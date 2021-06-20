10 археологических находок, которые развенчали библейские мифы

Духовная история человечества изобилует интересными фактами. За последнее время археологи обнаружили некоторые из древнейших культовых сооружений, которые никто не видел в течение веков. И стоит сказать, что далеко не всегда археологические находки становятся подтверждением того, что написано в священных книгах, а скорее - наоборот.
1. Двойной комплекс в Атакаме
Одно из самых засушливых мест в мире - это пустыня Атакама в Чили. Тысячи лет назад люди выживали в этой местности, живя в так называемых эко-убежищах, где было достаточно ресурсов для поддержки населения. Несколько лет назад обнаруженные новые руины заставили ученых предположить, что представители различных эко-убежищ работали вместе, чтобы построить два религиозных комплекса на расстоянии 1 километра друг от друга. Хотя сегодня уже нельзя с уверенностью сказать, что именно происходило на этих объектах, это хотя бы частично было связано с церемониями. А одно из этих мест, возрастом 3200 лет, доказало, что даже в настолько суровой пустыне, как Атакама, можно найти настоящие сокровища.
Комплекс в пустыне Атакама.
Во время исследования 2015 года обнаружились массивные каменные памятники, 28 детских захоронений, золотые подношения богам и артефакты, завезенные из тихоокеанского и амазонского регионов. Проведенные с помощью специального оборудования тесты показали, что в комплексе готовили продукты питания, напитки и даже галлюциногены. Более старый комплекс, возраст которого составляет около 5000 лет, был раскопан в 1985 году и изначально ошибочно определен как поселение. Повторное исследование 2018 года показало, что он был похож на другой комплекс и не содержал домов. На обоих участках также были найдены ступки с красным пигментом, который, вероятно, растирали в мелкий порошок для использования в церемониальных целях.
2. Таинственное здание в Риме
Когда электрики недавно прокладывали кабели в Риме, они нашли руины. Поскольку этот город уже давно известен древними находками, находка не стала неожиданностью. Однако старое здание было весьма загадочным. С первого взгляда казалось, что это была римская вилла, но археологи были убеждены, что здание было скорее публичным. По ряду подсказок было установлено, что это место поклонения. Рядом было кладбище, в том числе мавзолеи, а также здание относится ко времени, когда первые церкви были разрешены в Риме.
Таинственное здание в Риме.
В 312 году н.э. римский император Константин отменил гонения христиан, которые являлись религиозным меньшинством. Учитывая, что здание датировалось третьим или четвертым веком, руины могли принадлежать одной из старейших в городе свободно практикующих церквей. Построенное возле реки Тибр, здание имеет уникальную особенность - оно инкрустировано мрамором. Одна комната была украшена особо изысканно - пол был покрыт узорами из красного, зеленого и медового мрамора. Анализ показал, что мрамор был импортирован из Туниса, Египта и Спарты.
3. Резные фигурки Данкелда
В шотландском Пертшире можно увидеть Данкелдский собор, который был построен в 1200-х годах. Но его история восходит к 849 году нашей эры, когда король пиктов Константин приказал доставить в это место мощи святого Колумбы. В 2018 году ученые, исследующие могилу епископа Кардени, обнаружили неожиданный, но восхитительный сюрприз. Назначенный в 1399 году Папой Римским Бенедиктом XIII, Роберт де Кардени стал самым «долгоработающим» служителем собора — он занимал свою должность 39 лет.
Резные фигурки Данкелда.
Во время ремонта команда обнаружила около десятка ранее неизвестных резных фигурок (большей частью, изображения людей), которые были «спрятаны» возле задней части гробницы, обращенной к стене. О том, что это такое, не было ни единой записи. Резьба по камню была особенно необычной по причине того, что их расположение предполагало, что ранее могила была в другом месте. Почему кто-то почувствовал необходимость перенести место последнего упокоения епископа, остается загадкой.
4. Комплекс долины Эллы
Комплекс долины Эллы.
