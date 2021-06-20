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Часы с элементами мозаики

Часы с элементами мозаики

Обустраивая быт, хочется не только иметь все необходимое, но сделать еще и так, чтобы даже самые обычные вещи выглядели нетривиально. При желании простые настенные часы легко превратить в дизайнерские. 

Сделать это можно при помощи мозаики. Использовать с этой целью можно все: от осколков фарфора или кафеля до кабошонов и камушков. Главное, чтобы понравился конечный результат. Подобрать мозаику можно в полном соответствии со стилем помещения. Никто не помешает наложить мозаику непосредственно на циферблат. Можно поступить и иначе: просто сделать мозаичную окантовку.

Часы с элементами мозаики
Часы с элементами мозаики

 

Часы с элементами мозаики

 

Часы с элементами мозаики

 

Часы с элементами мозаики

 

Часы с элементами мозаики

 

Часы с элементами мозаики

 

Часы с элементами мозаики

 

Часы с элементами мозаики

 

Часы с элементами мозаики

 

Часы с элементами мозаики

 

Часы с элементами мозаики

 

Часы с элементами мозаики

 

Часы с элементами мозаики

 

Часы с элементами мозаики

 

Часы с элементами мозаики

 

Часы с элементами мозаики

 

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