Пещерные люди: как в наше время живут в древних городах

Сегодня в мире сохранилось не так уж много древних пещерных городов. Некоторые из них разрушило время, некоторые — войны и вандалы. Но оставшиеся пещерные поселения производят огромное впечатление. Особенно те, в которых до сих пор живут люди.
Городок Мейманд в Иране
Одним из самых древних пещерных городов, где до сих пор живут люди, является город Мейманд. Он находится в Иране неподалёку от города Шираз. Исследователи считают, что эта деревня возникла более 12 000 лет назад. Но достоверно известно, что люди в ней живут на протяжении вот уже 3000 лет. Сегодня в этом старинном городе живут несколько сотен человек.
В Мейманде около 350 древних домов, сделанных в естественных и искусственных пещерах в центре горы и расположенных на высоте 2200 метров. Внутри таких домов находится несколько комнат неправильной геометрической формы, по примерным подсчётам их более 2000. Свои вещи и продукты жильцы хранят в нишах, выдолбленных прямо в скале, а полы выстилают циновками и коврами. Жители Мейманда не пользуются ни обогревателями, ни вентиляторами. И не потому, что в древнем городе нет электричества. В пещерных домах всегда тепло зимой и прохладно летом. Раньше местные готовили прямо в пещерах-кухнях, но со временем это стало небезопасно, и очаги перенесли на улицу.
Большинство жителей деревни не живут в ней постоянно, а кочуют, перегоняя скот и занимаясь земледелием. Тем не менее в Мейманде всегда многолюдно, поскольку сюда часто приезжают туристы. Для них местные даже открыли гостиницу, ресторан и несколько кафе прямо в пещерных домах. Кроме того, в Мейманде есть баня, школа и несколько мечетей.
Примечательно, что жители пещерного города практически не ощутили на себе влияния современного мира. Они разговаривают на диалекте, близком к древнеперсидскому языку. Современную пищу они тоже не употребляют, питаясь тем, что выращивают сами. В 2015 году скальную деревню Мейманд включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО, но местные как-то не обращают на это внимания и живут, как жили их предки на протяжении многих веков. А вот в старинном городе Кандован, тоже находящемся в Иране, дела обстоят несколько по-другому.
Уникальная деревня Кандован, похожая на термитник
Деревня Кандован расположена в Иране рядом с городом Тебриз и больше всего похожа на жилища огромных термитов. Но в домах-пещерах, выдолбленных прямо в скалах, живут вовсе не насекомые, а самые обыкновенные люди. Причём они утверждают, что их пещерная деревня возникла более 700 лет назад. Вероятно, люди жили в скалах, чтобы защититься от набегов кочевников. Сегодня нужды в такой защите нет, но жители Кандована упорно отказываются покидать свои пещерные жилища. И не зря. Условия жизни в них достаточно комфортные.
Сегодня в пещерном городке Кандоване живёт около 1000 человек. И их дома по-настоящему уникальны, ведь они сделаны внутри скал. Встречаются даже двух- и четырёхэтажные дома-пещеры, внутри которых расположено несколько комнат. Имеются в квартирах и окна, в которые вставлены настоящие рамы, и даже открытые веранды. Рядом с древними домами внутри скал местные жители пристраивают помещения для скота и кладовки. Невероятно, но в Кандоване есть электричество, местные жители с удовольствием смотрят телевизор и слушают радио. Но делают они это в свободное от работы время.
Большинство жителей пещерных домов занимаются сельским хозяйством и разводят скот. Также за некоторую плату они пускают в свои пещерные дома туристов и знакомят их со своим бытом. Кстати, для туристов в Кандоване есть настоящий пятизвёздочный отель, вырубленный прямо в скале. Однако некоторые обитатели Кандована постоянно не живут в деревне, а отправляются в ближайший город на заработки. К тому же, школы в пещерной деревне нет, поэтому дети тоже постоянно ходят в город. Также приходится поступать и маленьким жителям китайской горной деревни Чжундун, где несколько лет назад власти закрыли единственную школу.
Китайская деревня в пещере Чжундун
В Китае есть множество мегаполисов, но около половины населения живёт не в них, а в деревнях. Уровень жизни и удобств разнится, но больше всех выделяется поселение Чжундун, находящееся в провинции Гуичжоу. Сложно поверить, но в огромной пещере на высоте 1800 метров расположился целый город с несколькими улицами и даже баскетбольной площадкой!
