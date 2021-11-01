7 полезных хитростей для тех, кто терпеть не может гладить

Глажка вещей всегда занимает массу времени у хозяйки. Особенно, если ткани деликатные и к ним нужен особый подход. Однако время этой процедуры можно сократить до минимума или вовсе не прибегать к помощи утюга. Главное – следовать нижеперечисленным советам.

Наверняка, многие из домочадцев не раз вам говорили фразу: «Стираешь не ты, а машинка!». По сути, так оно и есть, однако объемную предварительную работу, которая должна провести каждая хозяйка, никто не отменял. Для начала необходимо разобрать бельевую корзину и рассортировать одежду. Далее, подготовить вещи к стирке и обработать пятна. Затем запустить стирку, по ее окончанию достать одежду и развесить сушиться. После того, как вещи высохнут, следует отложить то, что нужно гладить, а все остальное сложить и убрать в шкаф. Перечислив все пункты, стирка уже не кажется таким легким и несущественным занятием, подвластным даже ребенку. На нее нужно потратить много времени и сил. А чтобы все не было впустую, старайтесь следовать рекомендациям, указанным ниже.

Совет 1: Не оставляйте вещи надолго в стиральной машинке по окончанию стирки

Вещи из стиральной машины нужно доставать сразу, чтобы они не помялись.

Если вы сразу не вынете одежду и белье из барабана, то они сильно помнутся и вам будет тяжело их разгладить.

Совет 2: Встряхивайте и расправляйте белье

Занятым людям, которые не могут по окончанию стирки достать вещи из стиральной машины, специалисты советуют воспользоваться полезными функциями устройства. В данной ситуации вам нужен режим «легкая глажка». Если вы выберете его, то агрегат не будет проводить промежуточный отжим. А когда настанет время полоскания, машина просто добавит больше воды, чем в стандартном режиме, что поможет избежать образования складок на тканях. Если вы хотите, чтобы вещи были постираны к тому моменту, как вы придете домой с работы, то нажмите на кнопку «отложенный старт». Также старайтесь не перегружать барабан, четко следуйте всем инструкциям. Если вы проигнорируете этот пункт, то одежда сильно помнется. Также она может разорваться либо деформироваться.

После стирки нужно встряхивать белье и одежду.

Чтобы одежда и постельное белье меньше мялись, а полотенца были более пушистыми и мягкими, лежа в стопках, встряхивайте их после сушки. Также старайтесь расправлять отделку, например, рюши и кружева, чтобы ровнее уложить вещи в шкаф.

Совет 3: Учитывайте тип ткани

Смотрите на бирку на одежде, чтобы знать, как ухаживать за вещью.

Прежде, чем распределить вещи по своим местам после сушки, посмотрите на ткань, из которой они сделаны. Если в стирке была одежда из легких материалов, например, шелка, полиэстера, нейлона, то их нужно сразу повесить на вешалки и разместить в шкафу. Что касается вязаных вещей, то они не мнутся, поэтому их можно сразу сложить и положить на полку.

Совет 4: Не складывайте бюстгальтеры пополам

Чтобы бюстгальтеры не деформировались, складывайте их аккуратно один за другим.

Наверное, многие из вас замечали, как складывают бюстгальтеры в магазинах нижнего белья: ровно, аккуратно, вплотную друг за другом. Такое расположение помогает избежать деформации лифчиков. Поэтому данный способ нужно взять на вооружение. А вот если вы будете складывать их пополам, вкладывая одну чашку нижнего белья в другую, то наполнитель может сбиться в одну сторону. Это негативно отразиться на последующем процессе ношения и приведет к тому, что бюстгальтер в скором времени придет в негодность.

Совет 5: Укладывайте носки вместе, согнув несколько раз пополам

Храните носки в отбельном ящике.

Наши бабушки и мамы обычно скручивали носки в клубок, чтобы один из них не потерялся. С одной стороны, этот подход можно считать практичным, так как он избавляет вас от тщетных поисков второго носка по всей квартире, которые обычно занимают не один час. Но, в то же время, такой способ приводит к тому, что ткань деформируется, а резинки растягиваются. По информации, специалисты советуют укладывать носочки вместе, согнув пополам. Так они не будут мяться и менять свою форму. Желательно выделить для них отдельный ящик в шкафу, чтобы они не терялись.

Совет 6: Учитывайте фасон изделия

Чтобы вещи не менялись, их нужно правильно складывать с учетом фасона.

Чтобы избежать появления некрасивых складок на вещах, необходимо смотреть на фасон изделия перед тем, как его складывать. Думайте о том, где будет проходить линия. Приведем пример: если вы сложите тоненький свитер либо кофту пополам в длину, то складка окажется прямо посередине. Точно такая же ситуация произойдет и с классическими брюками. Поэтому штаны лучше размещать в шкафу на специальных плечиках, оснащенных прищепками. Чтобы они не менялись, закрепите их на вешалке за пояс.

Лайфхак: Что касается свитера, то изначально нужно сложить рукава к середине изделия, чтобы они соприкасались. Затем следует завернуть нижнюю часть кофты назад до уровня плеч. Далее переворачиваете свитера на другую сторону и складываете три раза, чтобы получился аккуратный треугольник.

Совет 7: Храните сложенные свитера на нижних полках

Если расположить свитера на нижних полках, их будет легче достать.

Если вы не отличаетесь высоким ростом и достаете до верхней полки шкафа лишь с помощью табурета, то старайтесь складывать необходимую вам одежду вниз. Таким образом, вы сможете избежать ситуации, когда вместе с нужной кофтой на вас падает вся стопка с вещами. На верхних полках гардероба лучше расположить сезонную одежду, которая не нужна вам в данный момент. Также это отличное место для комплектов постельного белья, подушек и одеял, которые нужны вам лишь периодически, а не каждый день.

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