Правда и вымесел в фильме «Король говорит!»: Действительно ли логопед вылечил монарха от за заикания

Лог вместе с будущей женой Миртл во время помолвки, 1906 год

Джеффри Раш – исполнитель роли Лайонела Лога в фильме «Король говорит!»

Радиообращение короля Георга VI к британскому народу

Колин Фёрт и Хелена Бонэм Картер в роли королевской четы в фильме «Король говорит!»