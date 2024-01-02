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Индийский форт Джайгарх: могучая крепость, нависшая над городом-крепостью




Индия – огромная страна с уникальной культурой, колоритными традициями и завораживающей архитектурой. Она может похвастаться множеством удивительных сооружений, среди которых выделяется форт Джайгарх, который является оборонительным сооружением, нависшим над городом-крепостью с роскошным дворцом, где обитал раджа со своей свитой. Раскинувшись на вершине горной гряды Аравалли, легендарная крепость длиной в 3 километра выделяется ярким пятном на фоне благоухающей зелени благодаря мощным стенам из красного известняка и тем, что ее очертания напоминают фрагменты Великой Китайской стены.

Форт Джайгарх, расположенный на Холме Орлов, был построен в 1726 году по приказу Савайи Джай Сингха II (Индия).

Форт Джайгарх, расположенный на Холме Орлов, был построен в 1726 году по приказу Савайи Джай Сингха II (Индия).

 

Недалеко от древнеиндийского города Джайпур есть уникальное место, которое легко можно назвать крепость в крепости – это форт Джайгарх (Jaigarh Fort), в прямом смысле слова нависающий над другой крепостью, где расположен роскошный дворец раджи/махараджа. Фактически форт на вершине Холма Орлов и город-крепость Амбер (Amber Fort Jaipur) – это не два разных укрепительных объекта, а единый оборонительный комплекс, призванный защитить феодалов и обеспечить им роскошную и безопасную жизнь.
Форт Джайгарх: могучая крепость, нависшая над городом-крепостью Амбер (Индия). | Фото: mygreedybackpack.com.

Форт Джайгарх: могучая крепость, нависшая над городом-крепостью Амбер (Индия). | Фото: mygreedybackpack.com.

 

В этом тандеме город-крепость или форт Амбар выполнял роль официальной резиденции, где жил махараджа с семьей, вел государственные дела, устраивал деловые встречи и развлекательные приемы. В нем главным строением был дворец с множеством роскошных залов, жилых и гостевых апартаментов, гаремом и вспомогательными объектами. А вот в мощном укреплении, опоясывающем Amber Fort, все было предусмотрено для военных действий, производства артиллерийских орудий и максимальной защиты. Несмотря на то, что форт Джайгарх располагался на значительной высоте, в случай опасности махараджа, его огромная семья, свита и приближенные чиновники могли быстро эвакуироваться по тайным поземным ходам.


Защитная стена форта проходит по вершине хребта, как Великая Китайская стена (Jaigarh Fort, Индия).

Защитная стена форта проходит по вершине хребта, как Великая Китайская стена (Jaigarh Fort, Индия).

 

Справка от Novate.ru: Защитный форт, расположенный на Холме Орлов, находится примерно на 400-метровой выше форта Амер. Его длина составляет 3 км при максимальной ширине 1 км, минимальное же расстояние может доходить до нескольких метров. Некоторые фрагменты могущественной крепости, повторяющей рельеф горной гряды, напоминают Великую Китайскую стену. Форт Джайгарх (в переводе означает Форт Победы) в том виде, в котором мы его можем видеть сейчас появился в 1726 г. благодаря высокообразованному и прогрессивному махараджу Савайи Джай Сингху II, который распорядился построить сразу две крепости. В то время на вершине холма были возведены храм Рама Харихара (Х век) и храм Каля Бхайрава (XII в.), которые окружали благоухающие сады, но они благополучно вошли в укрепительный комплекс.
Крепостная стена построена из красного известняка по особой технологии (Jaigarh Fort, Индия).

Крепостная стена построена из красного известняка по особой технологии (Jaigarh Fort, Индия).

