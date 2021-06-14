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Что можно приготовить из отварного риса, когда его некуда девать


Что можно приготовить из отварного риса, когда его некуда девать

Зачастую, случается так, что в холодильнике остаётся еда, которую приходится доедать ещё два-три дня. В прочем, каши не стали исключением. Но что делать, когда выбросить жалко, а есть уже трёхдневной давности блюдо не возникает желание? Однозначно – готовить дальше! Ведь как оказалось, из отварного риса можно приготовить целую уйму вкуснейших блюд, которыми можно накормить всю семью.

1. Рисовые котлеты


Пряные рисовые котлеты с петрушкой. \ Фото: edinstvennaya.ua.

Пряные рисовые котлеты с петрушкой. \ Фото: edinstvennaya.ua.

 

Несмотря на то, что это блюдо является вегетарианским, тем не менее, по вкусовым качествам оно способно удовлетворить любые запросы. Главное, правильно его приготовить.

Ингредиенты:

• Рис отварной — 1 стакан;
• Мука — 1 ст.л;
• Яйца — 1 шт;
• Зелень (укроп, петрушка, зелёный лук) - 1 пучок на выбор или 1 комбинированный пучок;
• Соль, перец — по вкусу;
• Масло для жарки.
Котлеты из отварного риса. \ Фото: google.com.ua.

Котлеты из отварного риса. \ Фото: google.com.ua.

 

Способ приготовления:

• Рис смешать с яйцом и мукой;
• Затем добавить мелко нарезанную зелень;
• Посолить и поперчить;
• Хорошо вымесить;
• Сформировать котлеты;
• Обжарить в небольшом количестве растительного масла на небольшом огне до золотистой корочки со всех сторон;
• Подавать как самостоятельное блюдо;
• По желанию можно подавать со сметаной или любым другим соусом.

2. Салат с рисом, запечённой тыквой и яблоком


Салат с рисом, яблоками и запечённой тыквой. \ Фото: botanichka.ru.

Салат с рисом, яблоками и запечённой тыквой. \ Фото: botanichka.ru.

 

Простой, но очень вкусный салат из отварного риса в сочетании с ароматным яблоком и запечённой тыквой понравится взрослым и детям.

Ингредиенты:

• Рис отварной - 4-5 ст.л;
• Тыква мякоть - 350 г;
• Яблоки большие - 1-2 шт;
• Листья салата - 1 небольшой пучок;
• Горчица - 1 ст.л;
• Мёд - 2 ст.л;
• Масло растительное - 3 ст.л;
• Соль и чёрный молотый перец по вкусу.
Просто и очень вкусно. \ Фото: livejournal.com.

Просто и очень вкусно. \ Фото: livejournal.com.

 

Способ приготовления:

• Тыкву нарезать средним кубиком;
• Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут;
• Запечённую тыкву переложить в глубокую миску;
• Добавить отварной рис;
• Затем нарезанные таким же небольшим кубиком яблоки;
• И нарезанные (можно нарвать) листья салата.

Заправка:

• В миске смешать горчицу, мёд, масло;
• Посолить и поперчить;
• Тщательно перемешать до однородной массы;
• Заправить салат;
• И подавать к столу.

3. Запечённый рис с грибами и сыром


Дикий рис с грибами. \ Фото: howtogreen.ru.

Дикий рис с грибами. \ Фото: howtogreen.ru.

 

Начинкой для этого блюда может послужить всё, что угодно: от любимых вами овощей до оставшейся в холодильнике колбасы, ветчины, мяса или как в нашем случае – грибов с сыром.

Ингредиенты:

• Рис отварной – 1 стакан;
• Сливки 30% – 100 мл;
• Грибы шампиньоны или любые другие – 200 г;
• Лук репчатый – 1/2 шт;
• Чеснок – 2 зубчика;
• Сыр твёрдых сортов – 100 г;
• Соль, перец – по вкусу.

 
Рис грибами. \ Фото: google.com.

Рис грибами. \ Фото: google.com.

 

Способ приготовления:

• Форму для запекания смазать растительным маслом;
• На дно выложить отварной рис;
• Сверху нарезанные ломтиками (или если мелкие – то целые) грибы;
• После присыпать мелко нарубленным луком;
• Посолить, поперчить;
• Залить сливками и щедро посыпать тёртым на крупной тёрке сыром;
• После отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

4. Рисовый пирог


Восхитительно вкусный рисовый пирог с курицей. \ Фото: youtube.com.

Восхитительно вкусный рисовый пирог с курицей. \ Фото: youtube.com.

