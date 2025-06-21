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Български език

Очень сложно было путешествовать по Болгарии, когда каждая надпись вызывает если не смех, то улыбку точно. Ну как можно не улыбнуться от надписи - "Не пипай!" В общем в некоторые моменты български езык показался дико смешным. Хотя смысл надписей можно было приблизительно понять - все же родство с белорусским и украинским языком есть. Да и болгара, если он не трещал как пулемет, приблизительно понять было можно.
Попробуйте догадаться сами, о чем говориться на табличках и рекламках на болгарском языке




Български език болгарский, мир, язык








Български език болгарский, мир, язык








Български език болгарский, мир, язык







Български език болгарский, мир, язык







Български език болгарский, мир, язык







Български език болгарский, мир, язык







Български език болгарский, мир, язык







Български език болгарский, мир, язык








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