Игра престолов по-английски: Битва при Стэмфорд-бридж, где погиб «последний викинг» и надежды сканди







Викинги отправились в последний поход на Англию.

Войска Гарольда.

Тостиг и Хардрада двинулись на Йорк.

Гарольд с войском поспешил к Йорку.

Битва англичан и викингов.

Английский воин проплвл под мостом и поразил копьем викинга-берсерка в незащищенное доспехами место.

Норвежцы, которые стерегли корабли, устремились на помощь своим.

Гарольд победил викингов, после чего у захватчиков осталось воинов лишь на 24 корабля из трехсот.

Годвинсон и его люди отмечают славную победу.