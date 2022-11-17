Правда и вымесел в фильме «Король говорит!»: Действительно ли логопед вылечил монарха от за заикания

Фильм, который получил больше двадцати престижных кинопремий (из них четыре Оскара) основан на реальных событиях: Георг VI действительно лечился от заикания, и в самые тяжелые годы XX века сплотил свой народ, сумев победить серьезный дефект речи. Автор сценария Дэвид Сайдлер в детстве слышал «военную речь» британского монарха и впоследствии задумал экранизировать эту историю. Писатель обратился за разрешением к королеве-матери, однако та попросила не делать этого при ее жизни, так как воспоминания о любимом муже были для нее слишком болезненными. Фильм «Король говорит!» вышел на экраны только в 2010 году.
Одним из главных героев картины стал Лайонел Лог. Будущий командор рыцарского ордена и близкий друг английского короля родился на юге Австралии. Его дед был пивоваром, а отец – бухгалтером. Лог в детстве вовсе не был склонен к наукам. Несколько лет он посещал Колледж принца Альфреда, однако никак не мог определиться, какое же занятие ему больше по душе. Однажды студент услышал стихи, которые заворожили его ритмикой и слогом. Это была «Песнь о Гайавате».
Лог вместе с будущей женой Миртл во время помолвки, 1906 год
Вдохновленный силой слов, Лайонел решил изучать риторику. Первую известность молодой человек получил именно как преподаватель искусства речи, ну, и еще – как певец. Вокалом Лог занимался по вечерам и временами даже давал сольные концерты. Этот человек относился к редкой породе самоучек-универсалов. Он с одинаковой энергией брался за обучение декламации, актерскому мастерству, постановку спектаклей или основание клуба ораторов.
В 1911 году Лог объехал вокруг света с целью изучить опыт ораторства и публичных выступлений в разных странах. После Первой мировой войны он разработал собственный способ лечения заикания у ветеранов после контузии. Его методики были уникальными – они сочетали физические упражнения и дыхательную гимнастику. Значимой частью лечения Лайонел Лог считал юмор и терпение, а одним из профессиональных секретов его являлось «сверхчеловеческое сочувствие».
Джеффри Раш – исполнитель роли Лайонела Лога в фильме «Король говорит!»
В 1924 году Лог привез свою жену и троих сыновей в Англию. Сначала доктор преподавал риторику в сельских школах, затем сумел открыть контору по лечению дефектов речи в Лондоне, на Харли-стрит, 146. Именно по этому адресу и пришел к нему за помощью герцог Йоркский, будущий король Георг VI.
Принц Альберт действительно с детства сильно заикался. По этой причине он, кстати, никогда не стремился занять трон, а королем стал только потому что так сложились обстоятельства. Речевой дефект невероятно осложнял жизнь «запасного принца». Настоящим провалом для него стала речь на Британской имперской выставке 31 октября 1925 года. После этого он вместе с женой начал искать способ решить свою проблему раз и навсегда.
Радиообращение короля Георга VI к британскому народу
Методы врача-австралийца, да еще и не имеющего серьезной научной степени, были для своего времени оригинальными, если не сказать, смешными: Лог диагностировал у принца плохую координацию гортани и диафрагмы и назначил в качестве упражнений пение и скороговорки. Важной частью лечения была и психологическая поддержка. Пациент подружился со своим врачом, и именно это помогло ему побороть недуг.
Внук логопеда Марк Лог, который занялся изучением истории своего знаменитого предка, так рассказал об этом:
«Мой дед работал с королем более четверти века, был верен своему пациенту, уважал его частную жизнь и не распространялся о способах лечения. Он предпочитал не выходить из-за кулис, редко давал интервью, никогда не публиковал своих работ, не допускал, чтобы его методы критически разбирали ученые мужи или изучали студенты. Кроме того, работал он всегда в одиночку. Не закончив университетского курса и не имея ученой степени, он, вероятно, чувствовал себя самозванцем и был вынужден сопротивляться не только предрассудкам почтенного медицинского сообщества, но и определенным антиавстралийским настроениям. И все-таки он знал цену своим достижениям.»
Колин Фёрт и Хелена Бонэм Картер в роли королевской четы в фильме «Король говорит!»
Через два года после начала занятий принц Альберт смог вполне свободно разговаривать и произносить речи, но помощь друга-логопеда была нужна ему еще долго. Они вместе репетировали все публичные выступления, именно так была подготовлена и знаменитое радиообращение к Британской империи накануне Второй мировой войны. К тому времени принц Альберт уже был коронован как Георг VI и сполна отблагодарил человека, подарившему ему возможность общаться с народом. Лайонел Лог был посвящен в командоры Королевского Викторианского ордена.
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