Игра престолов по-английски: Битва при Стэмфорд-бридж, где погиб «последний викинг» и надежды сканди

Король Эдуард Исповедник скончался 5 января 1066 года, и почти сразу же Витенагемот, или Великий Совет, избрал королем Гарольда Годвинсона, графа Уэссекса. Нельзя сказать, что будущее нового монарха выглядело совсем уж безоблачным – во-первых, в его жилах не было ни капли королевской крови, влиятельные графы Мерсии и Нортумбрии, братья Эдвин и Моркар находились к нему в откровенной оппозиции. Но самой главной сложностью было то, что за границей имелось еще как минимум два претендента на престол, наблюдавших за развитием ситуации в Англии.
Прежде всего, новому королю Гарольду пришлось улаживать вопросы со своими политическими противниками. В частности, он отправился на север, в Нортумбрию, где, в конце концов, сумел договориться с графами и закрепить союз династическим браком. Тем не менее, он не мог до конца полагаться на лояльность северян, и этот альянс оставался крайне непрочным.
Но эта угроза была куда менее значительной, чем та, что зрела далеко за морем. Когда в 1042 году король Англии и Дании Хартакнут (или Хардекнуд) скончался, датская королевская линия пресеклась, и король Норвегии Магнус стал претендовать на короны Дании и Англии, руководствуясь соглашением, которое он прежде заключил с Хартакнутом. Подкрепляя слова делом, Магнус высадился в Дании, и лишь кончина в 1047 году не позволила ему предпринять так же вторжение и в Англию. Впрочем, притязания Магнуса на английскую корону не пошли прахом, поскольку их возродил уже его преемник Харальд Хардрада, которого позже назвали «последнм викингом», в 1066 году обративший свой взор в сторону далекого острова.
Викинги отправились в последний поход на Англию.
Еще одним человеком, претендовавшим на власть в Англии, был герцог Вильгельм Нормандский, которого недоброжелатели величали Вильгельмом Бастардом. Впрочем, как правило – за глаза. При ближайшем рассмотрении его претензии имели куда больше оснований, нежели притязания Харальда Хардрады. Двоюродная бабка герцога Эмма была супругой короля Этельреда Неразумного, а после его смерти – вышла замуж за датского (а затем и английского) короля Кнуда Великого, и в браке у них родился сын – уже знакомый нам Хартакнут. Таким образом, Вильгельм приходился ему пусть и дальним, но родственником.
Кроме того, согласно нормандским источникам, Эдуард Исповедник, большую часть жизни проживший изгнанником в Нормандии, был крайне лояльно настроен к тамошним правителям, и еще в 1051 году, будучи бездетным и вряд ли надеясь обзавестись прямыми наследниками, пообещал право преемственности на английскую корону Вильгельму Бастарду.
Кроме того, еще задолго до своего провозглашения королем Англии, Гарольд Годвинсон влип в довольно неприятную историю – потерпев кораблекрушение у французских берегов, он, согласно тогдашнему «береговому праву», попал в заложники к местному феодалу графу Понтье. Прослышав о заточении Гарольда, Вильгельм Бастард, который был прямым сюзереном Понтье, приказал тому передать заложника ему. У герцога с Гарольдом обращались уже как с почетным гостем, и единственное условие, которое выдвинул перед ним герцог, прежде чем освободить, было подтверждение прав Бастарда на английский престол. Годвинсон поклялся на святых мощах, что не будет мешать претензиям норманна на корону, после чего отбыл восвояси. Вильгельм же, таким образом, придал легитимность клятве в глазах Рима, и теперь папа в случае конфликта занял бы его сторону.
Кроме этих двух претендентов, у английского короля были недоброжелатели и среди собственной семьи, в частности – младший брат Тостиг, изгнанный из Нортумбрии и нашедший убежище во Фландрии. Там он достаточно быстро установил контакты с Вильгельмом Бастардом, который, вполне возможно, оказывал ему материальную помощь. Так или иначе, Тостиг смог изыскать необходимое количество ресурсов, и в мае 1066 года отплыл из Франции, намереваясь добыть себе владения мечом. Он совершил набег на остров Уайт и даже ненадолго оккупировал Сандвич, однако был выбит оттуда Эдвином Мерсийским, после чего бежал в Шотландию. Именно там он принял решение связаться с Харальдом Хардрадой.
