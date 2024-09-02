С нами не соску...
Фейковые архитектурные достопримечательности, куда «поселили» литературных персонажей


Замок Бран - место, куда «поселили» графа Дракулу.

Замок Бран - место, куда «поселили» графа Дракулу.

Литературные произведения и кинофильмы оказывают огромное влияние на восприятие человека окружающей действительности. Люди начинают верить, что вымышленные персонажи существовали на самом деле, и совершают целые паломничества к местам, где якобы жили их герои.
В этом обзоре представлены фейковые архитектурные достопримечательности, которые считают реальными местами обитания придуманных героев.

Дом Шерлока Холмса


Дом-музей Шерлока Холмса.

Дом-музей Шерлока Холмса.

Большинство людей понимают, что Шерлок Холмс – вымышленный персонаж, однако это не останавливает их от посещения дома-музея знаменитого детектива на Бейкер-стрит. Более того, во времена написания Артуром Конан Дойлем произведения, дома с номером 221B не существовало. Сегодняшний музей находится в доме с фактическим номером 239, но, чтобы повесить табличку «Бейкер-стрит, 221B», пришлось зарегистрировать фирму с таким названием. Удивительно, но на этот адрес до сих пор приходят письма на имя Шерлока Холмса.

Балкон Джульетты


Балкон Джульетты в Вероне.

Балкон Джульетты в Вероне.

 
Статуя Джульетты в Вероне.

Статуя Джульетты в Вероне.

Как известно, Уильям Шекспир «поселил» своих несчастных влюбленных в Вероне. Каждый, кто оказывается в городе, старается обязательно завернуть во дворик и увидеть своими глазами балкон, где Ромео признавался в любви Джульетте. На самом деле во времена Шекспира балкона на том месте не существовало. Он появился только в 30-е годы XX столетия после того, как режиссер Джордж Кьюкор задумал снимать фильм по произведению английского классика.

Шангри Ла


Город Шангри Ла в Китае.

Город Шангри Ла в Китае.

 
Достопримечательности китайского города Шангри Ла.

Достопримечательности китайского города Шангри Ла.

В 1933 году писатель-фантаст Джеймс Хилтон описал в своем романе «Потерянный горизонт» таинственную райскую землю Шангри Ла, в которой царят умиротворение и покой. 15 лет назад на карте Китая официально появилось место с таким названием. Власти переименовали город на юго-западе страны Zhongdian. Многие туристы считают, что это место реальная Шангри Ла, описанная в романе почти 100 лет назад. Кстати, в городе есть на что посмотреть: великолепные тибетские храмы, величественные горы, леса с изумрудной зеленью.

Замок графа Дракулы


Замок Бран в Румынии.

Замок Бран в Румынии.

В романе писателя Брэма Стокера «Дракула» встречается описание замка, где жил Влад Цепеш. 30 лет назад, туристы, путешествуя о Трансильвании, решили, что под литературное повествование очень подходит замок Бран. Туда-то и «поселили» средневекового кровопийцу. На самом же деле Влад Цепеш пару раз ночевал в замке Бран во время своих походов, но он не крепость не была его собственностью.

