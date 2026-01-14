Странные вещи во Вселенной, известные науке

Наша Вселенная — удивительное место, где можно встретить все, что угодно. Внеземная цивилизация наверняка кроется в одной из далеких Галактик, и, может быть, мы скоро встретим настоящих братьев по разуму. Массивные черные дыры оказались прорывами в другие измерения — так, по крайней мере, утверждал Стивен Хокинг, и у нас нет причин не верить именитому ученому. Буквально каждый месяц астрономы со всего мира находят что-то новое, не объяснимое современной наукой. Мы находимся на слишком низкой ступени развития и не понимаем даже четверти происходящих вокруг нас вещей.





Туманность Бумеранга

R136a1

Самая старая Черная Дыра

HD 189733b

Галактика Х

Облако Смит

Планета-отшельник

Астероид Круитни

Пульсар Черная Вдова

Скопление галактик Эль Гордо