С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 490 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рустюм Аминов
    Вопрос Автору: Чем и кому помешали советские привычки? Если кому-то помешали лично, это Ваше недоразвитие и жизненный...5 советских привы...
  • Владимир Акулов
    Так  и  в  Библии "  В  начале  было  слово "  переведено  с  древнегреческого  неточно   ...*Слово * -  *логос *  оз...Неточности перево...
  • Михаил Е
    "принято делить на пищевые и технические". Ага, пищевой метанол 😆 Или про спирты как про группу химических соединени...В чём разница меж...

Как восстановить потертый пластик в салоне автомобиля

Со временем окрашенные пластиковые детали салона автомобиля становятся потертыми. В первую очередь потертости появляются на дверных накладках и ручках. Подобные дефекты можно полностью исправить в домашних условиях без наличия специального оборудования применяя краску в баллончиках.
Чтобы восстановленная декоративная поверхность была идеальной и потом не шелушилась, нужно придерживаться несложной технологии.



Как восстановить потертый пластик салона автомобиля

Материалы:


обезжириватель;

растворитель 646;

Скотч Брайт;

грунтовка для пластика;

базовая краска;

лак.

Восстановление пластиковых деталей


Потертые пластиковые детали демонтируются.

Как восстановить потертый пластик салона автомобиляКак восстановить потертый пластик салона автомобиляКак восстановить потертый пластик салона автомобиля

Из них удаляется краска. Легче всего ее снять протирая абразивным материалом Скотч Брайтом смоченным в 646-м растворителе. Он не просто смоет старую краску, но и нанесет абразивную риску, что улучшит адгезию при окрашивании.

Как восстановить потертый пластик салона автомобиляКак восстановить потертый пластик салона автомобиля

Вполне возможно, что краска смоется одним только растворителем без использования абразива. Во время работы нужно смотреть, чтобы 646-й не разъел поверхность пластика, поскольку он способен растворять некоторые виды пластмасс.

Как восстановить потертый пластик салона автомобиля

Если на очищенной от краски поверхности имеются глубокие царапины, их нужно зашлифовать шкуркой нулевкой. При этом важно заровнять все плавно, чтобы после покраски не были видны впадины. Затем подготовленная деталь обезжиривается.
Перед покраской детали подвешиваются. После этого на них наносится 2-3 слоя аэрозольной грунтовки для пластика. Ее применение исключит шелушения новой краски хлопьями. Пауза на высыхание меду слоями праймера делается 10 мин.

Как восстановить потертый пластик салона автомобиля

После грунтовки наносится несколько слоев базовой краски. Она также может быть из баллончика. Затем стоит вскрыть краску лаком, что многократно увеличит срок службы нового слоя. Лак и краску лучше начинать напылять из углублений на деталях. Если сначала красить края, а потом углубления, то существует высокая вероятность получения подтеков. Лучше делать много тонких слоев, чем мало толстых. В таком случае ничего не придется затирать и полировать.

Как восстановить потертый пластик салона автомобиляКак восстановить потертый пластик салона автомобиля

После покраски и полного высыхания пластиковые детали устанавливаются на место. Данная технология применяется и при восстановлении поцарапанного бампера. Его нельзя красить без специального праймера для пластика. Обычная грунтовка для металла на таких поверхностях не держится, поэтому краска очень быстро отваливается.

Как восстановить потертый пластик салона автомобиляКак восстановить потертый пластик салона автомобиляКак восстановить потертый пластик салона автомобиля
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Автомобиль
пластик

Картина дня

наверх