 

Рисовый пирог – сытное и оригинальное блюдо, которое запросто можно съесть как дома, так и на работе. Оно одинаково вкусное в холодном и горячем виде, и даже если вы его решите слегка разогреть в микроволновке, то получите полноценный обед, съеденный с удовольствием. А главным плюсом этого блюда является то, что начинка может быть абсолютно любой, как фруктовой, так и овощной и, конечно же, мясной, и даже рыбной!

Ингредиенты:

Для теста:

• Сливочное масло — 150 г;
• Мука — 2 стакана;
• Сметана 20% — 100 г;
• Соль — 2/3 чайной ложки;
• Разрыхлитель — 1 ч.л.

Для начинки:

• Лук — 3 шт;
• Куриное филе — 0.5 кг;
• Болгарский перец — 2 шт;
• Помидоры — 2 шт;
• Соль, перец — по вкусу;
• Масло для жарки — опционально;
• Тёртый сыр — опционально.
Рисовый пирог с курицей. \ Фото: grib-info.ru.

Рисовый пирог с курицей. \ Фото: grib-info.ru.

 

Способ приготовления:

Для теста:

• В миске смешать сливочное масло комнатной температуры с мукой (часть);
• Перемешать миксером или руками до состояния мелкой крошки;
• Затем добавить разрыхлитель и сметану;
• После высыпать остатки муки;
• И замесить мягкое, пластичное тесто;
• Форму для выпекания застелить пергаментной бумагой;
• Можно также использовать фольгу;
• Тесто выложить в форму и равномерно распределить по дну и бокам;
• Отправить тесто в холодильник.

Для начинки:

• Лук мелко нарезать и отправить на разогретую с растительным маслом сковороду;
• Жарить, периодически помешивая;
• После добавить куриное филе, нарезанное кубиком и болгарский перец, также нарезанный кубиком;
• Готовить до тех пор, пока не уйдёт лишняя влага и жидкость;
• Как только жидкость испарится – добавить немного растительного масла и нарезанные ломтиками очищенные от шкурки помидоры;
• Как только помидоры пустят сок – добавить к ним отварной рис;
• Посолить и поперчить;
• Аккуратно перемешать.

Далее:

• Тесто достать из холодильника;
• В середину формы выложить начинку;
• Аккуратно разровнять;
• Сверху посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на двадцать минут;
• После, как корочка на пироге станет румяной, достать форму из духовки;
• Накрыть фольгой;
• И отправить обратно в духовку на 30 минут.

5. Рис по-тайски с курицей и креветками


 

 
Рис по-тайски. \ Фото: 1000.menu.

Рис по-тайски. \ Фото: 1000.menu.

 

А вот это блюдо для истинных гурманов. К тому же, оно отлично подойдёт для романтического ужина, сделав его поистине волшебным и экзотическим.

Ингредиенты:

• Рис отварной - 150 г;
• Креветки чищенные - 900 г;
• Филе куриное - 300 г;
• Яйца - 1 шт;
• Болгарский перец - 1 шт;
• Стручок чили - 1 шт;
• Лук репчатый среднего размера - 2 шт;
• Зелёный лук - 50 г;
• Чеснок - 3 зубчика;
• Ананасы консервированные - 140 г;
• Вода - 80 мл;
• Соевый соус - 70 мл;
• Кешью - 100 г;
• Масло подсолнечное - 1 ст.л;
• Куркума - 2 ч.л;
• Кориандр - 1 ч.л;
• Жгучий перец - 0,5 ч.л;
• Соль - 1 ч.л;
• Сахар - 1 ч.л.

 
Рис по-тайски с креветками и курицей. \ Фото: gastronom.ru.

Рис по-тайски с креветками и курицей. \ Фото: gastronom.ru.

 

Способ приготовления:

• Креветки отварить в слегка подсоленной воде;
• Куриное филе нарезать небольшими кубиками;
• Перец и ананасы нарезать брусками;
• Лук нарезать тонкими кольцами;
• Чеснок нарезать продольными ломтиками;
• Кешью обжарить на сковороде примерно 30 секунд;
• Зелёный лук измельчить;
• Яйцо взбить в миске;
• В глубокой сковороде разогреть масло;
• Овощи обжарить на среднем около 2 минут;
• Затем добавить яйцо;
• И жарить ещё примерно 1 минуту;
• После влить воду;
• И добавить курицу;
• Жарить 5-6 минут;
• Добавить орехи и перемешать;
• К овощам с орехами выложить рис, ананасы, креветки, специи и приправы;
• Перемешать;
• Жарить 5-7 минут;
• Снять с плиты;
• Добавить мелко рубленный зелёный лук;
• Перемешать и подавать к столу.

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Что можно приготовить из отварного риса, когда его некуда девать

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Что можно приготовить из отварного риса, когда его некуда деватьПодписаться на мой Instagram
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