Точно неизвестно, когда в пещере поселились первые люди и как они там жили. Но жизнь современных жителей пещерного города явно отличается от жизни доисторических людей. В пещере Чжундун построено множество настоящих хижин. Стены этих хижин, кстати, сделаны из огромных циновок, сплетённых из листьев. Местные жители практически ничем не отличаются от жителей других деревень: они разводят скот, который держат тут же, в сараях, и занимаются народными промыслами. Однако так было не всегда. Многие блага цивилизации жители Чжундуна получили не от властей Китая, а от зарубежного мецената.
Как живут люди в деревне Чжундун
Власти провинции Гуинчжоу практически никак не вмешивались в жизнь пещерной деревни. Они лишь строго следили за правилом «одна семья — один ребёнок». Помог жителям Чжундуна Фрэнк Беддор — бизнесмен из Миннесоты, однажды побывавший в этой деревне. Он сумел подвести к деревне электричество и спонсировал строительство полезных объектов: школы, бани и баскетбольной площадки. Таким образом в 2002 году у жителей Чжундуна появилось телевидение, а детей перестали отправлять в интернаты, где они учились. Также Беддор закупил несколько десятков голов скота и сельскохозяйственную технику. Но всё хорошее рано или поздно заканчивается.
В 2011 году власти, узнав об организации школы в пещере, заявили, что Китай — это не пещерная доисторическая страна, и закрыли школу в Чжундуне. К сожалению, добрый меценат вступиться за своих подопечных не смог, к тому времени Беддор уже скончался. Теперь детям, живущим в пещерном городе, приходится тратить два часа, чтобы добраться до школы в соседнем посёлке. Дорога опасна и извилиста, но дети готовы на всё, лишь бы не жить в интернатах. В ближайшую деревню отправляются и взрослые, чтобы продать молоко и мясо, а также сделанные своими руками плетёную мебель, циновки и корзинки.
Жители Чжундуна знают, что за пределами их пещеры существует несколько другой мир, современный и полный удобств. Но большинство из них не желает уезжать. Только молодёжь устремляется из пещерного города в мегаполисы, и её никто не задерживает.
Пещерный город Учхисар в Турции
Древний город Учхисар — одно из известнейших пещерных поселений в Каппадокии. Много веков назад люди пришли в эти места и вырубили в мягких горных породах свои жилища. С тех пор мало что изменилось, внутри домов-пещер время как будто бы остановилось. Единственное благо современности, которым пользуются жители Учхисара, — это электричество. В остальном же они живут примерно так же, как и их далёкие предки, беря воду из колодцев и используя отхожие места на улицах. Но некоторые из учхисарцев не живут постоянно в пещерных квартирах, а используют их как загородные дома для отдыха.
Есть в Учхисаре и собственный замок, представляющий собой сеть комнат-пещер и переходов в шестидесятиметровой скале. Он так и называется — замок Учхисар. А на его вершине располагается отличная смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на новый и старый город Учхисар. К замку часто водят экскурсии, и туристы по дороге заглядывают в пещерные дома местных жителей. Водят экскурсии и в ещё один древний пещерный город, где до недавнего времени вполне себе неплохо жили люди.
Пещерный город Матера
Город Матера находится в регионе Базиликата в Италии и разделён на две части. В одной из них находятся вполне привычные глазу современного человека каменные дома. В другой же, очень и очень старой, дома вырублены прямо в скале. Также некоторые жилища были организованы в естественных пещерах, где были обнаружены следы пребывания доисторических людей. До начала XX века в старой пещерной Матере жили люди, но им пришлось покинуть свои пещерные дома.
Сами жильцы пещерного города Матера называли свои дома сасси. Порой в одной пещере, обладающей небольшой площадью, ютились по 10 человек. Но были и более просторные жилища, где и сейчас можно увидеть технику, бывшую передовой на начало XX века. Что касается удобств, то у жителей пещерного города была своя канализация. Сумели они наладить и водоснабжение путём сбора воды в цистерны, выдолбленные прямо в скалах. После по системе труб эта вода подавалась в другие жилища, по сути каждый делился водой со своими соседями снизу.
Жили люди в сасси в древнем городе Матера в довольно стеснённых обстоятельствах. Часто на всю семью в пещере стояла лишь одна кровать, где спали взрослые. Младенцы же спали в подвесных люльках, а дети постарше — в выдвинутых ящиках комодов. Можно сказать, что удобствами жители итальянского пещерного города избалованы не были. В туалет они ходили в горшки, содержимое которых после выливали в каньон. Возможно поэтому в сасси Матеры царила антисанитария, и периодически вспыхивали эпидемии заболеваний.
Власти города расселили местных жителей в другие дома в новой части Матеры. Сегодня по их жилищам проводят экскурсии для туристов, а сам пещерный город взят под охрану ЮНЕСКО.
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