Войска Гарольда.
Гарольд прекрасно понимал, к чему идет дело, однако между двумя потенциальными опасностями он более выделял норманнов (и, как показало время, оказался прав), поэтому основные свои силы сосредоточил на юге страны, опасаясь вторжения Вильгельма. Костяком его армии был так называемые «хускарлы» - что-то вроде личной гвардии короля, профессиональные воины, вооруженные двуручными топорами и щитами. В сущности, хускарлы были пехотой, хотя и передвигались на лошадях, что повышало их мобильность, но перед битвой неизменно спешивались. Общая их численность составляла приблизительно 3000 человек, основная же масса армии английского короля была представлена так называемым «фирдом» - ополчением свободных землевладельцев. Нередко эту силу описывают как плохо вооруженную толпу, однако это было не так – ополченец снаряжался на войну за свой счет, поэтому фирд составляли лишь более-менее зажиточные земледельцы.
Другое дело, что, как и любые другие ополченцы-крестьяне, бойцы фирда не были профессиональными воинами. Другими важными особенностями английской армии того времени было отсутствие конницы как рода войск и лучников – как самостоятельных тактических соединений (они составляли часть фирда и строились вместе с остальной пехотой).
Гарольд созвал фирд сразу после неудавшегося вторжения Тостига, и держал ополчение и флот в полной боеготовности все лето. Ополченцы, которые являлись крестьянами, начали роптать, поскольку не могли столь долго оставлять свои хозяйства без присмотра. Кроме того, всю эту ораву нужно было кормить и обеспечивать всем необходимым в течение трех месяцев кряду, что буквально истощало английскую казну. Понимая, что еще немного, и бюджет вылетит в трубу, король 8 сентября распустил фирд по домам, а флот отправил обратно к Лондону.
И, как это нередко бывает, в полной мере сработал принцип закона подлости – едва ополчение было распущено, как с севера, из Йоркшира гонец принес весть о том, что Харальд Хардрада и брат короля Тостиг высадились в Рикколле и двинулись на Йорк.
Тостиг и Хардрада двинулись на Йорк.
Графы Нортумбрии и Мерсии Моркар и Эдвин не знали, придет ли король им на помощь, поскольку, как уже было сказано, он ожидал нормандской высадки на юге страны. Поэтому, посовещавшись, они решили сами дать бой вторгшимся норвежцам. Две армии встретились в Фулфорде, пригороде нынешнего Йорка, 20 сентября. Прошел дождь, поле было влажным и вязким, бой выдался упорным и продолжался весь день. Сначала английскому левому флангу сопутствовал успех, однако Харальд, опытный военачальник, сумел переломить ход боя и оттеснить врага к огромной канаве. Английский строй сломался, и началось повальное бегство. Армия графов была разбита вдребезги.
В сущности, Фулфорд стал тем сражением, которое во многом и предопределило судьбу англо-саксонской Англии. Если бы графы дождались короля и объединили силы с ним, то смогли бы избежать таких больших потерь и сохранить больше сил к моменту высадки на английский берег Вильгельма Бастарда. В итоге же ни Эдвин, ни Моркар, лишившись своих сил, не принимали участие в битве при Гастингсе, завершившей историю старой, англо-саксонской Англии. Впрочем, в те дни об этом мало кто думал – нормандский герцог еще только готовил вторжение, в то время как скандинавы уже были тут как тут.
Тостиг, который намеревался после победы вновь получить Нортумбрию, убедил Харальда не грабить Йорк. Вместо этого они вступили в переговоры с горожанами и те согласились сдать город. Харальд же, в свою очередь, потребовал, чтобы жители Йорка предоставили ему заложников в качестве гарантии выполнения ими условий соглашения, а также подвезли припасов для его войска. Местом сбора было выбрано местечко Стэмфорд бридж, куда норвежцы и отправились утром 25 сентября, не ожидая подвоха. Стояла теплая погода, и многие викинги оставили кольчуги и прочую тяжёлую амуницию на кораблях.
Гарольд с войском поспешил к Йорку.
