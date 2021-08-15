Потрясающие интерьеры, в которых хотелось бы жить

Если вы ищете вдохновение для ремонта или просто любите хороший дизайн интерьера, то вам наверняка понравится то, чем делятся участники этого субреддита. Впрочем, вам наверняка понравится в любом случае!







1. "Мой номер в отеле в Японии"







2. "Высокая и просторная гостиная с выходом в патио и сад, окружённый старыми дубами, Оринда, штат Калифорния, США"





3. "Идеальное место, чтобы провести дождливый день"







4. "Просто, но потрясающе. Трабзон, Турция"







5. "Уютный номер рядом с рекой посреди джунглей"







6. "Уютнее не бывает"







7. "В этой лондонской квартире есть подвесная кровать под выдвижной застеклённой крышей для максимального увеличения пространства"







8. "Лофт в старом складском помещении с видом на Бруклинский мост через окно-часы. Ваш всего за 2,35 млн долларов"







9. "Квартира на острове Сен-Луи, Париж"







10. "Парижская квартира"







11. "Прекрасный стеклянный дом с панорамными видами на Тихий океан, Карпинтерия, Калифорния"







12. "Гостиная с видом, Капри, Италия"







13. "Невероятный пентхаус с видом на центр Бейрута, Ливан"







14. "Роскошный лофт в индустриальном стиле в Константинополе, Турция"







15. "Просторная крытая и открытая гостиная с потрясающим видом на море в Пуэрто-Вальярта, Халиско, Мексика"