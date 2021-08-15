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Потрясающие интерьеры, в которых хотелось бы жить

Потрясающие интерьеры, в которых хотелось бы жить

Если вы ищете вдохновение для ремонта или просто любите хороший дизайн интерьера, то вам наверняка понравится то, чем делятся участники этого субреддита. Впрочем, вам наверняка понравится в любом случае!

Потрясающие интерьеры, в которых хотелось бы жить


1. "Мой номер в отеле в Японии"

Потрясающие интерьеры, в которых хотелось бы жить


2. "Высокая и просторная гостиная с выходом в патио и сад, окружённый старыми дубами, Оринда, штат Калифорния, США"

Потрясающие интерьеры, в которых хотелось бы жить

3. "Идеальное место, чтобы провести дождливый день"


Потрясающие интерьеры, в которых хотелось бы жить


4. "Просто, но потрясающе. Трабзон, Турция"

Потрясающие интерьеры, в которых хотелось бы жить


5. "Уютный номер рядом с рекой посреди джунглей"

Потрясающие интерьеры, в которых хотелось бы жить


6. "Уютнее не бывает"

Потрясающие интерьеры, в которых хотелось бы жить


7. "В этой лондонской квартире есть подвесная кровать под выдвижной застеклённой крышей для максимального увеличения пространства"

Потрясающие интерьеры, в которых хотелось бы жить


8. "Лофт в старом складском помещении с видом на Бруклинский мост через окно-часы. Ваш всего за 2,35 млн долларов"

Потрясающие интерьеры, в которых хотелось бы жить


9. "Квартира на острове Сен-Луи, Париж"

Потрясающие интерьеры, в которых хотелось бы жить


10. "Парижская квартира"

Потрясающие интерьеры, в которых хотелось бы жить


11. "Прекрасный стеклянный дом с панорамными видами на Тихий океан, Карпинтерия, Калифорния"

Потрясающие интерьеры, в которых хотелось бы жить


12. "Гостиная с видом, Капри, Италия"

Потрясающие интерьеры, в которых хотелось бы жить


13. "Невероятный пентхаус с видом на центр Бейрута, Ливан"

Потрясающие интерьеры, в которых хотелось бы жить


14. "Роскошный лофт в индустриальном стиле в Константинополе, Турция"

Потрясающие интерьеры, в которых хотелось бы жить


15. "Просторная крытая и открытая гостиная с потрясающим видом на море в Пуэрто-Вальярта, Халиско, Мексика"

 

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