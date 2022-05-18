Невидимые соседи. Что скрывают популярные отели?
Верите ли вы в призраков? Эта тема остается одной из самых обсуждаемых уже не одно десятилетие. Кто-то предпочитает оставаться скептиком, а кто-то даже говорит о том, что видел привидение собственными глазами. Это явление очень загадочно, ведь никто не может дать точный ответ на вопрос об их существовании.
Призраков нельзя считать живыми существами. Чаще всего люди приходят к выводу, что это всего лишь сгусток энергии, эмоций, которые переживал человек до смерти. Именно стены отелей видели множество драм и счастливых моментов. Там всегда находилось место для совершенно разных слоев населения. В гостиницах живут счастливые молодожёны или душевнобольные писатели. В таком месте всегда будут рады пожилой семейной паре или шизофренику, о диагнозе которого никто не знает.
Тема привидений в гостиницах неоднократно освещалась в фильмах и сериалах. Взять, к примеру, киноленты «1408» и «Сияние», или один из сезонов «Американской истории ужасов». Стоит только посмотреть их, как желание поселиться в отеле сразу же исчезает.
Но если вы всё-таки решили остановиться в гостинице, сможете ли сохранить уверенность в том, что остаетесь в одиночестве? Мы хотим рассказать об отелях, в которых вы можете проживать по соседству с привидениями.
Самой известной гостиницей с привидениями по праву считается «Челси». Этот отель находится в Нью-Йорке и стал известным после того, как в его стенах Сид Вишес зарезал свою подругу Нэнси. Именно там проживал и Дилан Томас, который впал в кому, находясь в «Челси». Многие люди говорят, что их призраки до сих пор остались в отеле, а сам он начал пользоваться дурной славой. Постояльцы жалуются на странные потоки холодного воздуха, которые появляются из ниоткуда. Отель «Челси» стал настоящей богемной достопримечательностью Нью-Йорка, где можно увидеть знаменитостей. К сожалению, уже мёртвых.
Гостиница Castello Della Castelluccia расположена в Риме. Её основой стало здание, которое было построено ещё в 11 веке. Оно было домом для многих аристократов и их семей. Именно там было пролито невероятно много крови, а привидения владельцев можно встретить до сих пор. Многие из них по-прежнему любят прогуливаться в саду.
Плавучий отель Queen Mary был самым первым лайнером для путешествий. На нём отдыхали многие высокопоставленные лица и знаменитости. Во время Второй мировой войны судно использовали для перевозок военных, но после её окончания лайнеру вернули былое величие. Скорее всего, это сделали зря, ведь на Queen Mary было множество происшествий, которые оставили свой непоправимый след. Если в других отелях привидения появляются время от времени, то тут их можно встретить каждый день. Посетители часто жалуются на крики детей и звон телефонов, которых на самом деле нет.
Гостиница Akasaka Weekly Mansion в Токио тоже начала пользоваться дурной славой. Всем известно, что японцы очень серьезно относятся к привидениям. В этом отеле часто можно увидеть непонятный туман в комнатах и почувствовать на себе прикосновение призрака. Среди местного населения даже существует легенда о привидении мужчины, который издалека выглядит как настоящий человек. Стоит вам только подойти ближе, как он растворяется в воздухе.
Тайваньский отель Grand Hyatt Hotel был построен на месте японского лагеря пыток, который действовал там во времена войны. Местные жители обходят это место стороной, ведь чувствуют там невероятно тяжелую энергетику. Говорят, что отель просто пропитан смертью и болью. Джеки Чан, после проживания в Grand Hyatt Hotel, говорил о нередких встречах с призраками.
Новоорлеанский отель Le Pavillon Hotel был построен ещё в начале 20-го века. Длительное время он считался эталоном роскоши и богатства. По рассказам посетителей, это место стало домом для пяти призраков, которые спокойно разгуливают по коридорам. В этой гостинице можно увидеть маленькую девочку, супружескую пару, весёлого хиппи и пожилую женщину. Эти постояльцы не пугают посетителей, а наоборот, радуют их своим присутствием.
Stanley Hotel в Колорадо стал прототипом отеля в книге Стивена Кинга «Сияние». Многие едут туда для того, чтобы посетить известную комнату №217, в которой и живут страшные призраки.
Наверняка, эти гостиницы являются настоящей приманкой для искателей приключений. Если вы являетесь одним из них, тогда скорее пакуйте чемоданы и отправляйтесь к неизведанному!
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