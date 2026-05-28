Растения, которые прекрасно растут даже в бедной почве

Иногда хочется сделать огромную клумбу и насадить много цветов, да только земля не позволяет. Из-за недостатка микроэлементов растения плохо развиваются и погибают.

Однако в даже таких условиях есть цветы, которым подходят «аскетичные» условия и неудобренный грунт. Читайте в статье, на какие растения сделать ставку, чтобы даже на бедной почве выросла пышная клумба.

1. АнациклусАнациклус булавовидный и лучистый — два сорта-спартанца, которые зацветут даже в скудном грунтеАнациклус булавовидный и лучистый — два сорта-спартанца, которые зацветут даже в скудном грунте. Первая разновидность вырастает до 40 см. У нее белые соцветия с желтой сердцевиной размером больше 5 см. К концу июня — началу августа цветы распускаются и радуют цветением вплоть до поздних заморозков. Представители лучистого сорта вырастают до 85 см. У них желтые корзиночные соцветия, размером до 3,5 см. Период цветения у анациклусов одинаковый. Рассаду сеют в начале апреля. В землю переносят уже в мае на солнечный участок, соблюдая дистанцию 35-40 см.Высокорослые растения с одиночными соцветиями до 8 см напоминают ромашку или герберуВысокорослые растения с одиночными соцветиями до 8 см напоминают ромашку или герберу. Арктотис бывает разных оттенков, неизменной остается лишь желто-коричневая сердцевина. Южноафриканский однолетник по росту достигает 80 см и начинает цвести в конце июня — начале июля. Рассаду сеют в марте, а в апреле высаживают в грунт. Хорошо выдерживает засуху, но перебарщивать с этим не нужно. Пышно цветет на участке с обилием солнца и при регулярном орошении.Скерда раскрывается в начале июля и радует цветением до осениСредиземноморский однолетник тянется ввысь до 30-40 см. Цветы нежно-розового, оранжевого и красного оттенка диаметром до 2,5 см. Скерда раскрывается в начале июля и радует цветением до осени. В грунт растения садят в мае, сохраняя промежуток между цветами в 20-25 см. В знойное и засушливое лето требуется обильный полив.Ярко-желтая лейя изящная с легким смолистым ароматом станет украшением клумбы даже на неблагополучной землеЯрко-желтая лейя изящная с легким смолистым ароматом станет украшением клумбы даже на неблагополучной земле. Калифорнийская красавица достигает 30-45 см в высоту. Желтые корзинки размером 4 см обрамляет белая каемка. В апреле лейю садят в землю на солнечное место. Для этого нужно сделать лунки с промежутком 20-25 см и в каждую из них класть по 3-4 семени. В первую неделю июля лейя распускается и цветет до конца осени.Приземистый однолетник создает эффект пышной подушки благодаря своей ветвистостиЕще один цветок родом из Калифорнии, часто именуемый горным флоксом. Приземистый однолетник создает эффект пышной подушки благодаря своей ветвистости. Линантус вырастает до 20-30 см, у него мягкие и пышные игольчатые листочки и лилово-бело-голубые цветы размером 3 см. Гармонично смотрится на солнечных и каменистых клумбах. В грунт можно сажать в мае, а с середины лета и до заморозков линантус крупноцветковый цветет.Ночную фиалку любят многие садоводы за ее тонкий аромат, раскрывающийся ближе к вечеруНочную фиалку любят многие садоводы за ее тонкий аромат, раскрывающийся ближе к вечеру. Маттиола достигает 30-35 см и формирует красивые густые ветви. Единственный минус — фиалка быстро оцветается и радует лиловым цветом всего месяц начиная с конца июня. Маттиолу можно сеять несколько раз за весну. Сперва в апреле, а второй и третий — с промежутком в 14 дней.7. Синяк итальянскийГолубые цветочки формируют небольшие соцветия, которые раскрываются в начале июля и держатся почти до конца осениАвстралийцы считают растение сорняком, а в России оно очень полюбилось обладателям бедного грунта. Синяк подорожниковый, он же эхиум кривоцветковый и синяк итальянский, достигает 30-50 см в высоту. Голубые цветочки формируют небольшие соцветия, которые раскрываются в начале июля и держатся почти до конца осени. Синяк стойко выносит холодные и засушливые условия, так что в грунт растение можно сажать уже в мае.Самый распространенный цвет — белый, но также тысячелистник бывает розовым, голубым, лиловым, желтымМелкие цветочки отлично смотрятся в смешанных, солитерных посадках, рокариях. Самый распространенный цвет — белый, но также тысячелистник бывает розовым, голубым, лиловым, желтым. Рассаду высевают еще в феврале-марте и пересаживают растения в почву в мае, сохраняя дистанцию между ними в 25-35 см. В первый летний месяц тысячелистник цветет, а затем еще раз в августе.Фелиция вырастает до 50 см и цветет в течение двух месяцев начиная с июляТравянистое растение с сине-фиолетовыми цветочками размером до 3,5 см способен вырастить даже начинающий садовод. Южноафриканский цветок стойко переносит засушливую жару и холод, любит солнечные клумбы. Фелиция вырастает до 50 см и цветет в течение двух месяцев начиная с июля. В открытую почву растение высевают в мае.Лепестки цветка будто атласные, ярко-оранжевого оттенкаЕще одна неприхотливая красавица и любимица многих дачников. Однолетник выглядит эффектно и чем-то напоминает маки. Лепестки цветка будто атласные, ярко-оранжевого оттенка. По размеру воронковидные цветки достигают в размере 7 см, а по высоте — до 30 см. Эшшольция любит принимать солнечные ванны, но стойко выдерживает холодно-засушливые условия. В землю высевают в последних числах апреля. Всходы нужно проредить, чтобы между ними осталось 10-15 см. В зависимости от климата, цветки распускаются в мае-июне.