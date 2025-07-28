Как заблокировать межкомнатную дверь без замка

Довольно часто межкомнатные двери не имеют замка или он сломан, что исключает возможность их блокирования для приватности. Чтобы предотвратить доступ других лиц в помещение с дверью без замка можно ее заблокировать изнутри четырьмя различными способами.







Способ 1: Кресло с газлифтом

Способ 2: Клин из бумаги

Способ 3: Столовая вилка

Способ 4: Поясной ремень или веревка

Если на двери используется нажимная ручка, а в помещении имеется кресло с газлифтом, то можно ее подпереть его спинкой.Кресло вплотную подставляется к двери и его высота регулируется так, чтобы спинка уперлась в ручку. В таком случае если кто-то попытается войти снаружи, спинка не даст ручке повернуться вниз и разблокировать язычок.Можно заблокировать дверь подставив под нее снизу клин. Это может быть монтажный клин для установки и регулировки дверей или окон, также подойдет самодельный деревянный клинышек. Он ставится снизу напротив ручки.Если же ни пластикового ни деревянного клина нет, то можно свернуть кусок картона в трубку и заложить вдвое его края. В результате получится достаточно жесткий клинышек для блокировки. Важно свертывать картон глянцевой стороной внутрь, чтобы он не скользил по полу при нажатии. Применение такого способа позволит закрыть межкомнатную дверь с абсолютно любой ручкой, и даже если у нее нет язычка.У столовой вилки нужно согнуть края зубьев под прямым углом.После этого от нее отламывается рукоятка.Зубья вилки заводятся под язычок замка в ответную планку на дверном коробе.Затем дверь закрывается, и между зубьев вставляется отломанная ручка. В результате получается засов препятствующий открыванию. Чтобы он не оставил вмятины на дверном полотне и наличнику, нужно подложить картонные подкладки, лучше всего свернутые вдвое.Такой импровизированный засов подойдет для дверей с нажимной и поворотной ручкой, типа кноб.Если на дверном полотне изнутри имеется вешалка или крючок, и в него установлена нажимная ручка, то на них можно затянуть поясной ремень.При попытке прижать ручку вниз, он цепляясь за крючок не позволить ей сдвинуться. Если ремень не удастся отрегулировать по причине отсутствия пробитого отверстия в нужном месте под застегивание пряжки, то его можно несколько раз намотать на ручке, делая тем самым короче. Этот способ выручит в ситуации, когда в ванной или туалете сломался замок.