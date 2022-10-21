Как в СССР появились автоматы с газировкой и почему в народе их называли «сифилизаторы»

Изобретение Агрошкина и как Хрущев внедрил автоматы с газировкой

Автоматы с газировкой устанавливали в людных местах. /Фото: i.pinimg.com

«Сифилис за три копейки»

Чтобы не пить из общей посуды, многие носили с собой складные стаканы.

Как граждане умудрялись пить газировку бесплатно и сдача в металлолом в 90 годы

Эпоха автоматов с газировкой закончилась в девяностые годы. /Фото: i2.wp.com