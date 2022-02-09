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8 самых дорогих блюд, отведать которые решатся только настоящие транжиры


Самые дорогие блюда для настоящих транжир.

Самые дорогие блюда для настоящих транжир.

Чтоб попробовать хотя бы одно из этих блюд, мало оказаться в заведении, где их готовят. Нужно быть далеко не бедным человеком - это, во-вторых. А во-первых, заказать такое блюдо решатся только самые отъявленные транжиры. Правда, нужно признать, что каждое блюдо, предлагаемое за баснословную цену, - настоящий эксклюзив. Остаётся только надеяться, что на вкус этих деликатесов соответствует их цене.

1. Тако ($ 25 000)


Тако - говядина с сусальным золотом.

Тако - говядина с сусальным золотом.

В состав тако, который подают в мексиканском отеле Grand Velas Los Cabos, входят фаршированная говядина Кобе, икра, сусальное золото, куски омара и черный, фаршированный трюфелями, сыр бри. В соус сальса добавляют текилу и копи-лувак (кофе, изготовленный из частично переваренных кофейных зерен, которые были съедены дикими циветтами). Благодаря столь необычному составу, цена тако составляет целых $ 25 000.

2. Суши ($ 1 978)


Самые дорогие в мире нигири-суши.

Самые дорогие в мире нигири-суши.

 

Филиппинский повар Анхелито Аранета младший вывел понятие суши на новый уровень, приготовив нигири-суши, 5 кусочков которых обойдутся почти в 2 тысячи долларов. Они сделаны из премиальной норвежской горбуши и фуа-гра. Затем, вместо того, чтобы заворачивать рыбу в морские водоросли, Аранета использует съедобное 24-каратное сусальное золото.
Затем он кладет на каждый кусочек три жемчужины с острова Палаван и 20-каратный африканский алмаз.

3. Гамбургер ($ 5 000)


Гамбургер FleurBurger.

Гамбургер FleurBurger.

 

Гамбургер FleurBurger 5000 подается во французском ресторане «Fleur de Lys» в Лас Вегасе. Чтобы создать дорогостоящий кусок гастрономического восторга, используется котлета из говядины вагю (которая сама по себе стоит $ 200 за килограмм), прожариваемая несколько раз в масле. Затем котлета нарезается ломтиками и промариновывается в фуа-гра с большим количеством сливочного масла и нарезанными черными трюфелями ($ 3000 за килограмм). После этого, котлета укладывается на свежеиспеченную булочку.

Тем не менее, этого все еще мало для 5 тысяч долларов. Основной причиной цены гамбургера является то, что к нему подается бутылка вина Petrus 1995 года (которая сама по себе стоит более $ 5000).

4. Рамен ($ 180)


Рамен - необычное японское блюдо.

Рамен - необычное японское блюдо.

 

Японский ресторан Koa в Манхэттене теперь подает самый дорогой в мире рамен. Клиенты, которые готовы расстаться с $ 180, могут рассчитывать на богатый ассортимент ингредиентов, которые им подадут в рамене вместе с лапшой. В частности, одними из ингредиентов являются говядина вагю и трюфеля.

5. Хот-дог ($ 169)


Хот-дог, который нужно заказывать за две недели.

Хот-дог, который нужно заказывать за две недели.

 

В это трудно поверить, но хот-дог стоимостью $ 169 продается не в ресторане, а в обычной передвижной лавке-грузовичке. Вашингтонская закусочная на колесах Tokyo Dog специализируется хот-догах в «японском стиле». Хотя большую часть фаст-фуда здесь готовят на месте, хот-дог Juuni Ban нужно заказывать за две недели вперед.

Естественно, что в «горячей собаке» за 169 долларов будут необычные ингредиенты. В состав хот-дога входят копченый сыр, колбаса из говядины вагю, фуа-гра, черные трюфеля и икра.

6. Десерт ($ 25 000)


Десерт «Frrrozen Haute Chocolate».

Десерт «Frrrozen Haute Chocolate».

Десерт «Frrrozen Haute Chocolate», который можно отведать в манхэттенском ресторане Serendipity 3, подается в хрустальном бокале Baccarat Harcourt (покрытом изнутри 18-каратным съедобным золотом), в основании которого прикреплен браслет из белого золота, украшенный бриллиантами. В рецепт самого блюда входят 14 редких и скрываемых в тайне сортов какао из Африки и Южной Америки, молоко, кубики льда, взбитые сливки и трюфеля.

Сверху десерт присыпан стружкой из еще 24 каратов съедобного золота. Также к десерту подается золотая ложечка, украшенная белыми и шоколадного цвета бриллиантами стоимостью $ 14 000. Браслет и ложечку клиент, заказавший «Frrrozen Haute Chocolate», может забрать с собой.

7. Омлет ($ 1000)


Испанский омлет для настоящих транжир.

Испанский омлет для настоящих транжир.

Большие транжиры в Манхэттене могут заказать в ресторане Le Parker Meridien испанский омлет с лобстером и 10 унциями (280г) икры. В ресторане есть колокольчик, в который звонят каждый раз, когда клиент заказывает это блюдо из шести яиц, мяса целого омара и 280 граммов икры севрюги.

8. Пицца ($ 12 000)


Самая дорогая в мире пицца.

Самая дорогая в мире пицца.

 

Можно подумать, что за $ 12 000 клиент получит по крайней мере большую пиццу. Но нет, диаметр этой пиццы всего 8 дюймов. Пеф-повар Ренато Виола лично приезжает к клиенту на дом и готовит блюдо в течение 72 часов. Тесто для пиццы готовится из сертифицированной органической муки, а для начинки используется австралийская розовая соль, моцарелла Буффало, четыре типа икры, красные креветки, лангуст и креветки. Также к пицце подается коньяк Remy Martin и шампанское Krug Clos Du Mesnil.

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8 самых дорогих блюд, отведать которые решатся только настоящие транжиры

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8 самых дорогих блюд, отведать которые решатся только настоящие транжирыПодписаться на мой Instagram
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