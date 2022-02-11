С нами не соскучишься!

8 025 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Полуэктов
    А дальше опять была война. Вновь на Россию полезли всей Европой. Очередным заходом, в Гражданскую-то не срослось  -  ...Один из первых ев...
  • Алиса Майская
    Чушь очередная.Что из продуктов ...
  • Валерий Ворожищев
    К сожалению филателия в наши дне недооценена. Может быть из-за резкого снижение уровня нашего образования, что  не по...Загадка почтовой ...

Последнее пристанище огромных экскаваторов

Морозовский угольный разрез – одно из немногих (бывших) мест добычи бурого угля в Украине. Находится в 20 км восточнее Знаменки.

Ещё каких-то шесть лет назад там работали машины, способные за час перегружать 5000 кубометров породы – это 800 полных КАМАЗов(!), а сейчас карьер наполовину затоплен и стал кладбищем для этих уникальных исполинских экскаваторов.

Последнее пристанище огромных экскаваторов

Бурый уголь – это самый «молодой» и «недозрелый» вид угля – он даёт меньше тепла при сгорании, чем каменный уголь. Но всё равно он неплохо греет, и им можно не только топить дома, но и использовать как топливо для ТЭЦ и электростанций.

Бурый уголь – он такой:

Последнее пристанище огромных экскаваторов

Если учесть то, что добывают бурый уголь карьерным способом (не выкапывая шахты), то он становится дешёвой и безопасной альтернативой каменному углю.

Откуда взялись эти машины?


Тут всё непросто: техника частично немецкая, частично советская (например, роторный экскаватор ЭРШР-1600, фото в начале поста).

Удалось выяснить, что один из экскаваторов (Ds 1500) назывался Roberts Hoffnung и работал в Бергвице (Германия) с 1929 года, однако после Второй мировой войны был разобран и вывезен в СССР. Оттуда же привезён и чуть меньший экскаватор DS 1000, и транспортно-отвальный мост, который тянется с одного берега карьера на другой.


DS-1500 Roberts Hoffnung:

Последнее пристанище огромных экскаваторов

DS-1000:

Последнее пристанище огромных экскаваторов

Транспортно-отвальный мост:

Последнее пристанище огромных экскаваторов

Интересно, что в Германии подобные машины доработали максимум до начала 60-х годов, затем их заменили на более современные. А у нас они продолжали работать до середины 2000-х, и были остановлены лишь по причине отсутствия фининсирования угольной отрасли.

Последнее пристанище огромных экскаваторов

Местные жители, которых мы спрашивали про дальнейшую судьбу разреза, верят, что технику починят и разрез заработает вновь. Но оказавшись на месте, становится понятно, что ремонтировать тут уже нечего:

Последнее пристанище огромных экскаваторов

От огромных машин остались лишь стальные корпуса.

Последнее пристанище огромных экскаваторов

Все возможные двигатели разобраны, медная обмотка снята

Последнее пристанище огромных экскаваторов

Последнее пристанище огромных экскаваторов

Ни одного кабеля нету – остались лишь обрезки оплётки

Последнее пристанище огромных экскаваторов

Угадывается немецкое прошлое машины: остатки реле фирмы Siemens

Последнее пристанище огромных экскаваторов

Последнее пристанище огромных экскаваторов

Главный трансформатор – он больше не загудит:

Последнее пристанище огромных экскаваторов

Последнее пристанище огромных экскаваторов

Роторный цех так и останется неподвижным:

Последнее пристанище огромных экскаваторов

Рабочая кабина оператора: там есть свет для работы ночью, шторки от солнца, вентиляция и электрообогреватель на зиму. Индикаторы больше не мигнут цветными лампочками:

Последнее пристанище огромных экскаваторов

Приказы больше не будут исполняться:

Последнее пристанище огромных экскаваторов

А журнал сдачи-приёма смены так и рассыпется недописанным. Кстати, согласно этим записям, экскаватор работал до середины 2006 года.

Последнее пристанище огромных экскаваторов

На километры по периметру карьера тянутся чёрные ленты конвейеров – они транспортировали балластную породу, миллионы тонн которой образовывались в процессе докапывания до пласта угля.

Последнее пристанище огромных экскаваторов

Территория разреза охраняется – посты есть в юго-западном и юго-восточном углах карьера, а днём производятся обходы территории охраной. Хотя мимо одного из постов мы прошли незамеченными, покинуть территорию нас всё же заставил охранник, во время своего обхода обнаруживший наш лагерь в тени огромного DS-1000.

Последнее пристанище огромных экскаваторов

Все рельсы порезаны на металл и вывезены.

Последнее пристанище огромных экскаваторов

Последнее пристанище огромных экскаваторов

Зато осталась запасная лента для конвейера:

Последнее пристанище огромных экскаваторов

Карьер постепенно затапливается – если сравнивать с 2008 годом и 2010 годом, то уровень воды в нём поднялся метров на десять.

Зато теперь карьер превратился в многокилометровое озеро:

Последнее пристанище огромных экскаваторов

Последнее пристанище огромных экскаваторов

На склонах растут чудные травы:

Последнее пристанище огромных экскаваторов

Обрывы показывают прослойки цветной породы:

Последнее пристанище огромных экскаваторов

А в северо-восточном краю карьера есть отличный песчаный пляж, куда ходит купаться окрестная молодёжь.

Последнее пристанище огромных экскаваторов

В разрушении карьера сработала стандартная для Украины схема: предприятие было отдано частным инвесторам, обещавшим создать рай на земле, затем несколько лет дотации и оборудование розворовывались, а затем предприятие признавалось банкротом. В общем, «маємо – що маємо».

Самый уцелевший из всех угольных разрезов Кировоградской области – Константиновский. Охранники говорят, что части техники из Морозовского карьера будут использованы для ремонта и запуска тамошних машин.

Из последних новостей: одна из крупных китайских компаний – China Coal Technology & Engineering Group – намерена вложить до 300 миллионов долларов в восстановление буроугольной отрасли. Но не факт, что им подойдут старые советские и немецкие машины.

Последнее пристанище огромных экскаваторов

Музей из таких огромных железяк у нас делать никто не будет, а значит их, скорее всего, порежут на металл. Если хотите посмотреть на это чудо инженерной мысли, – спешите.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх