сперва в апреле, а второй и третий — с промежутком в 14 дней.
Австралийцы считают растение сорняком, а в России оно очень полюбилось обладателям бедного грунта. Синяк подорожниковый, он же эхиум кривоцветковый и синяк итальянский, достигает 30-50 см в высоту. Голубые цветочки формируют небольшие соцветия, которые раскрываются в начале июля и держатся почти до конца осени. Синяк стойко выносит холодные и засушливые условия, так что в грунт растение можно сажать уже в мае.

Мелкие цветочки отлично смотрятся в смешанных, солитерных посадках, рокариях. Самый распространенный цвет — белый, но также тысячелистник бывает розовым, голубым, лиловым, желтым. Рассаду высевают еще в феврале-марте и пересаживают растения в почву в мае, сохраняя дистанцию между ними в 25-35 см. В первый летний месяц тысячелистник цветет, а затем еще раз в августе.

Травянистое растение с сине-фиолетовыми цветочками размером до 3,5 см способен вырастить даже начинающий садовод. Южноафриканский цветок стойко переносит засушливую жару и холод, любит солнечные клумбы. Фелиция вырастает до 50 см и цветет в течение двух месяцев начиная с июля. В открытую почву растение высевают в мае.

Еще одна неприхотливая красавица и любимица многих дачников. Однолетник выглядит эффектно и чем-то напоминает маки. Лепестки цветка будто атласные, ярко-оранжевого оттенка. По размеру воронковидные цветки достигают в размере 7 см, а по высоте — до 30 см. Эшшольция любит принимать солнечные ванны, но стойко выдерживает холодно-засушливые условия. В землю высевают в последних числах апреля. Всходы нужно проредить, чтобы между ними осталось 10-15 см. В зависимости от климата, цветки распускаются в мае-июне.
