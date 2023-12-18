Как обычный окрашенный столб стал причиной упадка Египта и при чём тут православные иконы

Загадка древнего артефакта

Крашеные столбы.

Воскресение Осириса.

Птах с Уасом в форме столба.

Осирис, фараон и процветание

Столб с рельефным изображением Сенусерта I и бога Птаха. Около 1971-1929 до н.э.

Самый древний символ

Воскрешение Сети I на рельефе из его храма в Абидосе.

Антропоморфный столб с телом и глазами Осириса, держащий Хеку и Нехаку.

Ассур и Древо жизни на рельефе из дворца царя Ашурнасирпала.

Украшение скинии Тутанхамона Тайетом и Дайетом.

Золотой пектораль и амулет в виде джеда, принадлежащие Тутанхамону.