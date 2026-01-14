Странные вещи во Вселенной, известные науке

Наша Вселенная — удивительное место, где можно встретить все, что угодно. Внеземная цивилизация наверняка кроется в одной из далеких Галактик, и, может быть, мы скоро встретим настоящих братьев по разуму. Массивные черные дыры оказались прорывами в другие измерения — так, по крайней мере, утверждал Стивен Хокинг, и у нас нет причин не верить именитому ученому. Буквально каждый месяц астрономы со всего мира находят что-то новое, не объяснимое современной наукой. Мы находимся на слишком низкой ступени развития и не понимаем даже четверти происходящих вокруг нас вещей.
Туманность Бумеранга
Температура в -272° C делает Туманность Бумеранга самым холодным местом во всей Вселенной. Виной тому — постоянное расширение туманности со скоростью в 367000 миль в час, что, на минуточку, в 10 раз быстрее, чем передвигается самый быстрый рукотворный объект во Вселенной, аппарат New Horizons.
R136a1
Эта звезда в 256 раз массивнее нашего Солнца и светит 7,4 млн раз ярче. Другими словами, это просто гигант. Ученые считают, что объект R136a1 сформирован из нескольких других звезд, но до сих пор не могут понять, почему он существует так долго.
Самая старая Черная Дыра
Объект J0100 + 2802 может считаться самой старой черной дырой в галактике. Когда Вселенной было всего 875 000 000, эта дыра уже была сформирована из 12 миллиардов солнц. Для сравнения, черная дыра в центре Млечного Пути имеет размеры всего в 5 миллиона Солнц.
HD 189733b
Синий оттенок этой планеты может напомнить вам мировой океан, или приятный летний денек. Но не стоит обманываться: этот огромный газовый гигант вращается по минимальной орбите, очень близко к своей звезде. Тут нет воды и никогда ее не будет. Температура — 900 градусов по Цельсию и лазурное небо — дождь из расплавленного стекла.
Галактика Х
Галактика Х, обнаруженная индийскими астрономами, почти полностью состоит из загадочной черной материи. Заметить ее удалось только благодаря воздействию галактики на окружающие звезды. Ученые предполагают, что перед ними — начало творения самой большой черной дыры во Вселенной.
Облако Смит
Гигантское газовое облако в несколько миллионов раз превышает массу нашего Солнца. И, в отличие от него, Облако Смит несется в сторону Млечного пути. 70 миллионов лет назад, оно уже сталкивалось с нашей галактикой. Через 30 миллионов лет, астрономы предсказывают новое столкновение, но никто не знает, к чему это приведет.
Планета-отшельник
Возраст недавно обнаруженной астрономами одинокой планеты — всего 70 миллионов лет. Она находится довольно близко от нашей галактики. Скорее всего, объект CFBDSIR2149 был выброшен из своей родной системы и теперь влачит отшельническое существование.
Астероид Круитни
Круитни — редчайшее явление, появление которого до сих пор не могут объяснить астрономы. Это околоземный астероид, регулярно пролетающий на опасно близком расстоянии от нашей планеты. Он движется в орбитальном резонансе с Землей и, теоретически, врежется в нее через несколько миллионов лет. Размеры Круитни приведут, скорее всего, к гибели всего живого.
Пульсар Черная Вдова
Нейтронная звезда остается от взрыва массивной звезды и зовется пульсаром. Черная Вдова пульсар миллисекундный, излучающий, к тому же, гамма-лучи. Он буквально пожирает вращающуюся вместе с ним небольшую планету.
Скопление галактик Эль Гордо
В таком необъятном месте, каким является наша вселенная, находится немало очень и очень странных вещей. Одно из явлений — гигантское скопление галактик Эль Гордо. Оно находится в 9,7 миллиардах световых лет от нас. Здесь содержится около 3,000,000,000,000,000 (трех миллионов миллиардов звезд). Шанс найти здесь внеземную жизнь очень велик.
