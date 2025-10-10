Город Ла-Пас в Боливии долго боролся с проблемами транспорта. Крутая местность, высокая плотность застройки превратили передвижение по узким улочкам в кошмар для водителей и пассажиров микроавтобусов и частных такси.



Чтобы решить проблему, в последние два года правительство строит крупнейшую в мире городскую систему канатных дорог.

В настоящее время в городе Ла-Пас есть три городские линии канатной дороги протяженностью более 10 километров.Город Ла-Пас — фактическая столица государства (с 1898), а также административный центр департамента Ла-Пас.Запущенная канатка сразу же обрела статус самой высокой канатной дороги в мире.Скоро здесь будет еще шесть новых линий , протяженностью 30 километров и пропускной способностью до 27 000 пассажиров в час.Ла-Пас расположен на берегу одноимённой реки на высоте 3 600 м над уровнем моря.Интересные факты: вода в Ла-Пасе кипит при 88 °C, а центральная автобусная станция Ла-Паса была сконструирована Густавом Эйфелем, проектировщиком Эйфелевой башни.Из-за высокогорного расположения города, климат в Ла-Пасе прохладный. Среднемесячная температура самого теплого месяца (ноябрь) составляет около +10 °C, самого холодного (июль) — около +4 °C. Старые кварталы с традиционными двухэтажными домами сохраняют традиционную прямоугольную сеть улиц колониального времени.Город Ла-Пас в Боливии и самая высокая канатная дорога в мире, 10 октября 2014.Вид на канатную дорогу в городе Ла-Пас, 23 июля 2015.С «городской маршрутки», которой по сути и является эта канатная дорога, можно обозревать крыши и быт боливийцев.Кварталы города Ла-Пас и канатка над ними, 23 июля 2015.Самая высокая канатная дорога в мире.