Как обычный окрашенный столб стал причиной упадка Египта и при чём тут православные иконы

Одна из самых продвинутых и величайших цивилизаций древности — это, безусловно, египетская. Может показаться странным, но на самом деле между Древним Египтом и современным миром гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Самые интересные совпадения обнаруживаются в религиозном искусстве. По большому счёту именно здесь родились первые иконы. Древнее государство хранит столько секретов, что весь научный мир веками не может постичь хотя бы малую их часть. Какую тайну скрывает самый загадочный и древний артефакт Египта, прародитель икон — далее в обзоре.
Загадка древнего артефакта
Если и существовала древняя цивилизация, которая использовала художественные иконы, то это была египетская. Схематические характеристики стиля, разработанные там, оставили будущим поколениям несколько таких как Урео (прямая кобра, которая представляла богиню Ваджет), Анх (крест вечной жизни), Удьят (Глаз Гора), защитный амулет и многие другие. Наверное, самым загадочным и древним из всех является столб, составленный из перекрывающихся снопов пшеницы. Этот столб символизировал стабильность и был связан с мифом о воскресении Осириса. Он играл фундаментальную роль в нескольких ритуальных праздниках и назывался Джед.
Крашеные столбы.
Связь между Джедом и Осирисом была настолько тесной, что представляла его позвоночник. То есть самую важную тогда часть анатомии, ибо он сам поднимался на небеса, используя позвоночник своей матери Нут в качестве лестницы. В саркофаги, под спину мумии, всегда помещали амулет этой формы, чтобы обеспечить умершему стабильность в вечности. Кроме того, вокруг шеи обвивался Тайет или Узел Исиды, символ воскресения, чтобы было мужское и женское начало, аллегория двойственности жизни. В Книге Мёртвых была молитва: «Восстань, Осирис! У тебя есть основа, хоть сердце твоё больше не бьётся; у тебя есть позвонки, тот, чьё сердце больше не бьётся. Повернись на бок, позволь мне поставить под тебя воду! Я приношу вам Окрашенную колонну из золота. Да порадуешься за это!»
Воскресение Осириса.
Интересно то, что до того как стать символом Осириса, этот артефакт связан был с другим древним богом. Это было мемфисское божество по имени Птах. Он носил скипетр, который был украшен Анхом. Мемфис - это столица Древнего царства. Некогда он был центром церемонии в честь этого божества и Сокара, погребального бога в форме мумифицированного сокола, олицетворявшего упадок. Обряд состоял в поднятии Джеда, что должно было обеспечить фараону спокойное и стабильное правление. Позже ритуал развился до привлечения к мифу Осириса. Боги образовали троицу и оказались весьма близки к современному восприятию религиозного поклонения.
Птах с Уасом в форме столба.
Осирис, фараон и процветание
Миф об Осирисе в Древнем Египте был самым важным в египетской культуре. Популярности ему придало обещание вечной загробной жизни. Самые древние версии мифа есть в Текстах пирамид. Там пишется, что бог смерти и владыка Египта Осирис был предательски убит своим младшим братом Сетом. Последний был повелителем хаоса и богом засухи. Его жена Нефтида изменила ему с Осирисом. После убийства Сет бросил тело в гробу в воды реки Нил. Течение вынесло его на берег Ливана. Там гроб застрял в растущем неподалёку дереве и врос в него. Спустя какое-то время царь той земли приказал срубить дерево и поставить его в своём дворце, совершенно не представляя, что находится у него внутри.
Столб с рельефным изображением Сенусерта I и бога Птаха. Около 1971-1929 до н.э.
