Красивые и загадочные фото дикого племени

На Ментавайских островах, в сотнях километров от городов и какого-либо намека на цивилизацию, прячется в диких джунглях древний народ — ментавайцы. Это коренное население Индонезии, а сейчас одна из 300 народностей страны, малоизвестная и малочисленная.



Член племени обходит общинные огороды. Помимо собирательства и охоты, ментавайцы занимаются земледелием.







Ментавайцы всегда жили изолированно от внешнего мира. Наверное, этой обособленностью и объясняется их нетронутый первобытный строй. Они занимаются тем, чем занимались их предки сотни лет назад: ловят рыбу, собирают бананы, разводят домашних животных. Их быт прост и не меняется тысячелетиями. Ментавайцы верят в духов природы, гадают по внутренностям животных, почитают божественного старика Тэтэу, вершителя судеб и землетрясений. Ради красоты они набивают себе декоративные татуировки, а также заостряют зубы. Это весьма болезненно, но на какие жертвы не пойдешь, только чтобы стать привлекательным!



Привлекательность по-ментавайски оценил малайзийский фотограф Мохаммед Салех бин Доллах. Он прожил с ментавайцами месяц. За это время он успел познакомиться с неприхотливым укладом древнего народа.







Женщина чинит рыболовную сеть. Жизнь племени тесно связана с общинным домом.

Община поддерживает человека настолько, насколько сам человек поддерживает ее. Поэтому каждый должен что-то делать для племени.Пожилой ментаваец в набедренной повязке , изготовленной из коры деревьев, в традиционном головном уборе и шейных украшениях.Нельзя сказать, что цивилизация совсем не коснулась ментавайцев: на охоте они обычно используют европейское оружие.Отправляясь на рыбалку, женщина надевает традиционную ментавайскую одежду — юбку из сплетенных банановых листьев.Ментавайцы не признают удочек. Ловить рыбу они ходят с копьем и мачете . Ментавайские мальчики играют бамбуковыми палочками.Молодой отец умывает сына. Ментавайцы ведут полукочевой образ жизни и селятся возле водоемов. Молодая семья на отдыхе.В большом общинном доме женщина учит детей плести снасти для ловли рыбы. В каждом таком доме, который называется Ума, живет 60-80 человек.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)