Что важно сделать на участке в начале весны

Если вы ездите на дачу только ради шашлыков и релакса на природе, к вам вопросов нет. Ждите, пока сойдет снег, а уж потом планируйте досуг. Хотя почистить участок и крышу от снега все же не мешает.

Чистим, обрезаем

Осматриваем орудия «труда»

Планируем посадки с оглядкой на погоду

А тем, кто «держит» хозяйство в виде огорода, мини-садика из фруктовых деревьев и кустарников, сидеть сложа руки не приходится. Уже в начале весны их ждут неотложные работы, которые лучше завершить как можно раньше. Вам ведь нужен урожай? А сугробы видели? Тогда скорее спасать будущие посадки от вредителей, которые уже плодятся в сильно отсыревшей из-за обильных осадков почве.Ситифермер Сергей Ермошин в беседе с WomanHit перечислил основные дела, которые нужно закончить в ближайшие недели.«Неплохо было бы заранее запастись биологическими средствами защиты. Я противник химических препаратов. Хоть они и хорошо действуют, но они все-таки уничтожают и полезные вещества. Главный критерий биологического препарата — это безопасность для пчел, червей, для всего живого что нас окружает», — напоминает эксперт.Первым делом по приезду, после чистки снега, идем осматривать наши плодовые. Необходимо прикинуть план будущей обрезки. «Стрижка» нужна не только для красоты, но и для лучшего плодоношения. Ермошин советует провести эти процедуры в марте, пока не началось сокодвижение.Перебрать инвентарь тоже придется заранее. И пусть вы уже делали это по осени, за холодный сезон могли затупиться и заржаветь лопаты, грабли и тяпки.Если инструмент уже не спасти, лучше озаботиться покупкой нового. Цены пока не кусаются, а ассортимент в онлайн и оффлайн-магазинах уже приличный. Не забудьте про секатор, а также нужные мелочи вроде перчаток, ведерок, мешков и прочее.«Нужно еще следить за погодой, потому что половодье будет, скорее всего, большое. Весна может нагрянуть резко уже на следующей неделе. Нужно смотреть накрытые растения: розы, виноград, чтобы там не заливало. И в целом было бы неплохо составить план на предстоящий сезон с какой-то корректировкой по погоде: что и когда мы сажаем. Сейчас снег сойдет — редисочка, потом уже потеплее будет — зеленушечка пойдет. После зелени уже можно сажать кабачки, патиссоны и тыквы. И по этому плану уже идти сезон, это вполне себе будет хорошее подспорье для садовода», — заключает ситифермер.