Действительно ли викинги побывали в Америке до Колумба: Учёные предъявляют новые доказательства

Две саги о хождении за океан

Кадр из сериала Викинги.

Согласно сагам, викинги предприняли три попытки колонизировать американские берега.

Рунический камень





Сам камень отправили обратно Эману, и тот просто использовал его как любую другую большую плиту - сделал приступку перед дверью, очень удобно! Чтобы знаки не смущали гостей, камень положили гладкой стороной кверху. Позже камень буквально откопали ещё раз и в ходе нескольких проверок признали его а) настоящим, б) подделкой. В общем, достоверным свидетельством присутствия



Сам камень отправили обратно Эману, и тот просто использовал его как любую другую большую плиту - сделал приступку перед дверью, очень удобно! Чтобы знаки не смущали гостей, камень положили гладкой стороной кверху. Позже камень буквально откопали ещё раз и в ходе нескольких проверок признали его а) настоящим, б) подделкой. В общем, достоверным свидетельством присутствия викингов в Америке его считать нельзя.

Если камень - подделка, то сделан он знатоком одного из очень старых диалектов. Впрочем, кто сказал, что таких знатоков в девятнадцатом веке не было?

Дома из Бухты Медуз

Так, вероятно, выглядело поселение викингов на Ньюфаундленде.

Раскопки открытого Сазерленд поселения.

Контакты европейцев и американцев