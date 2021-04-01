Как снизить калорийность блинов? 3 простых способа

Блины и блинчики вряд ли можно отнести к малокалорийным продуктам на нашем столе. Но побаловать себя парой блинчиков в Масленицу хочется даже тем, кто привык считать калории. Конечно, всегда можно сжечь лишние калории физическими упражнениями, если их присутствие нежелательно в организме. Но, заставить себя это сделать получается далеко не у каждого. В этой ситуации можно поступить по-другому. Например, снизить калорийность блинов, чтобы они не смогли нанести существенный вред вашей фигуре. Мы подскажем вам как это можно сделать, внеся лишь небольшую корректировку в любой рецепт.

3 шага к снижению калорийности блинов. Что можно сделать?

В любой рецепт приготовления блинов можно внести простые изменения, которые помогут существенно снизить количество калорий в готовом продукте. Вот 3 простых шага для достижения этой цели.

1.Жарьте блины без масла

Лучше добавить немного масла в тесто на этапе его приготовления, чем лить его в большом количестве на сковороду. Правда, в этом случае любимую чугунную сковородку придётся заменить на более «продвинутую» посуду – с антипригарным покрытием. Только в этом случае блины не прилипнут к сковороде, а их калорийность заметно уменьшится.

2. Добавляйте в тесто меньше сахара

Как известно, сахар это углеводы.

А углеводы всегда являются первым виновником набора лишнего веса. Если вы следите за своей фигурой, то сахаром придётся пожертвовать.

Положите его вдвое меньше той нормы, которая была указана в первоначальном рецепте. Блины будут не такими сладкими, зато сильно «просядут» в калорийности.

3. Используйте для приготовления блинов обезжиренный кефир ли молоко

Слово «обезжиренный» в нашем случае уже звучит весьма оптимистично. Именно такие составляющие нужно использовать в диетических рецептах. Если молоко или кефир вы используете обычные, то можно разбавить их немного водой.

Если хотите ещё сильнее уменьшить калорийность продукта, можно сделать блины вообще на воде. Но, у таких блинов есть существенный минус. В них почти нет белка, поэтому насыщают организм они достаточно плохо. В этом случае съесть их можно гораздо больше, что тоже нежелательно. Так что в этом случае важно следить за объёмом порции. Ведь даже «водяных» блинов можно съесть много, если подадут вам их, например, с красной икрой.

А в этом видео вам покажут один из вариантов приготовления диетических блинчиков. Смотрим.

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