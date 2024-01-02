Индийский форт Джайгарх: могучая крепость, нависшая над городом-крепостью

Индия – огромная страна с уникальной культурой, колоритными традициями и завораживающей архитектурой. Она может похвастаться множеством удивительных сооружений, среди которых выделяется форт Джайгарх, который является оборонительным сооружением, нависшим над городом-крепостью с роскошным дворцом, где обитал раджа со своей свитой. Раскинувшись на вершине горной гряды Аравалли, легендарная крепость длиной в 3 километра выделяется ярким пятном на фоне благоухающей зелени благодаря мощным стенам из красного известняка и тем, что ее очертания напоминают фрагменты Великой Китайской стены.
Форт Джайгарх, расположенный на Холме Орлов, был построен в 1726 году по приказу Савайи Джай Сингха II (Индия).
Недалеко от древнеиндийского города Джайпур есть уникальное место, которое легко можно назвать крепость в крепости – это форт Джайгарх (Jaigarh Fort), в прямом смысле слова нависающий над другой крепостью, где расположен роскошный дворец раджи/махараджа. Фактически форт на вершине Холма Орлов и город-крепость Амбер (Amber Fort Jaipur) – это не два разных укрепительных объекта, а единый оборонительный комплекс, призванный защитить феодалов и обеспечить им роскошную и безопасную жизнь.
Форт Джайгарх: могучая крепость, нависшая над городом-крепостью Амбер (Индия). | Фото: mygreedybackpack.com.
В этом тандеме город-крепость или форт Амбар выполнял роль официальной резиденции, где жил махараджа с семьей, вел государственные дела, устраивал деловые встречи и развлекательные приемы. В нем главным строением был дворец с множеством роскошных залов, жилых и гостевых апартаментов, гаремом и вспомогательными объектами. А вот в мощном укреплении, опоясывающем Amber Fort, все было предусмотрено для военных действий, производства артиллерийских орудий и максимальной защиты. Несмотря на то, что форт Джайгарх располагался на значительной высоте, в случай опасности махараджа, его огромная семья, свита и приближенные чиновники могли быстро эвакуироваться по тайным поземным ходам.
Защитная стена форта проходит по вершине хребта, как Великая Китайская стена (Jaigarh Fort, Индия).
Справка от Novate.ru: Защитный форт, расположенный на Холме Орлов, находится примерно на 400-метровой выше форта Амер. Его длина составляет 3 км при максимальной ширине 1 км, минимальное же расстояние может доходить до нескольких метров. Некоторые фрагменты могущественной крепости, повторяющей рельеф горной гряды, напоминают Великую Китайскую стену. Форт Джайгарх (в переводе означает Форт Победы) в том виде, в котором мы его можем видеть сейчас появился в 1726 г. благодаря высокообразованному и прогрессивному махараджу Савайи Джай Сингху II, который распорядился построить сразу две крепости. В то время на вершине холма были возведены храм Рама Харихара (Х век) и храм Каля Бхайрава (XII в.), которые окружали благоухающие сады, но они благополучно вошли в укрепительный комплекс.
Крепостная стена построена из красного известняка по особой технологии (Jaigarh Fort, Индия).
Яркому внешнему виду мощное оборонительное сооружение обязано красному известняку, из которого возводили стены, и некоторые эффектные детали, сделанные в лучших традициях индо-персидского стиля. На сегодняшний день особенно ценным является не цвет стен, а способ кладки. Оказывается, при строительстве крепости применили технологию циклопической кладки, главной особенностью которой является возведение стен из массивных валунов известняка, подогнанных друг к другу с минимальным зазором между соседними камнями. Чаще всего их соединяли глиняным раствор, но случалось применение технологии сухой кладки, только в том случае щели заделывали с помощью каменных обломков или крошки. В случае с фортом Победы стены были еще оштукатурены и окрашены в красные и желтые тона.
С форта на вершине Холма Орлов, известного как Чил ка Тила, открывается прекрасный вид на хребет Аравалли, озеро Маота и город-крепость Амбер (Jaigarh Fort, Индия).
Помимо неприступных фортификационных укреплений на территории Форта Победы имеется довольно скромный дворец, где правитель с гаремом и свитой могли переждать боевые действия. Резиденция хоть и имеет непритязательный вид (особенно, если сюда попасть после экскурсии по роскошному дворцу махараджи в форте Амбар), тем не менее благодаря высоте, на которой находится Джайгарх, из каждого помещения открывается захватывающий вид на хребет Аравалли, озеро Маот, на город-крепость и долину. Стоит отметить, что форт служил резиденцией для многих королей, а также использовался для хранения оружия, артиллерии и боеприпасов раджпутских правителей, а также имелся высокотехнологичный (по тем временам, конечно же) орудийный завод.
Внутренний двор и трехарочные ворота форта (Jaigarh Fort, Индия).
На территории форта сохранился дворец махараджи и два древних храма (Jaigarh Fort, Индия).
Говорят, что это были главные производственные мощности правителей Великих Моголов, которые надежно спрятали завод за мощными стенами крепости. И это было сделано неспроста, оказывается во времена правления императора великих моголов Шаха Джахана форт Джайгарх стал известен как самый эффективный пушечный завод в мире. Специалисты утверждают, что производственное оборудование тех времен действительно впечатляет. Чего только стоит аэродинамическая труба литейного цеха, которая всасывала горячий воздух снаружи и помогала плавить металл для изготовления пушек, при этом температура внутри нее достигала более 1,3 тыс. градусов. И это в 1720 году! Также были разработаны особые технологии, позволившие отлить самую большую пушку в мире (на тот период), которая сохранилась в форте до наших дней.
Форт Джайгарх был центром артиллерийского производства (гигантская пушка отлитая в 1720 году).
Рукотворный водоем наполняется с помощью старинной гидротехнической системы из озера, находящего в долине за 4 км от форта (Jaigarh Fort, Индия).
Стоит отметить, что это еще не все высокотехнологичные внедрения, используемые в форте. Расположение завода на его территории поспособствовало внедрению и других инноваций. Учитывая, что для отливки орудий нужна была вода в больших количествах, инженерам пришлось создавать водопровод, который бы помог доставлять нужное количество на вершину Холма Орлов, а это совсем непростая задача. На данный момент неплохо сохранились гидротехнические системы, в которые входили: 4-километровый канал на западной стороне форта, водоводы к водосборным сооружениям. Это были искусственные водоемы и три подземных резервуара, в самом большом из них хранилось около 22 млн литров воды.
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