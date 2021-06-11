9 вещей в доме, которые женщины считают милыми, а мужчины хотят поскорее выбросить

Некоторые мужчины говорят, что интерьер в квартире для них не особо важен.

Мол, и голубые стены смотрятся нормально, и шторы в розовый цветочек на их фоне сгодятся. Однако большинство из них лукавят – представители сильного пола очень любят и ценят уют. И если, находясь в квартире, они ощущают дискомфорт, вам останется только выбросить все вещи, которые раздражают любимого мужа.

Мы предлагаем не испытывать судьбу и сразу избавиться от подобных предметов, не дожидаясь скандала.

1. Декоративные подушки

Мягкие подушки превращаются в пылесборники.

Мягкие пушистые подушки, которые девушки постоянно покупают, стараясь с их помощью создать в комнате уютную атмосферу, вызывают у мужчин крайне негативные чувства. Они кажутся им грязными и пыльными. «Лучше завести пару котов, чем купить одну такую подушку», – заявляют парни. Поэтому предлагаем даже не пытаться навязать мужу свое мнение, а сразу остановить выбор на гладких и стильных декоративных подушках – одну из них ваш партнер точно будет обнимать во время просмотра фильма.

2. Обои с узором

Обои с цветочным узором выглядят слишком громоздко.

Обои с вензелями на стенах – прерогатива женщин. Они кажутся им изысканными, стильными, с намеком на классику.

3. Красивая, но неудобная посуда

Однако мужчины не разделяют подобного восторга. Им кажется, что подобное настенное покрытие привлекает слишком много внимания, в результате чего на остальную обстановку в комнате никто не смотрит. «Слишком громоздко и навязчиво, ни с чем не сочетается» – вот вердикт мужчин. Если хотите порадовать своего партнера, выбирайте однотонные обои или краску для стен. Цвет может быть любым, самое главное делать все в духе минимализма.

Маленькие кофейные чашки неудобно держать в руках.

Девушки всегда тянутся ко всему прекрасному. И далеко не всегда выбранные ими вещи являются практичными или полезными. Хороший пример – посуда: маленькие кофейные чашки с тонкой ручкой, плоские и ассиметричные тарелки, блюдца, которые нужно использовать во время чаепития, но обычно этого никто не делает. При взгляде на эту «женскую гордость», у мужчин возникает ощущение, что их пригласили на прием в кукольный домик. Кроме того, если вы впервые пригласили парня домой, он может нервничать и вести себя немного неуклюже. Может, все-таки побережете свой любимый сервиз?

Себе вы можете наливать кофе в какую-угодно чашку, но мужчине всегда предлагайте большую кружку, которую он не будет бояться раздавить в своих могучих руках.

4. Обилие мягких игрушек

Мягкие игрушки в квартире, где нет детей, смотрятся неуместно.

Они также присутствуют в списке вещей, которых не должно быть в квартире женщины после 30-ти. Мужчины искренне считают, что многочисленные плюшевые медведи, зайцы только занимают драгоценное место в квартире, при этом толку от них никак. Мы с ними полностью согласны. Если в доме нет маленьких детей или девушка не занимается созданием вязаных кукол, например, присутствие игрушек вряд ли можно чем-то оправдать.

5. Статуэтки

Статуэтки - бесполезный декор.

Большинство мужчин выступают за практичность. Поэтому не ждите, что они оценят различные бесполезные мелочи по типу статуэток, магнитиков, подсвечников, шкатулок (которыми никто не пользуется) и пр. Во-первых, следует вспомнить о том, что мужчины неловкие, мы уже говорили об этом. Одно движение, и от вашей коллекции осликов остается только один. Во-вторых, у парней, которые видят перед собой полку, заставленную подобными вещами, сразу возникает ощущение, что они связались с женской версией Плюшкина. В-третьих, они боятся, что им придется смахивать со всех этих мелочей пыль. А все мы знаем, с каким предубеждением парни относятся к уборке!

