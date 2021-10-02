Только для корейских модниц: Что скрывается за обложкой популярного в КНДР глянцевого журнала

Северная Корея – государство со своими принципами, правилами, порядками и уставом. Пожалуй, это одна из немногих стран, вокруг которой до сих бытует множество различных мнений, сомнений и догадок. И совсем неудивительно, что большая часть человечества за её пределами испытывает неподдельный интерес к тому, чтобы узнать, а как же на самом деле живут люди в КНДР. Тем более, если речь касается моды.
Весенняя коллекция костюмов. | Фото: Alek Sigley.
Это страна, которой управляет диктатор, наследник династии, правивший с полным контролем с момента перемирия, положившего конец Корейской войне в 1953 году. К тому же, бытует мнение, что большинство северокорейцев слишком бедны, чтобы всерьёз задумывать о новой одежде, а тем более следить за модой, следуя различным тенденциям и канонам. Достаточно взглянуть на огромные демонстрации, которые являются наиболее распространённым публичным изображением местной жизни, неизменно показывающие тысячи граждан, облачённых в военную и традиционную корейскую одежды, а также в различную форму, не вызывающую никаких сомнений, что, сказав «мода в Северной Корее» кому-либо, в ответ вы получите фырканье и резкий комментарий о волосах Ким Чен Ына, 35-летнего лидера закрытой державы.
Весенние костюмы и аксессуары. | Фото: Alek Sigley.
Но благодаря Алеку Сигли (Alek Sigley), основателю Tongil Tours и аспиранту в университете Ким Ир Сена, любопытному человечеству наконец-то удалось хоть одним глазком заглянуть за кулисье одной из самых закрытых стран мира и узнать о новых изменениях в КНДР, касающихся современной одежды и моды.
Блузы, или как называют их корейцы - рубашки. | Фото: Alek Sigley.
Алек пишет, что не так давно у него появилась парочка северокорейских глянцевых журналов о моде, которые нельзя найти ни в одном книжном магазине Пхеньяна, предназначенных для иностранцев. Также все эти журналы не отыскать и в международных отелях, но их запросто можно приобрести на станциях метро или в придорожных лавках, а также в других местах, которые, к радости или к сожалению, не посещают иностранные туристы. И это в какой-то степени подтверждает некую подлинность того, что эти самые журналы являются неким документом, рассказывающем о повседневной жизни, культуре и моде в Северной Корее.
Юбки. | Фото: Alek Sigley.
Офисные платья. | Фото: Alek Sigley.
Чаще всего в этих самых журналах речь идёт о непрекращающемся развитии потребительской экономики и людях, чей доход позволяет тратить деньги на посиделки в кафе, приобретение бытовой техники, покупку одежды и содержание домашних животных. Ко всему прочему, Сигли говорит о том, что не так давно он стал замечать на улицах столицы и других городов страны более яркую и стильную одежду на женщинах, реже на мужчинах.
Летние платья. | Фото: Alek Sigley.
Осеняя коллекция верхней одежды. | Фото: Alek Sigley.
Из слов Алека становится известен ещё один интересный факт, связанный с журналом моды, который составляется Центром исследования одежды при Министерстве производства продуктов питания и товаров повседневного спроса, который специализируется на разработке школьной формы в КНДР от начального до университетского уровня. Помимо всего этого, Центр помогает швейным фабрикам и портным с технологией производства. Их цель − сделать корейских женщин более красивыми, взяв при этом на себя ответственность за культурное развитие страны. Но что же делать простым гражданам, когда они не находятся на работе и учёбе? Какой же должна быть одежда, чтобы государство не запретило её носить?
Плащи. | Фото: Alek Sigley.
Зимняя одежда. | Фото: Alek Sigley.
После открытия обложки, на первой странице журнала, как обычно, приводится цитата Ким Чен Ира (чьё имя всегда выделено жирным шрифтом), написанная здесь революционным красным цветом и вписанная в декоративную рамку: «Одежда должна быть разной, но при этом соответствовать современным ощущениям и взглядам, правильно воплощая врождённые особенности нашего (корейского) народа». В оглавлении, показанном выше, представлена одежда для всех четырёх сезонов, а также советы «здравого смысла» на темы «Что делать, когда ваша одежда испачкается кровью» и «Как гладить юбку».
Свитера. | Фото: Alek Sigley.
Спортивная одежда. | Фото: Alek Sigley.
Вот, что Алек говорит о весенней коллекции костюмов, листая страницы модного журнала: «Я не эксперт по женской моде или какой-либо моде в этом отношении, но северокорейские женские костюмы, кажется, в значительной степени обязаны костюму Шанель с их облегающими жакетами и юбками, и элегантным женственным дизайном».
Мы можем увидеть подборку подходящих сумочек слева на второй странице. Тот, что внизу, в частности, похож на что-то от Louis Vuitton или Gucci. Так же стоит обратить внимание на пары туфель на высоких каблуках, которые столь популярны среди северокорейских женщин, работающих в офисах, отелях, ресторанах и консультантами в магазинах.
Купальники. | Фото: Alek Sigley.
Сумки. | Фото: Alek Sigley.
Стоит также обратить внимание на представленный ряд ярких повседневных рубашек для женщин. Но при этом в журнале вы не увидите никаких футболок, кофт с капюшонами или молниями, кроме спортивной одежды и зимних курток с мягкой подкладкой в целом, поэтому даже когда вещи случайные, они относительно формальны. При этом, хочется добавить, что северокорейцы, как и их соотечественники на юге, гордятся своей внешностью, в том числе своей одеждой. По улицам видно, что местные жители прикладывают большие усилия к одежде, стараясь соблюдать все формальности. Вот и получается, что мода – модой, а строгие рамки никто не отменял, приукрасив их парой ярких цветов, выдержанных практически в едином скромном, сдержанном и максимально однообразном стиле.
Зимние тёплые куртки. | Фото: Alek Sigley.
Тёплые пальто. | Фото: Alek Sigley.
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