Румыния – удивительная страна с самобытной культурой, множеством архитектурных достопримечательностей и невероятно красивыми пейзажами. Сюда каждый год приезжает множество туристов. Однако, невозможно в полной мере оценить красоту Румынии, лишь проехавшись по основным туристическим маршрутам. Мужчина, который сделал эти потрясающие фото румынской природы и достопримечательностей, решил отправиться на 7 дней в Румынию всей семьей и посетить самые отдаленные ее уголки. Для многих Румыния в первую очередь ассоциируется с замком Дракулы и Бухарестом, но нижеприведенные фото открывают новые стороны этой прекрасной страны.
Холмы Трансильвании.
Деревянный монастырь Барсана.
Традиционный дом в Трансильвании.
Поезд в долине Васер.
Соляная шахта в городе Турда.
Пастухи со своими овцами на холмах Трансильвании.
Поле возле города Сигишоара.
Замок Фэгэраш.
Веселое кладбище в деревне Сапанта.
Неподалеку от Брашова.
Озеро Балеа.
Озеро Bolboci.
Румынский Сфинкс.
Бухарест, Старый город.
Черное море.
Дельта реки Дунай.
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Захватывающее путешествие по Румынии
Румыния – удивительная страна с самобытной культурой, множеством архитектурных достопримечательностей и невероятно красивыми пейзажами. Сюда каждый год приезжает множество туристов. Однако, невозможно в полной мере оценить красоту Румынии, лишь проехавшись по основным туристическим маршрутам. Мужчина, который сделал эти потрясающие фото румынской природы и достопримечательностей, решил отправиться на 7 дней в Румынию всей семьей и посетить самые отдаленные ее уголки. Для многих Румыния в первую очередь ассоциируется с замком Дракулы и Бухарестом, но нижеприведенные фото открывают новые стороны этой прекрасной страны.
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