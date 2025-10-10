Город Ла-Пас в Боливии долго боролся с проблемами транспорта. Крутая местность, высокая плотность застройки превратили передвижение по узким улочкам в кошмар для водителей и пассажиров микроавтобусов и частных такси.
Чтобы решить проблему, в последние два года правительство строит крупнейшую в мире городскую систему канатных дорог.
Город Ла-Пас — фактическая столица государства (с 1898), а также административный центр департамента Ла-Пас.
Запущенная канатка сразу же обрела статус самой высокой канатной дороги в мире.
Скоро здесь будет еще шесть новых линий, протяженностью 30 километров и пропускной способностью до 27 000 пассажиров в час.
Ла-Пас расположен на берегу одноимённой реки на высоте 3 600 м над уровнем моря.
Интересные факты: вода в Ла-Пасе кипит при 88 °C, а центральная автобусная станция Ла-Паса была сконструирована Густавом Эйфелем, проектировщиком Эйфелевой башни.
Из-за высокогорного расположения города, климат в Ла-Пасе прохладный. Среднемесячная температура самого теплого месяца (ноябрь) составляет около +10 °C, самого холодного (июль) — около +4 °C.
Старые кварталы с традиционными двухэтажными домами сохраняют традиционную прямоугольную сеть улиц колониального времени.
Город Ла-Пас в Боливии и самая высокая канатная дорога в мире, 10 октября 2014.
Вид на канатную дорогу в городе Ла-Пас, 23 июля 2015.
С «городской маршрутки», которой по сути и является эта канатная дорога, можно обозревать крыши и быт боливийцев.
Кварталы города Ла-Пас и канатка над ними, 23 июля 2015.
Самая высокая канатная дорога в мире.
©
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии