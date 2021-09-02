Меняем обычные тисы на электромагнитные: как сделать их своими руками

Слесарные тисы — важный инструмент для работы в мастерской. Однако у них есть несколько очевидных недостатков.

Во-первых, чтобы работать с большими заготовками, нужны большие тисы. Они занимают много места на рабочем столе.

Это не всегда удобно, в особенности если стол небольших размеров.

Можно, конечно, установить тиски на отдельную тумбу или стойку, но опять же это возможно только при условии наличия достаточного свободного места внутри помещения.

Во-вторых, не всегда классические слесарные тисы способны надежно зафиксировать обрабатываемую деталь.

Например, при резке круглой стальной трубы болгаркой заготовку постоянно уводит вниз. Как результат, рез получается неровным.

Всех этих недостатков лишены слесарные электромагнитные тиски.

Что они собой представляют

По сути, это обычный электромагнит, однако он выполняет функцию тисков — фиксирует металлическую заготовку. Жестко и надежно.

В сегодняшней статье мы поделимся с вами интересной идеей, которой поделился автор YouTube канала Darry tools, и расскажем, как сделать электромагнитные тисы своими руками.

Необходимые материалы:

трансформатор от СВЧ-печи — 2 шт; блок питания; листовой металл; уголок; круглая труба; эпоксидная смола.

Изготовление электромагнитных тисков

Сначала разбираем два трансформатора от микроволновки. От них нам потребуются две первичных обмотки и сердечники.

Кстати, сами сердечники нужно обрезать болгаркой до нужной высоты.

Далее собираем основание тисков. Отрезаем кусок листового металла, и приклеиваем к нему рамку из металлического уголка.

На основание устанавливаем подогнанные по размеру сердечники от трансформаторов, между ними — располагаем кусок круглой трубы.

Чтобы зафиксировать сердечники и трубу, заливаем небольшое количество эпоксидной смолы.

Затем на сердечники надеваем первичные обмотки, и заливаем все эпоксидкой на высоту полки стального уголка.

Перед окончательной заливкой эпоксидной смолы нужно подключить первичные обмотки параллельно. Провод выводим через отверстие в полке уголка.

В завершении останется только обрезать круглую трубу заподлицо с поверхностью электромагнита, и все зашлифовать.

Подключаем первичные обмотки к блоку питания (в данном случае используется БП на 12V и 10A). Для удобства подключаем к проводу питания кнопку включения/выключения.

Электромагнитные тисы крепятся на углу рабочего стола с помощью болтов или саморезов. Для этого в уголках нужно предварительно просверлить крепежные отверстия.