Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Черно-белые кадры создают ложное впечатление, что события, отображенные на них, происходили на сотни лет раньше, чем на самом деле. Но стоит добавить снимку цветности, как изображение приобретает совершенно другой вид — кажется, что смотришь на кадр впервые.



Мы предлагаем вам увидеть самые яркие и интересные исторические моменты в цвете.







Мэрилин Монро.







Букер Тальяферро Вашингтон, один из ведущих борцов за просвещение афроамериканцев, в своем кабинете Университета Таскиги, 1906 год.







Любители пикников в Сарасоте, США, 1941 год.







Вооруженные войска блокируют дорогу вблизи территории взрыва на нефтяном заводе в Техасе, 17 апреля 1947 года.







Генерал Роберт Э. Ли спустя неделю после капитуляции генерала Улисса С. Гранта, которая положила конец Гражданской войне, 16 апреля 1865 года.







Променад в луна-парке на Кони-Айленде, Нью-Йорк, 1905 год.







Луи Армстронг репетирует за кулисами, 1946 год.







Строительство моста Золотые Ворота в Сан-Франциско, 1935 год.







Изготовление агитационных плакатов в период Второй мировой войны, Порт Вашингтон, 1942 год.







Портрет семьи рядом с Маскоджи, штат Оклахома, во время засухи, август 1939 года.







Мэдисон-сквер, 1900 год.







Норман Роквелл входит в студию Стокбридж в Массачусетсе, 1966 год.







Мужчина собирает бургеры, 1938 год.







Мариан Андерсон у Мемориала Линкольна, 1939 год.







Комик и певец Эрни Хейр показывает свое отношение к сухому закону, 1920 год.







«Оазис в пустошах», Красный Ястреб из племени оглала-сиу на коне, 1905 год.







Студенты колледжа проверяют вместимость автомобиля «Фольксваген-жук», 1965 год.







Университетская бейсбольная команда «Тафтса», студийный снимок, 1890 год.







Элвис Пресли и Ричард Никсон (1970 год).







Джимми Стюарт (30-е годы).







Пабло Пикассо.







Ли Харви Освальд, убийца Джона Кеннеди, 23 ноября 1963 года. Жить ему тогда оставался один день.







Уинстон Черчилль, 1941 год.







Альберт Эйнштейн, 1921 год.







Мальчик, разносящий газеты.







Японские лучники на стрельбище, ок. 1860 года.







Крушение дирижабля «Гинденбург», 6 мая 1937 года.







Британские войска отправляются на Западный фронт, Англия, 20 сентября 1939 года.







Джоан Кроуфорд на съемках фильма «Летти Линтон», 1932 год.







Сельская лавка Old Gold, 1939 год.







Марк Твен в саду, ок. 1900 года.







Альберт Эйнштейн, лето 1939 года.







Одри Хепбёрн на своей кухне.







Чарльз Дарвин.







«Пасхальные яйца» от американских солдат Гитлеру, канун Пасхи, 1945 год.







Чарли Чаплин в возрасте 27 лет, без грима, 1916 год.







Элизабет Тейлор на съемках фильма «Гигант», 1952 год.







Блюзовый саксофонист Биг Джей Макнили и его поклонники, Лос-Анджелес, 1953 год.







Луи Армстронг играет для своей жены Люсиль в Каире, Египет, 1961 год.







Боксерский поединок между Реем Кэмпбеллом и Диком Хайлендом, май 1913 года.







Уильям Монро, 1924 год. Скупал и продавал краденое.







Софи Лорен и Джейн Мэнсфилд, 1960-е годы.







Трое братьев Кеннеди, которые превратились в могущественный политический триумвират (1962): Джон стал президентом, Роберт — министром юстиции, а Эдвард — сенатором.







Клинт Иствуд за работой, 1960 год.







Парикмахер стрижет пилота РАФ в перерыве между полетами.







Автомобильная авария в Вашингтоне, 1921 год.







Президент Линкольн с генерал-майором Макклернандом и Аланом Пинкертоном, 1862 год.







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