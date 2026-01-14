Что едят морские котики на задании

В руки эксперта попал крайне редкий сухпай американского спецназа. Именно такой ИРП получают морские котики на боевые задания.



ИРП рассчитан на целые сутки. Это так называемый First Strike Ration — удобная упаковка водонепроницаема и легко помещается в рюкзаке. 2900 калорий, более чем достаточно взрослому бойцу даже в тяжелых условиях.

Впрочем, российский ИРП для спецназа ФСБ гораздо существеннее, в нем целых 4500 калорий. Одно из самых серьезных отличий — почти полное отсутсвие полных горячих блюд. Американцы используют другую логику: предпочитают есть часто, но мало. Энергия восполняется специальными батончиками, орехами, шоколадом. Рацион не зря зовется First Strike Ration. Он выдается только спецназу на задании, когда важно не оставлять после себя следов. Отсюда и минималистичность упаковки и отсутствие горячих блюд — беспламенного разогревателя в ИРП тоже нет.