Обратите внимание: Сейчас в тренде минимализм, открытое пространство и «воздух», поэтому все вышеперечисленные мелочи и вправду не совсем вписываются в интерьер современной квартиры.

6. Искусственные цветы и фрукты

Сухоцветы и искусственные фрукты лучше заменить на живые

К этой категории относятся даже горячо любимые девушками сухоцветы, которые радуют в хмурые осенние и зимние дни. Дело в том, что со временем они превращаются в очередной пылесборник, а в глазах мужчин и вовсе выглядят, как «мертвые» растения, которые лишь притягивают неприятности. Можно, конечно, попытаться их убедить, что все приметы врут и засушенная гипсофила приносит удачу в делах, однако лучше не заморачиваться и просто перевезти сухоцветы к маме. Она точно оценит их больше, чем ваш муж.

Что касается муляжей фруктов, то этот декор имел место быть в советских квартирах, однако в современных интерьерах он смотрится нелепо. Кроме того, при взгляде на искусственные яблоки у парней возникает мысль, что женщина такая же фальшивая, как и аксессуары, которые она выбирает для украшения своей квартиры.

7. Кружевные и вязаные вещи

Кружевная скатерть на столе.

Кружева могут заинтересовать мужчину только в том случае, если они присутствуют на женском нижнем белье. Во всех остальных ситуациях кружевные скатерти и вязаные салфетки лишь напоминают ему бабушки быт и намекают, что вы хотите поскорее выйти замуж, родить детей и состариться перед телевизором, создавая очередное изделие спицами. Все это никак не ассоциируется с желанием мужчины весело и задорно провести вечер. И это он еще не видел покрывало с ажурной вязью в спальне, которое точно уничтожит все романтические порывы!

Поэтому мы советуем собрать все кружева и вязание, а затем увезти их на дачу. В деревенский интерьер они впишутся намного лучше, и уже не будут вызывать диссонанс, как в случае с городской квартирой.

8. Антиквариат

Когда в квартире много антиквариата, начинаешь чувствовать себя неуютно.

Главным минусом витажной обстановки является то, что сложно разобрать, где стул, а где дорогущий музейный экспонат, к которому лучше лишний раз не прикасаться. Вот мужчины и боятся, что возьмут, например, чашку, чтобы налить себе кофе, а затем получат инфаркт от крика «Семнадцатый ве-е-ек!!!»

Если в квартире становится слишком много старых ценных вещей, они невольно начинают давить на человека и подчинять его своей воле. В результате вы даже в собственной квартире будете чувствовать себя неуютно, так как единственная мысль в голове будет примерно такая: «Главное не задеть/не разбить/не поцарапать мое сокровище».

Любите атиквариат? Отправляйтесь в музей. Там этого добра хоть отбавляй! Сможете погрузиться с головой в любой век и получить удовольствие от лицезрения вещей, присутствующих в экспозиции.

9. Фото из прошлого

Фото удобно развешивать на веревке с помощью прищепок.

Авторы дизайнерских блогов часто советуют использовать настенный декор, в частности фотографии, которые больше всего дороги вашему сердцу. Из них можно создать гирлянду, коллаж или просто повесить в хаотичном порядке несколько крупных черно-белых портретов. Но снимки для подобного декора стоит подбирать очень тщательно. Одно дело, когда в гостиной висят фото с родителями или лучшими подругами, и совсем другое, когда на каждом новом снимке вас обнимают разные мужчины. А потом попробуйте доказать новому возлюбленному, который впервые пришел в вашу квартиру, что этот блондин на самом деле двоюродный брат, брюнет – хороший друг, а шатен – парень сестры. Возникает вопрос: неужели эти мужчины настолько вам дороги, что вы решили оставить их на стене, чтобы ежедневно любоваться? Поверьте, человеку, с которым вы пытаетесь сейчас построить серьезные отношения, будет очень неприятно видеть, как какой-то «хмырь» обнимает вас за талию, пусть и только на фото. Ищите новых отношений – сотрите старые в интерьере.