 

Яркому внешнему виду мощное оборонительное сооружение обязано красному известняку, из которого возводили стены, и некоторые эффектные детали, сделанные в лучших традициях индо-персидского стиля. На сегодняшний день особенно ценным является не цвет стен, а способ кладки. Оказывается, при строительстве крепости применили технологию циклопической кладки, главной особенностью которой является возведение стен из массивных валунов известняка, подогнанных друг к другу с минимальным зазором между соседними камнями. Чаще всего их соединяли глиняным раствор, но случалось применение технологии сухой кладки, только в том случае щели заделывали с помощью каменных обломков или крошки. В случае с фортом Победы стены были еще оштукатурены и окрашены в красные и желтые тона.
С форта на вершине Холма Орлов, известного как Чил ка Тила, открывается прекрасный вид на хребет Аравалли, озеро Маота и город-крепость Амбер (Jaigarh Fort, Индия).

С форта на вершине Холма Орлов, известного как Чил ка Тила, открывается прекрасный вид на хребет Аравалли, озеро Маота и город-крепость Амбер (Jaigarh Fort, Индия).

 

Помимо неприступных фортификационных укреплений на территории Форта Победы имеется довольно скромный дворец, где правитель с гаремом и свитой могли переждать боевые действия. Резиденция хоть и имеет непритязательный вид (особенно, если сюда попасть после экскурсии по роскошному дворцу махараджи в форте Амбар), тем не менее благодаря высоте, на которой находится Джайгарх, из каждого помещения открывается захватывающий вид на хребет Аравалли, озеро Маот, на город-крепость и долину. Стоит отметить, что форт служил резиденцией для многих королей, а также использовался для хранения оружия, артиллерии и боеприпасов раджпутских правителей, а также имелся высокотехнологичный (по тем временам, конечно же) орудийный завод.
Внутренний двор и трехарочные ворота форта (Jaigarh Fort, Индия).

Внутренний двор и трехарочные ворота форта (Jaigarh Fort, Индия).

 
На территории форта сохранился дворец махараджи и два древних храма (Jaigarh Fort, Индия).

На территории форта сохранился дворец махараджи и два древних храма (Jaigarh Fort, Индия).

 

Говорят, что это были главные производственные мощности правителей Великих Моголов, которые надежно спрятали завод за мощными стенами крепости. И это было сделано неспроста, оказывается во времена правления императора великих моголов Шаха Джахана форт Джайгарх стал известен как самый эффективный пушечный завод в мире. Специалисты утверждают, что производственное оборудование тех времен действительно впечатляет. Чего только стоит аэродинамическая труба литейного цеха, которая всасывала горячий воздух снаружи и помогала плавить металл для изготовления пушек, при этом температура внутри нее достигала более 1,3 тыс. градусов. И это в 1720 году! Также были разработаны особые технологии, позволившие отлить самую большую пушку в мире (на тот период), которая сохранилась в форте до наших дней.

Интересный факт: Джайванская пушка весом в 50 тонн имеет длину ствола 6,15 м с диаметром 280 мм. Она установлена на колеса, при этом имеет механизм, позволяющий поворачивать орудие на 360 градусов и вести огонь в любом направлении. Несмотря на такие возможности пушка никогда не участвовала в боях, но экспериментальный выстрел был все же произведен зарядом 100 кг пороха. Ядро при выстреле покрыло расстояние около 35 километров!
Форт Джайгарх был центром артиллерийского производства (гигантская пушка отлитая в 1720 году).

Форт Джайгарх был центром артиллерийского производства (гигантская пушка отлитая в 1720 году).

 
Рукотворный водоем наполняется с помощью старинной гидротехнической системы из озера, находящего в долине за 4 км от форта (Jaigarh Fort, Индия).

Рукотворный водоем наполняется с помощью старинной гидротехнической системы из озера, находящего в долине за 4 км от форта (Jaigarh Fort, Индия).

 

Стоит отметить, что это еще не все высокотехнологичные внедрения, используемые в форте. Расположение завода на его территории поспособствовало внедрению и других инноваций. Учитывая, что для отливки орудий нужна была вода в больших количествах, инженерам пришлось создавать водопровод, который бы помог доставлять нужное количество на вершину Холма Орлов, а это совсем непростая задача. На данный момент неплохо сохранились гидротехнические системы, в которые входили: 4-километровый канал на западной стороне форта, водоводы к водосборным сооружениям. Это были искусственные водоемы и три подземных резервуара, в самом большом из них хранилось около 22 млн литров воды.

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