15 малоизвестных исторических фактов о Византийской империи, ставшей колыбелью современной Европы

Герб Вселенского патриарха (с двуглавым орлом Палеологов) на соборе Святого Георгия. / Фото: volh.in
Византийская империя была преимущественно греко-говорящей восточной половиной Римской империи в период поздней античности и средневековья. Несмотря на то, что эта огромная империя существовала в течение более тысячи лет, породив богатые традиции в искусстве, литературе и науке и являясь буфером азиатского вторжения в Европу, сегодня далеко не все вспоминают о великом наследии Византии.
1. Греческие колонисты из Мегары
Византия основана греческими колонистами из Мегары.
Византия была древнегреческим городом, основанным греческими колонистами из Мегары в 657 году до нашей эры. Город был восстановлен и вновь открыт в качестве новой столицы Византийской империи императором Константином I в 330 году н.э., а затем его переименовали в Константинополь в честь императора.
2. Наследие Греции и Рима
Византия - хранительница наследия Греции и Рима.
Многие люди игнорируют или не понимают тот факт, что большая часть классической литературы, которая выжила до наших дней, сохранилась благодаря Византийской империи. Большинство работ знаменитых философов, таких как Аристотель и Платон, а также исторические тексты Древних Греции и Рима, были спасены византийскими учеными, которые сохранили древние традиции литературы и обучения.
3. Сладости и десерты
Сладости и десерты в Византии.
Византийцы любили сладости и десерты больше, чем что-либо из еды. У них в обычном ежедневном обиходе были блюда, которые сегодня однозначно бы назвали десертами. К примеру, гроута была подслащенной пшеничной кашей на молоке, приправленной корицей с медом и изюмом. Также византийцы любили рисовый пудинг с медом и корицей. Сахарная роза, популярное средневековое кондитерское изделие, возможно, возникло именно в Византии.
4. Кондитум
Византия родина вермута, абсента и узо.
В Византии были популярными ароматизированные вина, вариант римского «кондитума» (пряного вина). Особенно популярными были вина, ароматизированные анисом и розой, которые являются предками мастики, вермута, абсента и узо в современной Греции.
5. Морепродукты
Морепродукты в Византии.
Византийцы любили морепродукты, в частности, очень популярным блюдом, которое они называли «боттарга», была слегка подсоленная и высушенная икра кефали. К XII веку византийцы также начали употреблять в пищу обычную икру.
6. Баклажаны, лимоны, апельсины
В Европу из Византии: баклажаны, лимоны и апельсины.
Некоторые фрукты были в значительной степени неизвестны древнему европейскому миру. Однако, византийцы стали первыми, кто начал использовать баклажаны, лимоны и апельсины.
7. Император Юстиниан
Византия при императоре Юстиниане.
Юстиниана принято считать считается императором, который сделал Византию мощной силой. Он вновь завоевал части развалившейся Западной империи в Африке, Италии и Испании и кодифицировал предыдущие римские законы в один документ. Он сделал Константинополь самым известным и богатым городом в мире, с более чем полумиллионным населением. Он также стал известен, как император, который построил собор Святой Софии, и как последний император, который использовал титул Цезаря.
8. Император Ираклий I
Византия при императоре Иракли I.
Во время правления императора Ираклия I (610 – 641 годы н.э.) была реорганизована военная и административная система империи, а официальным языком вместо латыни был признан греческий. Он также был одним из самых успешных византийских императоров и значительно расширил империю.
9. Император Василий II Болгаробоец
Император Василий II Болгаробоец на иконе.
Самый длинный непрерывно правящим византийским монархом был Василий II Болгаробоец (976-1025). Самая запоминающаяся история, связанная с ним, заключается с завоеванием Василием Болгарии: он взял в плен 15 000 болгар и приказал их всех ослепить, а затем отпустил на свободу, выделив на каждые 100 человек по одному одноглазому поводырю.
10. Императрица Ирина Афинская
Византия при императрице Ирине Афинской.
Императрица Ирина Афинская (797-802), одна из самых влиятельных женщин всех времен, явно не была образцом материнской любви. Для того чтобы обеспечить себе власть над троном, Ирина ослепила своего сына Константина VI (780-797), а затем на всю жизнь заточила его в комнате, в которой он родился. Ирина была первой гречанкой, которая управляла империей в одиночку. Что интересно, на ней хотел жениться Карл Великий, но Ирина отказала ему.
11. Маврикий Тиберий
Византия при императоре Маврикии Тиберии.
Первым византийским императором, который потерял трон в результате насильственной революции был Маврикий Тиберий. Его строгость стоила ему короны и жизни. Он отказался позволить войскам, дислоцированным на границе, вернуться домой на зиму. Более того, он настаивал, что им не нужно отправлять усиленные зимние рационы, поскольку они могут прокормить сами себя. Армия, во главе с Фокой, восстала и захватила Константинополь.
12. Династия Палеологов
Византийская династия Палеологов.
Самая долговременная Византийская династия, которая длилась почти двести лет, была также последней имперской династией. Династия Палеологов началась с Михаила VIII, который в 1259 году ослепил и заключил в тюрьму своего десятилетнего предшественника (Иоанна IV Ласкариса), и закончилась Константином XI, который мужественно погиб в бою, когда османы взяли Константинополь.
13. Восточная империя
Византия - Восточная империя.
В 476 г. Западная Римская империя пала, а Восточная империя превратилась в то, что сегодня известно, как Византия. Тем не менее, слово «византийский» появилось только в XIX веке, а сами жители этой империи называли себя «римлянами» с самого начала основания Византийской империи в 330 году н.э. и до ее падения под натиском османов в 1453 году.
14. Щит Запада
Византия - щит Запада.
По мнению многих современных историков, византийская цивилизация очень важна, поскольку без нее не существовал бы современный западный мир. Византия во многих случаях сохраняла и защищала самые основы западной цивилизации от влияния ислама. Именно поэтому многие ученые часто относятся к Византии, как к «Щиту Запада».
15. «Греческий огонь»
Византийский флот использовал «греческий огонь».
Византийский флот был первым, кто начал использовать ужасающую жидкость в морских сражениях, которую они назвали «греческим огнем». Жидкость разбрызгивалась на вражеские корабли и войска через большие сифоны, установленные на носах византийских кораблей. Она воспламенялась при контакте с морской водой, и ее практически невозможно было потушить.
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