Български език

Очень сложно было путешествовать по Болгарии, когда каждая надпись вызывает если не смех, то улыбку точно. Ну как можно не улыбнуться от надписи - "Не пипай!" В общем в некоторые моменты български езык показался дико смешным. Хотя смысл надписей можно было приблизительно понять - все же родство с белорусским и украинским языком есть. Да и болгара, если он не трещал как пулемет, приблизительно понять было можно.

Попробуйте догадаться сами, о чем говориться на табличках и рекламках на болгарском языке







