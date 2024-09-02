Фейковые архитектурные достопримечательности, куда «поселили» литературных персонажей

Замок Бран - место, куда «поселили» графа Дракулу.
Литературные произведения и кинофильмы оказывают огромное влияние на восприятие человека окружающей действительности. Люди начинают верить, что вымышленные персонажи существовали на самом деле, и совершают целые паломничества к местам, где якобы жили их герои.
Дом Шерлока Холмса
Дом-музей Шерлока Холмса.
Большинство людей понимают, что Шерлок Холмс – вымышленный персонаж, однако это не останавливает их от посещения дома-музея знаменитого детектива на Бейкер-стрит. Более того, во времена написания Артуром Конан Дойлем произведения, дома с номером 221B не существовало. Сегодняшний музей находится в доме с фактическим номером 239, но, чтобы повесить табличку «Бейкер-стрит, 221B», пришлось зарегистрировать фирму с таким названием. Удивительно, но на этот адрес до сих пор приходят письма на имя Шерлока Холмса.
Балкон Джульетты
Балкон Джульетты в Вероне.
Статуя Джульетты в Вероне.
Как известно, Уильям Шекспир «поселил» своих несчастных влюбленных в Вероне. Каждый, кто оказывается в городе, старается обязательно завернуть во дворик и увидеть своими глазами балкон, где Ромео признавался в любви Джульетте. На самом деле во времена Шекспира балкона на том месте не существовало. Он появился только в 30-е годы XX столетия после того, как режиссер Джордж Кьюкор задумал снимать фильм по произведению английского классика.
Шангри Ла
Город Шангри Ла в Китае.
Достопримечательности китайского города Шангри Ла.
В 1933 году писатель-фантаст Джеймс Хилтон описал в своем романе «Потерянный горизонт» таинственную райскую землю Шангри Ла, в которой царят умиротворение и покой. 15 лет назад на карте Китая официально появилось место с таким названием. Власти переименовали город на юго-западе страны Zhongdian. Многие туристы считают, что это место реальная Шангри Ла, описанная в романе почти 100 лет назад. Кстати, в городе есть на что посмотреть: великолепные тибетские храмы, величественные горы, леса с изумрудной зеленью.
Замок графа Дракулы
Замок Бран в Румынии.
В романе писателя Брэма Стокера «Дракула» встречается описание замка, где жил Влад Цепеш. 30 лет назад, туристы, путешествуя о Трансильвании, решили, что под литературное повествование очень подходит замок Бран. Туда-то и «поселили» средневекового кровопийцу. На самом же деле Влад Цепеш пару раз ночевал в замке Бран во время своих походов, но он не крепость не была его собственностью.