Гарольд же, узнав о катастрофе у Фулфорд, во весь опор поспешил к Йорку – за четыре дня его войско преодолело порядка 180 миль, что является очень серьезным показателем даже в наше время, не говоря уже о XI веке. Наконец, примерно в полдень две армии встретились у Стэмфорд-бридж, что стало совершенной неожиданностью для норвежцев. Харальд, однако, решил принять бой и приказа своим воинам строиться в кольцо – традиционный оборонительный порядок викингов.
Существует легенда, согласно которой перед началом боя со стороны англичан к норвежскому «кольцу» двинулся одинокий всадник, пожелавший переговорить наедине с Тостигом. Парламентер сообщил, что король может вернуть тому графство, если он оставит Харальда и перейдет на сторону англичан. Тостиг же спросил, что Гарольд готов предложить его союзнику Хардраде, на что последовал ответ: «Шесть футов земли, или столько, сколько потребуется, так как он выше большинства людей». После того, как Тостиг вернулся в «кольцо», Харальд, удивленный смелостью неизвестного англичанина, спросил, кем был этот всадник. Бывший лорд Нортумбрии ответил, что всадником был сам король Гарольд.
Битва англичан и викингов.
После того, как переговоры окончились ничем, англичане двинулись в сторону норвежского строя. Местечко Стэмфорд-бридж носило свое название не просто так – если верить источникам, в том месте текла речушка, через которую был перекинут небольшой мост. Один из викингов, настоящий гигант, вооруженный топором, в одиночку перекрыл мост и защищал его от английских хускарлов и ополченцев – если верить хроникам, он зарубил сорок мужей, прежде чем пал сам. Какой-то хитроумный англичанин, понимая, что в честном бою не сможет одолеть великана, забрался в бочку и поплыл в ней под мост. Выгадав момент, он ударил копьем снизу вверх – острие прошло в зазор между досками и поразило норвежца. Так пал защитник моста, а войско Гарольда смогло, наконец, продолжить движение.
Английский воин проплвл под мостом и поразил копьем викинга-берсерка в незащищенное доспехами место.
Когда же, наконец, главные силы сошлись в бою, ни одна из сторон в течение долгого времени не могла взять верх над другой. Несмотря на то, что многих из них были без доспехов, норвежцы упорно сопротивлялись несколько часов, однако ближе к вечеру преимущества англичан начали сказываться. Наконец, воинам Гарольда удалось прорвать «кольцо», что стало началом конца для скандинавов. Харальд Хардрада, который прежде не раз находил решения в сложных ситуациях, получил стрелу в горло, и видя гибель вождя северяне попросту сломались морально, а их строй начал разваливаться. Когда же пал и Тостиг, второй командующий, викинги бросились наутек.
Норвежцы, которые стерегли корабли, устремились на помощь своим.
И тут на поле боя показались отряды норвежцев, оставшиеся накануне стеречь корабли – вестники сообщили им о сражении, и викинги, не жалея ног, устремились на подмогу своим. Увы – они опоздали, и ничего уже нельзя было исправить. Тем не менее, их предводитель, ярл Орре, атаковал англичане и замедлил их движение, выигрывая драгоценные минуты для товарищей, спешно покидающих поле боя. Если бы не его отчаянная атака, жертвы норвежского войска могли быть еще страшнее, поскольку наиболее серьезные потери армии того времени обычно несли не в бою, а во время отступления. Так или иначе, этот отряд викингов так же был разбит, а сам Орре - погиб.
Гарольд победил викингов, после чего у захватчиков осталось воинов лишь на 24 корабля из трехсот.
Обе стороны потеряли по несколько тысяч человек, и хотя Гарольд выиграл сражение, в долгосрочной перспективе он скорее проиграл – возможно, именно этих нескольких тысяч ему впоследствии не хватило в бою при Гастингсе. С оставшимися в живых вождями викингов было заключено перемирие – им разрешили отплыть домой при условии, что они поклянутся впредь никогда более не приходить в Англию с разбоем.
Годвинсон и его люди отмечают славную победу.
Так окончился последний в английской истории набег скандинавов. Из флота в более чем 300 кораблей назад ушли лишь 24 – для остальных попросту не набралось экипажей. А уже через три дня после битвы при Стэмфорд-бридж, 28 сентября, в Певенси, на южном побережье Англии, высадились первые отряды Вильгельма Бастарда, знаменуя начало новой эпохи в истории многострадального острова.
Автор: Александр Свистунов
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