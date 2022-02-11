Последнее пристанище огромных экскаваторов

Морозовский угольный разрез – одно из немногих (бывших) мест добычи бурого угля в Украине. Находится в 20 км восточнее Знаменки.



Ещё каких-то шесть лет назад там работали машины, способные за час перегружать 5000 кубометров породы – это 800 полных КАМАЗов(!), а сейчас карьер наполовину затоплен и стал кладбищем для этих уникальных исполинских экскаваторов.







Бурый уголь – это самый «молодой» и «недозрелый» вид угля – он даёт меньше тепла при сгорании, чем каменный уголь. Но всё равно он неплохо греет, и им можно не только топить дома, но и использовать как топливо для ТЭЦ и электростанций.



Бурый уголь – он такой:







Если учесть то, что добывают бурый уголь карьерным способом (не выкапывая шахты), то он становится дешёвой и безопасной альтернативой каменному углю.



Откуда взялись эти машины?