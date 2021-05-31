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Анатолий Михаханов — настоящий японский сумоист из Бурятии

Если вы встретите этого колоритного сумоиста где-то на улицах Токио, вам вряд ли придет в голову заговорить с ним по-русски — а зря!

Знакомьтесь, это бурят Анатолий Михаханов. Он профессионально занимается сумо с 16 лет. Сейчас Анатолий живет в Токио и ездит на турниры по Японии. «Это очень необычный спорт, — говорит Анатолий, — если, конечно, можно назвать сумо спортом. Но, как и в любом спорте, мы тренируемся — встаем на тренировку в 5-6 утра, и проходит она 3 часа или чуть больше. Едят сумоисты два раза в день: обед и ужин. Молодые едят много, сколько душе угодно».

В своем инстаграм-аккаунте жизнерадостный и дружелюбный Анатолий делится подробностями своей японской жизни, фотографиями любимой природы, удивительной японской еды и, конечно же, новостями о своих победах.

Анатолий Михаханов — настоящий японский сумоист из Бурятии

Анатолий Михаханов — настоящий японский сумоист из Бурятии

После утренней тренировки немного побаловался гирьками. Всем хорошего настроения!

Анатолий Михаханов — настоящий японский сумоист из Бурятии

Чираши-суши. Очень красочное блюдо и при этом — вкусное!

Анатолий Михаханов — настоящий японский сумоист из Бурятии

Анатолий Михаханов — настоящий японский сумоист из Бурятии

Сумоисты завтракают. Едят суп из ядовитой рыбы фугу — щекочут свои нервы.

Анатолий Михаханов — настоящий японский сумоист из Бурятии

Едем на «Синкансэн» (поезд-пуля) из города Фукуока в Токио после ноябрьского турнира. Ах, как сумоисты сладко спят!

Анатолий Михаханов — настоящий японский сумоист из Бурятии

Одержав победу в сегодняшней схватке, сделал катикоси — превышение числа побед над числом поражений.

Анатолий Михаханов — настоящий японский сумоист из Бурятии

Друзья, за ваше здоровье! В России #русиано, а в Японии #джапаниано.

Анатолий Михаханов — настоящий японский сумоист из Бурятии

Анатолий Михаханов — настоящий японский сумоист из Бурятии

Анатолий Михаханов — настоящий японский сумоист из Бурятии

Анатолий Михаханов — настоящий японский сумоист из Бурятии

Приехал на денек отдохнуть в онсэн (горячий источник), нахожусь в горах, от Токио 150 км.

Анатолий Михаханов — настоящий японский сумоист из Бурятии

Анатолий Михаханов — настоящий японский сумоист из Бурятии

Я вкратце постараюсь описать, что такое Бурятия. Это самое глубокое озеро мира Байкал, красивые дацаны (буддийские храмы), высокие Саянские горы, огромное число рек и речушек, впадающих в Байкал, несчитаное богатство лесов, пушного зверя и равнины лугов с великолепными цветами.

Когда-нибудь я увижу все уголки своей любимой Бурятии и расскажу о ней всему миру. Моя Родина — Бурятия!

Анатолий Михаханов — настоящий японский сумоист из Бурятии

Анатолий Михаханов — настоящий японский сумоист из Бурятии

После утренней легкой тренировки наш токояма (парикмахер) заплетает, как положено сумоисту, косичку.

Анатолий Михаханов — настоящий японский сумоист из Бурятии

Анатолий Михаханов — настоящий японский сумоист из Бурятии

Анатолий Михаханов — настоящий японский сумоист из Бурятии

Анатолий Михаханов — настоящий японский сумоист из Бурятии

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#русианоджапаниано#джапанианорусиано
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