Тем временем Исида, жена Осириса и сестра Нефтиды, отчаянно искала своего мужа с помощью Анубиса и, наконец, обнаружила его местонахождение. Она убедила царя отдать ей столб. Потом Исида оживила супруга и вернулась с ним в Египет. Во время Нового царства миф претерпел некоторые изменения. Согласно ним, именно Сет принёс саркофаг, но перед этим разбросал останки своего брата по долине Нила. Исида и Нефтида должны были собрать их, прежде чем мумифицировать тело. У Осириса и Исиды впоследствии родился сын Гор. Сет разрезал Осириса ровно на сорок две части, по числу номов (провинций) Египта. Осирис поэтому стал олицетворять собой царство.
Самый древний символ
Позже явились и другие новшества, кроме слияния Птаха-Сокара-Осириса. Столб стал антропоморфным, приняв человеческие черты. Это заметно на рельефах дендерского храма, в храмах Аменхотепа III, храме Луксора или храмах Меннония Абидоса, погребальном храме Сети I. Там Джед в образе воскресшего Осириса, украшенного двумя удьятами и носящего различные короны. В последнем городе в своё время был проведён ритуал с Джедом. Египтяне пытались сплотить Верхний и Нижний Египет этим символом стабильности и процветания. Этот столб играл весьма важную роль в великих религиозных праздниках. Пока учёным точно воссоздать его роль не удалось. Можно лишь догадываться по некоторым изображениям.
Воскрешение Сети I на рельефе из его храма в Абидосе.
Различные процессии следовали одна за другой. Церемонии возрождения проводил лично фараон. Заканчивалось действо поднятием колонны, отождествляя воскресение Осириса с воскресением царя. Событие венчал финальный запуск стрел на четыре стороны света. Это служило прообразом защиты границ государства от неприятелей. Столб являлся своеобразным амулетом. Его часто изображали на фресках и рельефах. Этот символ глубоко укоренился в египетской культуре. Египтологи уверены, что он гораздо древнее, чем принято считать. Связан он, по их мнению, с доисторическими земледельческими обрядами и ритуалами. Этот символ находили на самых древних из обнаруженных в Египте артефактах.
Антропоморфный столб с телом и глазами Осириса, держащий Хеку и Нехаку.
Некоторые исследователи считают, что Джед был объектом, связанным с плодородием, возможно, своего рода тотемом. Ведь его изображение содержит снопы злаковых или тростника. Другие считают, что миф основывался на дереве. В истории об Осирисе в него врос гроб с его телом. Царь земель, где находились Финикия и Сирия, поставлял в Египет древесину. Ведь в этой стране, в основном, пустынной, деревьев почти нет.
Дерево — это именно тот элемент, который связывает Джед с гипотезой, выдвинутой столетие назад, в 1922 году. В этом же году была обнаружена гробница Тутанхамона. У Джеда есть определённые параллели с ассирийскими священными деревьями. Ассур, бог, которого ассирийцы, достигнув своего имперского апогея, превратили во владыку войны, ранее был владыкой жизни. Он ассоциируется с Древом Жизни. Эта концепция является общей для многих религий.
Ассур и Древо жизни на рельефе из дворца царя Ашурнасирпала.
Украшение скинии Тутанхамона Тайетом и Дайетом.
Другая недавняя гипотеза, предложенная Эндрю Хантом Гордоном и Кэлвином В. Швабе, гласит, что символы Anj, Uas и Dyed имеют своё происхождение не столько в мире растений, сколько в мире животных. Египтяне считали, что семя образуется из костного мозга. В городе Мендес есть своя версия мифа, в которой говорится, что здесь хранился позвоночник Осириса и его фаллос. Это была единственная часть тела Осириса, которую Исида не нашла, и ей пришлось сделать его из глины, чтобы зачать Гора.
Золотой пектораль и амулет в виде джеда, принадлежащие Тутанхамону.
Любопытно, что в индуистском тантризме кундалини, изначальная энергия, из которой возникает сознание мира, находится в муладхаре. Это одна из семи первичных чакр, расположенная в основании позвоночника, где согласно этой философии образуется спинномозговая жидкость, спинной мозг и сперма. Теперь эксперты спорят, подразумевает ли это связь между двумя древними культурами.
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