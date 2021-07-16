11 способов использовать соду не только на кухне, но и при уходе за собой

Пищевая сода — отличная помощница в наведении красоты и чистоты. /Фото: d1tofjskaookh9.cloudfront.net

1. Избавление от недостатков кожи

Сода снимает воспаление и подсушивает прыщики, способствуя их лечению. /Фото: img.static-rmg.be

2. Нейтрализация огня

Пищевую соду можно использовать, чтобы потушить огонь. /Фото: ru-an.info

3. Улучшение внешнего вида

Пищевая сода поможет освежить лицо. /Фото: i2.wp.com

4. Решение проблем с пищеварением

Пищевая сода поможет улучшить самочувствие при кислотном рефлюксе. /Фото: kobietamag.pl

5. Уборка духовки

Безопасность и чистота превыше всего. /Фото: nastroy.net

6. Лечение сыпи

Пищевая сода помогает облегчить сыпь. /Фото: rnz.de

7. Борьба с вросшими волосами

Пищевая сода поможет навести красоту быстро и без лишних затрат. /Фото: scontent.cdninstagram.com

8. Укрепление и лечение ногтей

Ногти будут выглядеть красивыми и здоровыми, если им регулярно будет помогать пищевая сода. /Фото: inat.com

9. Улучшение обмена веществ

Пищевая сода оказывает неоценимую помощь в оздоровлении. /Фото: kolektiv.me

10. Естественная дезодорация

Пищевая сода помогает быстро вернуть ногам свежесть и здоровье. /Фото: i0.wp.com

11. Лечение ожогов

Эффективная первая помощь при ожогах. /Фото: mmc.tirto.id