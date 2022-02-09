8 самых дорогих блюд, отведать которые решатся только настоящие транжиры

Самые дорогие блюда для настоящих транжир.
Чтоб попробовать хотя бы одно из этих блюд, мало оказаться в заведении, где их готовят. Нужно быть далеко не бедным человеком - это, во-вторых. А во-первых, заказать такое блюдо решатся только самые отъявленные транжиры. Правда, нужно признать, что каждое блюдо, предлагаемое за баснословную цену, - настоящий эксклюзив. Остаётся только надеяться, что на вкус этих деликатесов соответствует их цене.
1. Тако ($ 25 000)
Тако - говядина с сусальным золотом.
В состав тако, который подают в мексиканском отеле Grand Velas Los Cabos, входят фаршированная говядина Кобе, икра, сусальное золото, куски омара и черный, фаршированный трюфелями, сыр бри. В соус сальса добавляют текилу и копи-лувак (кофе, изготовленный из частично переваренных кофейных зерен, которые были съедены дикими циветтами). Благодаря столь необычному составу, цена тако составляет целых $ 25 000.
2. Суши ($ 1 978)
Самые дорогие в мире нигири-суши.
Филиппинский повар Анхелито Аранета младший вывел понятие суши на новый уровень, приготовив нигири-суши, 5 кусочков которых обойдутся почти в 2 тысячи долларов. Они сделаны из премиальной норвежской горбуши и фуа-гра. Затем, вместо того, чтобы заворачивать рыбу в морские водоросли, Аранета использует съедобное 24-каратное сусальное золото. Затем он кладет на каждый кусочек три жемчужины с острова Палаван и 20-каратный африканский алмаз.
3. Гамбургер ($ 5 000)
Гамбургер FleurBurger.
Гамбургер FleurBurger 5000 подается во французском ресторане «Fleur de Lys» в Лас Вегасе. Чтобы создать дорогостоящий кусок гастрономического восторга, используется котлета из говядины вагю (которая сама по себе стоит $ 200 за килограмм), прожариваемая несколько раз в масле. Затем котлета нарезается ломтиками и промариновывается в фуа-гра с большим количеством сливочного масла и нарезанными черными трюфелями ($ 3000 за килограмм). После этого, котлета укладывается на свежеиспеченную булочку.
Тем не менее, этого все еще мало для 5 тысяч долларов. Основной причиной цены гамбургера является то, что к нему подается бутылка вина Petrus 1995 года (которая сама по себе стоит более $ 5000).
4. Рамен ($ 180)
Рамен - необычное японское блюдо.
Японский ресторан Koa в Манхэттене теперь подает самый дорогой в мире рамен. Клиенты, которые готовы расстаться с $ 180, могут рассчитывать на богатый ассортимент ингредиентов, которые им подадут в рамене вместе с лапшой. В частности, одними из ингредиентов являются говядина вагю и трюфеля.
5. Хот-дог ($ 169)
Хот-дог, который нужно заказывать за две недели.
В это трудно поверить, но хот-дог стоимостью $ 169 продается не в ресторане, а в обычной передвижной лавке-грузовичке. Вашингтонская закусочная на колесах Tokyo Dog специализируется хот-догах в «японском стиле». Хотя большую часть фаст-фуда здесь готовят на месте, хот-дог Juuni Ban нужно заказывать за две недели вперед.
Естественно, что в «горячей собаке» за 169 долларов будут необычные ингредиенты. В состав хот-дога входят копченый сыр, колбаса из говядины вагю, фуа-гра, черные трюфеля и икра.
6. Десерт ($ 25 000)
Десерт «Frrrozen Haute Chocolate».
Десерт «Frrrozen Haute Chocolate», который можно отведать в манхэттенском ресторане Serendipity 3, подается в хрустальном бокале Baccarat Harcourt (покрытом изнутри 18-каратным съедобным золотом), в основании которого прикреплен браслет из белого золота, украшенный бриллиантами. В рецепт самого блюда входят 14 редких и скрываемых в тайне сортов какао из Африки и Южной Америки, молоко, кубики льда, взбитые сливки и трюфеля.
Сверху десерт присыпан стружкой из еще 24 каратов съедобного золота. Также к десерту подается золотая ложечка, украшенная белыми и шоколадного цвета бриллиантами стоимостью $ 14 000. Браслет и ложечку клиент, заказавший «Frrrozen Haute Chocolate», может забрать с собой.
7. Омлет ($ 1000)
Испанский омлет для настоящих транжир.
Большие транжиры в Манхэттене могут заказать в ресторане Le Parker Meridien испанский омлет с лобстером и 10 унциями (280г) икры. В ресторане есть колокольчик, в который звонят каждый раз, когда клиент заказывает это блюдо из шести яиц, мяса целого омара и 280 граммов икры севрюги.
8. Пицца ($ 12 000)
Самая дорогая в мире пицца.
Можно подумать, что за $ 12 000 клиент получит по крайней мере большую пиццу. Но нет, диаметр этой пиццы всего 8 дюймов. Пеф-повар Ренато Виола лично приезжает к клиенту на дом и готовит блюдо в течение 72 часов. Тесто для пиццы готовится из сертифицированной органической муки, а для начинки используется австралийская розовая соль, моцарелла Буффало, четыре типа икры, красные креветки, лангуст и креветки. Также к пицце подается коньяк Remy Martin и шампанское Krug Clos Du Mesnil.
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