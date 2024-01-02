Индийский форт Джайгарх: могучая крепость, нависшая над городом-крепостью

Форт Джайгарх, расположенный на Холме Орлов, был построен в 1726 году по приказу Савайи Джай Сингха II (Индия).

Форт Джайгарх: могучая крепость, нависшая над городом-крепостью Амбер (Индия). | Фото: mygreedybackpack.com.

Защитная стена форта проходит по вершине хребта, как Великая Китайская стена (Jaigarh Fort, Индия).

Крепостная стена построена из красного известняка по особой технологии (Jaigarh Fort, Индия).

С форта на вершине Холма Орлов, известного как Чил ка Тила, открывается прекрасный вид на хребет Аравалли, озеро Маота и город-крепость Амбер (Jaigarh Fort, Индия).

Внутренний двор и трехарочные ворота форта (Jaigarh Fort, Индия).

На территории форта сохранился дворец махараджи и два древних храма (Jaigarh Fort, Индия).

Форт Джайгарх был центром артиллерийского производства (гигантская пушка отлитая в 1720 году).

Рукотворный водоем наполняется с помощью старинной гидротехнической системы из озера, находящего в долине за 4 км от форта (Jaigarh Fort, Индия).