Захватывающее путешествие по Румынии

Румыния – удивительная страна с самобытной культурой, множеством архитектурных достопримечательностей и невероятно красивыми пейзажами. Сюда каждый год приезжает множество туристов. Однако, невозможно в полной мере оценить красоту Румынии, лишь проехавшись по основным туристическим маршрутам. Мужчина, который сделал эти потрясающие фото румынской природы и достопримечательностей, решил отправиться на 7 дней в Румынию всей семьей и посетить самые отдаленные ее уголки. Для многих Румыния в первую очередь ассоциируется с замком Дракулы и Бухарестом, но нижеприведенные фото открывают новые стороны этой прекрасной страны.







Холмы Трансильвании.







Деревянный монастырь Барсана.







Традиционный дом в Трансильвании.







Поезд в долине Васер.







Соляная шахта в городе Турда.







Пастухи со своими овцами на холмах Трансильвании.







Поле возле города Сигишоара.







Замок Фэгэраш.







Веселое кладбище в деревне Сапанта.







Неподалеку от Брашова.







Озеро Балеа.







Озеро Bolboci.







Румынский Сфинкс.







Бухарест, Старый город.







Черное море.







Дельта реки Дунай.



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