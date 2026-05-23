Какие предметы в квартире незаметно воруют силы

Вечером мы приходим домой уставшими и уверены: нас вымотали работа, пробки, бесконечные уведомления и общий ритм жизни. Но иногда причина раздражения и внутреннего напряжения находится гораздо ближе — прямо у нас дома. Интерьерный декоратор Елена Пустарнакова рассказала, как визуальный шум влияет на наше самочувствие и как от него избавиться.

Перегруз пространства складывается из мелочей

Почему мы устаем от того, что раньше приносило радость

Как избавиться от визуального шума

Стул, заваленный одеждой, подоконник, превращенный в склад из пакетов, баночек и случайных мелочей. Кухонная столешница, заставленная упаковками, приправами, кружками и техникой. Шампуни и бытовая химия в ярких упаковках, провода, которые постоянно попадаются на глаза, пестрый текстиль, разномастная посуда, десятки сувениров «на память». Кажется, что это мелочи, но именно из них складывается визуальный шум, который незаметно перегружает нервную систему каждый день.Наш мозг постоянно считывает пространство вокруг, даже когда мы этого не замечаем. И если интерьер наполнен хаотичными деталями, дом перестает быть местом восстановления. Он начинает работать как еще один источник информации, от которого невозможно отключиться.Особенно сильно это ощущается в небольших пространствах. Когда комната перегружена орнаментами, активными принтами, яркими «детскими» цветами и случайными предметами, глазу буквально не за что зацепиться, чтобы отдохнуть. Возникает ощущение постоянного внутреннего шума.«Я часто слышу от людей фразы: дома только спать, не могу расслабиться, будто какое-то напряжение или давление постоянно. И очень часто проблема не в метраже квартиры и не в дорогом ремонте, а именно в визуальной перегруженности пространства», — говорит интерьерный декоратор.Иногда утомляет даже не сам беспорядок, а ощущение визуальной незавершенности. Когда одежда неделями лежит на кресле, полки переполнены случайными вещами, а каждая поверхность занята мелочами, дом начинает выглядеть как пространство, в котором ничего не заканчивается.Отдельная категория визуального шума — импульсивные покупки и вещи «по старой памяти». Сувениры, случайный декор, дешевые фигурки, кружки из разных наборов, коробки «на всякий случай». Часто эти предметы уже не приносят ни радости, ни пользы, но продолжают занимать пространство и внимание.При этом проблема не в количестве вещей как таковом. Дом не должен выглядеть стерильно или безлико. Более того, идеально вылизанные интерьеры тоже могут утомлять — это уже другая крайность. Гораздо важнее, чтобы пространство выглядело цельным и понятным именно для человека, который в нем живет.«Дом — это в каком-то смысле наша внешняя оболочка. Мы заботимся об одежде: стираем ее, обновляем гардероб, перестаем носить то, из чего выросли. С пространством вокруг нас работает тот же принцип. Если интерьер давно перестал отражать человека, он начинает эмоционально давить», — объясняет Елена.Чтобы снизить уровень визуального шума, не обязательно начинать ремонт. Иногда достаточно нескольких простых шагов: убрать с виду пестрые упаковки бытовой химии, освободить кухонные поверхности, спрятать провода, разобрать или оформить открытые полки, оставить на виду только те вещи, которые действительно радуют.«Иногда причина усталости не только работа и стресс. Мы можем годами жить среди вещей, которые незаметно нас перегружают. Дом не обязан быть идеальным. Но он должен давать ощущение спокойствия и опоры, а не быть источником внутреннего шума», — заключает наш эксперт.