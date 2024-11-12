Как восстановить потертый пластик в салоне автомобиля

Со временем окрашенные пластиковые детали салона автомобиля становятся потертыми. В первую очередь потертости появляются на дверных накладках и ручках. Подобные дефекты можно полностью исправить в домашних условиях без наличия специального оборудования применяя краску в баллончиках.

Чтобы восстановленная декоративная поверхность была идеальной и потом не шелушилась, нужно придерживаться несложной технологии.

Восстановление пластиковых деталей

обезжириватель;растворитель 646;Скотч Брайт;грунтовка для пластика;базовая краска;лак.Потертые пластиковые детали демонтируются.Из них удаляется краска. Легче всего ее снять протирая абразивным материалом Скотч Брайтом смоченным в 646-м растворителе. Он не просто смоет старую краску, но и нанесет абразивную риску, что улучшит адгезию при окрашивании.Вполне возможно, что краска смоется одним только растворителем без использования абразива. Во время работы нужно смотреть, чтобы 646-й не разъел поверхность пластика, поскольку он способен растворять некоторые виды пластмасс.Если на очищенной от краски поверхности имеются глубокие царапины, их нужно зашлифовать шкуркой нулевкой. При этом важно заровнять все плавно, чтобы после покраски не были видны впадины. Затем подготовленная деталь обезжиривается.Перед покраской детали подвешиваются. После этого на них наносится 2-3 слоя аэрозольной грунтовки для пластика. Ее применение исключит шелушения новой краски хлопьями. Пауза на высыхание меду слоями праймера делается 10 мин.После грунтовки наносится несколько слоев базовой краски. Она также может быть из баллончика. Затем стоит вскрыть краску лаком, что многократно увеличит срок службы нового слоя. Лак и краску лучше начинать напылять из углублений на деталях. Если сначала красить края, а потом углубления, то существует высокая вероятность получения подтеков. Лучше делать много тонких слоев, чем мало толстых. В таком случае ничего не придется затирать и полировать.После покраски и полного высыхания пластиковые детали устанавливаются на место. Данная технология применяется и при восстановлении поцарапанного бампера. Его нельзя красить без специального праймера для пластика. Обычная грунтовка для металла на таких поверхностях не держится, поэтому краска очень быстро отваливается.