В течение четвертого века христианство распространилось по всему Израилю. Ранние церкви часто строили на библейских местах или могилах мучеников и святых. В 2017 году археологи обнаружили в городе Бейт-Шемеш руины, предположительно связанные с библейской битвой между Давидом и Голиафом (принято считать, что местом знаменитой дуэли является долина Элла). Были откопаны 1500-летние руины церкви и монастыря с впечатляющей каменной кладкой, мраморными оконными рамами и основаниями колонн. Предполагается, что мрамор был импортирован из Турции.
Комплекс считается самой большой церковью в регионе и особо примечателен тем, что превосходно сохранился. Одной из лучших находок был мозаичный пол с изображением фруктов, листьев и птиц. Размер здания и искусство предполагают, что церковь была довольно богатой, но затем, по неизвестным причинам, она была заброшена в седьмом веке.
5. Самые старые монахи в Великобритании
В 1880-х годах в Сомерсете были обнаружены руины, принадлежавшие средневековой часовне Бекери. Во время повторных раскопок в 1960-х годах было обнаружено около 60 тел. Только одно из них принадлежала женщине, поэтому ученые логично предположили, что это было монашеское кладбище. В 2016 году останки снова проверили с помощью радиоуглеродного анализа, и результаты удивили всех. Самые ранние кости были похоронены между 406 и 544 годами нашей эры, т. е. они были намного старше, чем предполагалось (археологи ожидали, что кладбище будет средневековым, поскольку утверждалось, что часовня довольно «новая»).
Самые старые монахи в Великобритании.
Это также опровергло другое предположение, что люди принадлежали к более поздней группе монахов. В любом случае, скелеты представляют собой старейших монахов в Соединенном Королевстве. Кладбище также показало, что монастырь использовался в течение некоторого времени, и людей там хоронили с седьмого по девятый века. Поскольку орды викингов захватили Сомерсет в девятом веке, вполне возможно, что именно поэтому монахов больше не хоронили здесь.
6. «Затерянный мир» под собором
Базилика Святого Иоанна Латеранского была возведена в Риме в XVII веке. Собор был также самым «молодым» из нескольких сооружений, построенных друг на друге. Под ним находятся руины еще одной базилики, которая была построена по приказу императора Константина в четвертом веке нашей эры. Часовня Константина стояла на военных казармах, где размещались элитные кавалерийские солдаты. В последнем слое, который был под казармами, нашли виллу, украшенную грандиозными фресками. Неудивительно, что археологи захотели копнуть еще глубже. Недавно команда специалистов сумела пробраться глубоко под собор.
«Затерянный мир» под собором.
Они спускались по узким туннелям, и работали сменами по полчаса, чтобы избежать удушья. С помощью лазерного оборудования, которое «диггеры» тащили за собой, они просканировали все уровни, обнаружив военные граффити на руинах старой виллы. Наконец, трехмерная реконструкция показала, что казармы и часовня Константина были большими комплексами. Военная структура также соответствовала идентичным баракам, найденным поблизости.Как оказалось, оба принадлежали к одной и той же кавалерийской части. Но руководство Рима держало их раздельно, чтобы не допустить сговора солдат против императора.
7. Поддельные свитки Мертвого моря
После того, как Музею Библии сделали пожертвования в размере 500 миллионов долларов, это удивило многих. Но год спустя, в 2018 году, руководство сделало объявление, которое еще раз привлекло внимание всего мира к молодому, но противоречивому музею в Вашингтоне. Оказалось, что некоторые из их самых бесценных артефактов были подделками. Если быть точнее, это были пять фрагментов так называемых «Свитков Мертвого моря» (Кумранских свитков). Настоящие свитки насчитывают около 900 рулонов и 50000 фрагментов. Они содержат самые ранние тексты из еврейской Библии.
Поддельные свитки Мертвого моря.
Учитывая, что они датируются третьим веком до нашей эры, свитки также старше, чем Ветхий Завет. Коллекционеры готовы раскошелиться на огромные суммы, и неудивительно, что это просто золотое дно для фальсификаторов. В 2017 году эксперт выразил свои сомнения по поводу музейной коллекции, после чего над бумагой, чернилами и осадком на артефактах были проведены высокотехнологичные тесты. Результаты показали, что музей был обманут и понес огромные убытки. Сумма, заплаченная учреждением за пять фрагментов, неизвестна, но, скорее всего, она исчисляется миллионами. Что еще хуже, оставшиеся семь фрагментов, хранящиеся в музее, также могут быть не подлинными.
