Чем занять пустой угол, если он раздражает и портит интерьер

После ремонта и расстановки мебели в комнате часто остаются пустые углы. В квартирах небольшого размера, где на счету каждый сантиметр пространства, это непозволительная роскошь. Novate.ru рассказывает, как правильно задействовать углы, чтобы получить гармоничный и функциональный интерьер.



Углы часто используют неправильно: или сваливают туда все подряд, или оставляют пустыми, не зная, что с ними делать.

Идея 1: Торшер

Идея 2: Крупное растение в горшке

Идея 3: Мебель по диагонали

Идея 4: Вертикальный стеллаж

Идея 5: Шкаф или комод

Идея 6: Полки

Идея 7: Пустота

Оба варианта – верный путь к провалу, ведь вы теряете полезную площадь. При грамотном подходе это место может стать полезным и выразительным, поэтому важно знать о вариантах его оформления.Торшер отлично сочетается и с креслом, и с диваномВ своих статьях мы часто упоминаем о важности многоуровневого освещения, и торшер является одной из его главных составляющих. Высота более полутора метров позволяет ему выполнять сразу две важные функции: давать локальный свет и уводить взгляд наверх, визуально приподнимая потолок.Предлагаем совместить приятное с полезным и установить его в углу. Рядом с торшером прекрасно будет смотреться кресло и небольшой кофейный столик, куда можно поставить чашку с кофе и положить книгу. Вот так, с помощью всего нескольких элементов, получится создать уютный уголок для чтения. Розетки в этой зоне лучше предусмотреть заранее, чтобы избежать проводов и удлинителей.Можно не ограничиваться одним растениемДаже если вы не любитель комнатных растений и считаете, что в вашей квартире засохнет даже кактус, дайте шанс хотя бы одному из них. Выберите неприхотливое дерево или цветок в большом горшке и установите его в пустом углу.Там вы сможете смягчить стык двух стен, сделать его более эстетичным, а также привнести свежесть в интерьер.Вариантов крупных растений масса, начиная от фикуса, монстеры, и заканчивая стрелицией. Выбирайте на свой вкус. Горшок – не менее важная деталь, которая будет привлекать всеобщее внимание. Откажитесь от пластиковых изделий в пользу бетона, матовой глины и прочих стильных материалов. Такие кашпо гораздо лучше впишутся в общую композицию.Вместо углового дивана поставьте креслоОбычно мы расставляем мебель вдоль стен, оставляя центр комнаты свободным. Это классическое, хоть и немного скучное решение, которое делает гостиную похожей на зал ожидания. Но если вам нужно задействовать угол, предлагаем повернуть кресло на 45 градусов. Мебель, развернутая к центру комнаты под углом, делает интерьер более интересным и динамичным.Что касается углового дивана, который кажется самым логичным вариантом заполнения пустого угла, то его лучше избегать. Обычно такая мебель очень громоздкая, занимает половину комнату, лишает ее легкости и гибкости, затрудняет перемещение. А вот модульные конструкции или отбельные компактные предметы дают гостиной куда больше свободы и воздуха.Стеллаж может быть прямым или угловымЕсли вам не хватает места для хранения и вещи постоянно валяются по квартире, задумайтесь о приобретении стеллажа. Он не только обеспечит вас необходимой площадью, но также займет пустующий угол в комнате. Отдавайте предпочтение комбинированным стеллажам, в которых нижняя часть закрыта, а верхняя – открыта. Внизу можно будет хранить мелкие вещи, которые часто провоцируют визуальный шум и создают беспорядок, а наверху – декор и книги. Вот так простой угол перестанет быть мертвой зоной и превратится в стильное пространство для хранения.Дизайнеры советуют подбирать высокий стеллаж в цвет стен, чтобы он сливался с пространством и не казался громоздким. Также важно прикрепить его к стене – это требование к безопасности. Полки, заполненные книгами, декором и другими вещами, имеют ощутимый вес, и конструкция может однажды упасть.Займите угол шкафом или комодомЕсли раньше шкафы устанавливали преимущественно в спальне или прихожей, то сейчас они все чаще встречаются в гостиной. Но, не во всю стену, как вы могли подумать, а точечно. Именно поэтому на фото в интерьерных блогах часто можно увидеть несколько небольших шкафов в одной комнате, расположенных в разных точках гостиной.Правила расположения мебели предельно простые: габаритные шкафы от пола до потолка лучше устанавливать к стене у двери либо в нише (если она есть в комнате). Высокий и узкий шкаф можно поставить сбоку от окна, а низкий комод отлично будет смотреться рядом с диваном. Еще одно интересное решение – поставить комод вдоль пустой стены. Но здесь важно соотнести габариты мебели с имеющимся пространством – если свободного места остается слишком много, комод лучше переместить в другую зону или даже другую комнату.Полки бывают разными по дизайнуПолки в углу – отличное решение для того, чтобы решить проблему дополнительного хранения, а также уравновесить пространство. Согласитесь: пустые стены в паре с крупной мебелью смотрятся странно, поэтому важно грамотно заполнить их, используя не только декор.Полки дают отличный простор для фантазии. Можно повесить две-три или создать несколько групп. Если в комнате есть ниша, организуйте открытое хранения там – получится функционально и эстетично. Также отлично смотрится подвесная книжная полка с закрытыми боковинами – можно не переживать, что книги упадут.Угол можно оставить пустым.Такой вариант тоже возможен. Обычно дизайнеры советуют ничем не заполнять угол в маленьких квартирах, которым не хватает свободного пространства и воздуха. Если вы понимаете, что комната уже достаточно заполнена мебелью и другими предметами интерьера, оставьте все, как есть. Главное, чтобы угол был красиво оформлен – хороший пол и ровная покраска стен сделают свое дело, и эта зона не будет казаться неуместной в интерьере.