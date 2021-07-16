11 способов использовать соду не только на кухне, но и при уходе за собой

Пищевая сода — отличная помощница в наведении красоты и чистоты. /Фото: d1tofjskaookh9.cloudfront.net
Принято считать, что пищевая сода — один из важных компонентов для выпечки. Однако она полезна при решении множества других задач, которые даже не связаны с готовкой. Пищевая сода улучшает самочувствие и справляется с различными домашними делами, причем без дополнительных трат и усилий.
1. Избавление от недостатков кожи
Сода снимает воспаление и подсушивает прыщики, способствуя их лечению. /Фото: img.static-rmg.be
Пищевая сода эффективна в лечении акне и прыщей. Недостатки кожи — это всегда не только дискомфорт в плане здоровья, но и потеря уверенности в себе, негативное влияние на настроение. Чтобы быстрее избавиться от прыщей без применения дорогостоящих покупных средств, можно использовать пищевую соду. Для этого нужно смешать 1-2 чайные ложки соды со средством для умывания лица и небольшим количеством теплой воды, чтобы можно было сформировать пасту. Полученное средство нужно нанести на прыщик, на 10-15 минут, чтобы подсушить, а потом смыть водой.
2. Нейтрализация огня
Пищевую соду можно использовать, чтобы потушить огонь. /Фото: ru-an.info
Пищевая сода обладает хорошей впитываемостью, поэтому она эффективно поглощает даже кислород. Чтобы быстро потушить огонь, достаточно просто засыпать его пищевой содой. Она немедленно заберет кислород из воздуха, без которого пожар не будет распространяться. Именно поэтому правильным решением будет всегда держать достаточное количество соды на кухне — в случае непредвиденного происшествия при готовке можно быстро исправить ситуацию.
3. Улучшение внешнего вида
Пищевая сода поможет освежить лицо. /Фото: i2.wp.com
Стресс и усталость отражаются на лице мгновенно, и даже качественная дорогостоящая косметика не могут скрыть их полностью. Чтобы осветлить темные круги под глазами, можно включить аппликации с пищевой содой в свой привычный набор средств для наведения красоты. При регулярном использовании этот лайфхак поможет осветлить темные круги под глазами.
4. Решение проблем с пищеварением
Пищевая сода поможет улучшить самочувствие при кислотном рефлюксе. /Фото: kobietamag.pl
Пищевая сода является природным антацидом, поэтому она может помочь снизить вероятность возникновения кислотного рефлюкса или устранить его последствия. Она убирает изжогу и все неприятные ощущения в грудине.
5. Уборка духовки
Безопасность и чистота превыше всего. /Фото: nastroy.net
Духовка — одно из тех мест, которое достаточно часто требует тщательной уборки. Пищевая сода поможет очистить духовку органическим методом. С ней можно быть уверенным, что при готовке еда будет находиться в нетоксичной среде, безопасной для здоровья.
6. Лечение сыпи
Пищевая сода помогает облегчить сыпь. /Фото: rnz.de
Сыпь может быть вызвана множеством разных причин. Но несмотря на этот фактор она становится причиной неприятных ощущений, зуда и боли. Чтобы избавить себя от этого, нужно взять немного пищевой соды и смешать ее с кокосовым маслом. Полученную смесь нужно наносить на сыпь до тех пор, пока она не начнет проходить.
7. Борьба с вросшими волосами
Пищевая сода поможет навести красоту быстро и без лишних затрат. /Фото: scontent.cdninstagram.com
Какая женщина не мечтает о гладких и красивых ногах без волос? Тем не менее, зачастую после удаление нежелательной растительности появляются нелицеприятные вросшие волоски, которые вызывают раздражение и воспаление кожи. Такая проблема довольно неприятна, но ее можно быстро решить с помощью пищевой соды. Нужно просто регулярно скрабировать кожу, добавляя в обычный гель для душа немного соды.
8. Укрепление и лечение ногтей
Ногти будут выглядеть красивыми и здоровыми, если им регулярно будет помогать пищевая сода. /Фото: inat.com
Пищевая сода идеально подходит для лечения грибка. А еще она дополнительно улучшает внешний вид ногтей и кожи вокруг них, поскольку обладает отшелушивающими и заживляющими свойствами, делает кожу светлее и чище. Для нужного эффекта можно делать ванночки с добавлением соды или мягкое скрабирование.
9. Улучшение обмена веществ
Пищевая сода оказывает неоценимую помощь в оздоровлении. /Фото: kolektiv.me
Пищевая сода ускоряет обмен веществ, поэтому отлично помогает в решение проблем с лишним весом и плохой усвояемостью еды. Для этого лайфхака нужно смешать немного пищевой соды с лимонным соком и водой и пить регулярно в небольших количествах. Раствор поможет ускорить метаболизм и быстрее потерять лишний вес.
10. Естественная дезодорация
Пищевая сода помогает быстро вернуть ногам свежесть и здоровье. /Фото: i0.wp.com
Благодаря своей естественной дезодорирующей способности и отшелушивающим свойствам пищевая сода эффективно помогает избавиться практически от любых запахов. Чтобы быстро устранить неприятный запах, можно просто на некоторое время посыпать ноги содой. Добиться более длительного и мягкого эффекта помогут теплые ванночки с добавлением соды.
11. Лечение ожогов
Эффективная первая помощь при ожогах. /Фото: mmc.tirto.id
Никто не застрахован от ожога во время приготовления еды. Такое неприятное событие может произойти и на кухне, и на природе. Чтобы быстро оказать первую помощь, можно использовать пищевую соду, смешав ее с водой. Полученную смесь нужно нанести на обожженную область. Средство имеет выраженный охлаждающий эффект, поэтому при высыхании облегчает боль и ускоряет заживление.
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