8. Реплика Ковчега
Древняя легенда гласит, что Ковчег Завета находится в Эфиопии. Этот сундук предположительно содержит древние таблички с текстами Десяти заповедей. На протяжении веков Церковь Девы Марии Сионской в Аксуме утверждала, что хранит бесценный артефакт. Однако священники отказались показывать его кому-либо. В 2018 году исследователи узнали об интересном факте. Эфиопия была захвачена итальянцами в 1930-х годах. Когда итальянцы объявили войну Соединенному Королевству, прибыли британские войска, и англичанин Эдвард Уллендорф ворвался в церковь с отрядом солдат.
Реплика Ковчега.
Позже Уллендорф стал профессором востоковедения и африканистики. Хотя он умер в 2011 году, несколькими годами ранее Уллендорф дал интервью газете Los Angeles Times, рассказав о том, что он увидел. По словам Уллендорфа, артефакт Аксума был старым, но явно не библейским ковчегом, который когда-то стоял в Храме царя Соломона. Это была средневековая копия. Уллендорф решил хранить молчание в течение столь длительного времени, потому что он работал в Эфиопии. Если бы он настаивал, что ковчег является фальшивым, то это загубило бы его карьеру в стране.
9. Содом, разрушенный метеоритом
Город Талль-эль-Хаммам находится в Иордании. Некоторые ученые считают, что именно это был библейский Содом, который, как принято считать, был уничтожен Богом. Раскопки показали, что давным-давно разрушительный катаклизм обрушился на город и его окрестности. Высокие стены Эль-Хаммама имели длину 2,5 километра, высоту 15 метров и толщину 30 метров. Они были уничтожены в одно мгновение. Вероятно, погибли тысячи людей, поскольку община была полностью уничтожена. Никто не обрабатывал землю в течение 700 лет. Это было странно для богатой водой области (учитывая засушливые окрестности).
Содом, разрушенный метеоритом.
Согласно исследованию 2018 года, этим ужасающим катаклизмом стал метеорит. Есть основания полагать, что небесное тело взорвалось в воздухе около 3700 лет назад. Образовавшаяся ударная волна уничтожила и сожгла около 500 квадратных километров. После этого почва пропиталась сульфатами и солями, что мешало земледелию. Повреждение стены соответствовало направлению взрыва, и жар был такой, что на ней даже образовалось стекло. Подобный взрыв явно соответствует описанию из Библии: «Тогда Господь пролил на Содом и Гоморру дождем горящую серу с небес, и разрушил города сии и всю окрестность сию, уничтожив всех живущих в городах, а также растительность на земле».
10. Поддельные туринские пятна крови
Поддельные туринские пятна крови.
Туринская плащаница, как полагают некоторые, является погребальной тканью, в которую завернули тело Иисуса. Сегодня кусок этого льняного полотна находится в соборе Святого Иоанна Крестителя в Италии. На полотне размером 4,4 х 1,1 метра есть поразительный отпечаток человека с ранами от распятия. В 1988 году было проведено исследование плащаницы с применением радиоуглеродного анализа, которое показало, что полотно было создано в 1260–1390 годах нашей эры. Тогда многие отказались признать, что реликвия была обманом.
В 2018 году с помощью методов судебной экспертизы проверили пятна крови. Кровь только одной раны была достаточно четкой, чтобы быть «реальной» - рана от копья на груди. Остальные показали явные несоответствия. Ни одно другое пятно не соответствовало ожидаемым образцам пятен кого-то, кто висел на кресте, прежде чем был помещен в могилу. Кровавые ручейки на правой руке могли образоваться только в том случае, если бы руки человека находились под углом 45 градусов. Пятна на предплечьях показали, что руки находились в вертикальном положении. Держать руки в обоих положениях одновременно попросту физически невозможно. Кровь на Туринской плащанице была «изготовлена» неизвестным средневековым художником.
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