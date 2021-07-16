«Твин Пикс»: актеры культового сериала тогда и сейчас

Хорошая новость для всех тех, кто смотрел и полюбил культовый сериал «Твин Пикс»: первые две серии нового сезона выйдут в эфире американского телеканала Showtime 21 мая 2017 года. В новом сезоне планируется 18 серий, которые будут показаны раз в неделю, однако третий и четвертый эпизоды выложат на онлайн-платформу телеканала сразу после премьеры.











Лора Дерн, Кимми Робертсон, Мэдхен Амик, Кайл Маклахлен и Роберт Форстер на презентации нового сезона «Твин Пикс» 9 января 2017 года. Фото: David Buchan/Variety/REX/Shutterstock



Американский драматический сериал режиссера Дэвида Линча «Твин Пикс» был представлен 12 апреля 1990 года. Первый сезон включал восемь серий, в том числе пилотную, однако история показалась зрителям настолько захватывающей, что было решено снять еще один сезон. В 1992 году состоялась премьера приквела «Твин Пикс: Сквозь огонь», который включал в себя целых 22 эпизода. Из них Дэвид Линч снимал лишь шесть, а для съемок остальных серий приглашались разные режиссеры. Сюжет сериала, который начинался как эксперимент Линча и сценариста Дэвида Фроста, строился вокруг жизни маленького городка и попыток найти убийцу школьницы Лоры Палмер. Когда телекомпания ABC заказала второй сезон, одним из требований стало непременное раскрытие личности убийцы из-за опасений, что в противном случае сериал быстро надоест зрителям. Линч планировал, что убийца останется неразгаданным, однако пришлось уступить требованиям заказчика. Зрители были недовольны этим ходом, поскольку сюжетная линия становилась все запутаннее и под конец сериал стал больше похож на пародию на самого себя.



Давайте вспомним актерский состав сериала и посмотрим, как изменились актеры за столько лет.







Фото: Lynch/Frost/Spelling/REX/Shutterstock – REX/Shutterstock – Jean Nelson/Fotodom



Шерил Ли, сыгравшая ту самую загадочно убитую Лору Палмер, которая не давала покоя зрителям в начале 90-х, и сейчас снимается в кино. Одна из последних ее работ — в фильме «Светская жизнь» режиссера Вуди Аллена. На фото справа Шерил Ли в 2014 году.







Фото: Moviestore Collection/REX/Shutterstock – Jim Smeal/BEI/REX/Shutterstock



Лара Флинн Бойл сыграла в первом сезоне роль подруги убитой Лоры Палмер по имени Донна Хейворд. Актриса отказалась сниматься во втором сезоне из-за большого количества других предложений, и в итоге в приквеле ее героиню сыграла актриса Мойра Келли.







Фото: Moviestore Collection/REX/Shutterstock – David Buchan/Variety/REX/Shutterstock



Кайл Маклахлен сыграл агента ФБР Дейла Купера, который приезжает в городок Твин Пикс, чтобы расследовать таинственное убийство. Именно эта роль стала звездным часом для Маклахлена, в котором увидели не просто очередного голливудского красавца, а серьезного драматического актера.







Фото: Moviestore Collection/REX/Shutterstock – Matthew Chattle/REX/Shutterstock



Шерилин Фенн сыграла соблазнительную Одри Хорн, которая пытается помочь Дейлу Куперу расследовать убийство Лоры Палмер. Ради раскрытия тайны Одри готова на многое: она даже устраивается на работу в бордель.







Фото: CROLLALANZA/REX/Shutterstock – David Buchan/Variety/REX/Shutterstock



Мэдхен Эмик снялась в «Твин Пикс» в роли официантки Шелли Джонсон, которую избивает муж. Эта роль принесла ей известность. Актриса появится и в новом сезоне сериала.







Дэна Эшбрук сыграл бойфренда Лоры Палмер Бобби Бриггса. Его герой тайно встречался с официанткой Шелли Джонсон еще до смерти Лоры, но, как выяснилось впоследствии, убитая всего лишь использовала его как источник кокаина.







Фото: Moviestore Collection/REX/Shutterstock



Уэнди Роби сыграла Надин Хёрли, одноглазую психически неуравновешенную жену Большого Эда. Актриса следует этому же амплуа и в других своих работах.







Фото: Moviestore Collection/REX/Shutterstock – Rob Latour/REX/Shutterstock



Расс Тэмблин сыграл в «Твин Пикс» эксцентричного психотерапевта Лоуренса Джакоби. Актер снимался во многих фильмах и сериалах, в том числе в «Вестсайдской истории» и «Джанго освобожденном».







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Пегги Липтон исполнила роль Нормы Дженнингс, хозяйки кафе, где работает Шелли Джонсон, и любовницы Большого Эда, мужа Надин Хёрли. Она также появится в новом сезоне сериала.







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Джоан Чэнь (слева) сыграла Джози Пакард, уроженку Гонконга и жену Эндрю Пакарда, хозяина местной лесопилки. Роль шерифа городка Твин Пикс исполнил канадский актер Майкл Онткин (справа).







Фото: Jim Smeal/BEI/REX/Shutterstock – Moviestore Collection/REX/Shutterstock – David Buchan/REX/Shutterstock



Грейс Забриски (слева) сыграла Сару Палмер, мать убитой Лоры. Отца девушки, Лиланда Палмера, сыграл Рэй Уайз (справа). Его герой — адвокат, основным клиентом которого является местный бизнесмен Бен Хорн.







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Мойра Келли сыграла Донну, лучшую подругу Лоры Палмер, в приквеле сериала. Ее героиня одержима поисками убийцы подруги. К концу второго сезона создается впечатление, что на самом деле Донна — сводная сестра Одри Хорн по отцу, однако оно никак не подтверждается.







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Эл Стробел (слева) играет Филиппа Майкла Жерара, темного персонажа, в котором живут две сущности. По сюжету, он сам отрезал себе «злую» руку. Справа — Майкл Джей Андерсон, сыгравший Человека из другого места.







Фото: Moviestore Collection/REX/Shutterstock – David Buchan/Variety/REX/Shutterstock



Режиссер Дэвид Линч появляется в сериале в эпизодической роли Гордона Коула, главы регионального отделения ФБР.







Фото: Moviestore Collection/REX/Shutterstock



Эверетт Макгилл сыграл роль Большого Эда. Актер уже довольно давно на пенсии, однако Дэвид Линч пригласил его сниматься в новом сезоне «Твин Пикс», и он согласился.







Фото: Lynch/Frost/Spelling/REX/Shutterstock



Фрэнк Силва изначально был декоратором на съемках сериала, однако именно он сыграл Боба, злого духа, населяющего окрестные леса Твин Пикс. Актер умер в 1995 году в возрасте 44 лет от осложнений, вызванных СПИДом.



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