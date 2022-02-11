Последнее пристанище огромных экскаваторов

Морозовский угольный разрез – одно из немногих (бывших) мест добычи бурого угля в Украине. Находится в 20 км восточнее Знаменки.
Ещё каких-то шесть лет назад там работали машины, способные за час перегружать 5000 кубометров породы – это 800 полных КАМАЗов(!), а сейчас карьер наполовину затоплен и стал кладбищем для этих уникальных исполинских экскаваторов.
Бурый уголь – это самый «молодой» и «недозрелый» вид угля – он даёт меньше тепла при сгорании, чем каменный уголь. Но всё равно он неплохо греет, и им можно не только топить дома, но и использовать как топливо для ТЭЦ и электростанций.
Бурый уголь – он такой:
Если учесть то, что добывают бурый уголь карьерным способом (не выкапывая шахты), то он становится дешёвой и безопасной альтернативой каменному углю.
Откуда взялись эти машины?
Тут всё непросто: техника частично немецкая, частично советская (например, роторный экскаватор ЭРШР-1600, фото в начале поста).
Удалось выяснить, что один из экскаваторов (Ds 1500) назывался Roberts Hoffnung и работал в Бергвице (Германия) с 1929 года, однако после Второй мировой войны был разобран и вывезен в СССР. Оттуда же привезён и чуть меньший экскаватор DS 1000, и транспортно-отвальный мост, который тянется с одного берега карьера на другой.
DS-1500 Roberts Hoffnung:
DS-1000:
Транспортно-отвальный мост:
Интересно, что в Германии подобные машины доработали максимум до начала 60-х годов, затем их заменили на более современные. А у нас они продолжали работать до середины 2000-х, и были остановлены лишь по причине отсутствия фининсирования угольной отрасли.
Местные жители, которых мы спрашивали про дальнейшую судьбу разреза, верят, что технику починят и разрез заработает вновь. Но оказавшись на месте, становится понятно, что ремонтировать тут уже нечего:
От огромных машин остались лишь стальные корпуса.
Все возможные двигатели разобраны, медная обмотка снята
Ни одного кабеля нету – остались лишь обрезки оплётки
Угадывается немецкое прошлое машины: остатки реле фирмы Siemens
Главный трансформатор – он больше не загудит:
Роторный цех так и останется неподвижным:
Рабочая кабина оператора: там есть свет для работы ночью, шторки от солнца, вентиляция и электрообогреватель на зиму. Индикаторы больше не мигнут цветными лампочками:
Приказы больше не будут исполняться:
А журнал сдачи-приёма смены так и рассыпется недописанным. Кстати, согласно этим записям, экскаватор работал до середины 2006 года.
На километры по периметру карьера тянутся чёрные ленты конвейеров – они транспортировали балластную породу, миллионы тонн которой образовывались в процессе докапывания до пласта угля.
Территория разреза охраняется – посты есть в юго-западном и юго-восточном углах карьера, а днём производятся обходы территории охраной. Хотя мимо одного из постов мы прошли незамеченными, покинуть территорию нас всё же заставил охранник, во время своего обхода обнаруживший наш лагерь в тени огромного DS-1000.
Все рельсы порезаны на металл и вывезены.
Зато осталась запасная лента для конвейера:
Карьер постепенно затапливается – если сравнивать с 2008 годом и 2010 годом, то уровень воды в нём поднялся метров на десять.
Зато теперь карьер превратился в многокилометровое озеро:
На склонах растут чудные травы:
Обрывы показывают прослойки цветной породы:
А в северо-восточном краю карьера есть отличный песчаный пляж, куда ходит купаться окрестная молодёжь.
В разрушении карьера сработала стандартная для Украины схема: предприятие было отдано частным инвесторам, обещавшим создать рай на земле, затем несколько лет дотации и оборудование розворовывались, а затем предприятие признавалось банкротом. В общем, «маємо – що маємо».
Самый уцелевший из всех угольных разрезов Кировоградской области – Константиновский. Охранники говорят, что части техники из Морозовского карьера будут использованы для ремонта и запуска тамошних машин.
Из последних новостей: одна из крупных китайских компаний – China Coal Technology & Engineering Group – намерена вложить до 300 миллионов долларов в восстановление буроугольной отрасли. Но не факт, что им подойдут старые советские и немецкие машины.
Музей из таких огромных железяк у нас делать никто не будет, а значит их, скорее всего, порежут на металл. Если хотите посмотреть на это чудо инженерной мысли, – спешите.
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