Хичкоковская блондинка Джанет Ли на фотографиях 1940-х и 1950-х годов.
Американская звезда Джанет Ли завоевала известности после роли жертвы потрошителя-психопата в триллере Альфреда Хичкока 1960 года «Психо». Сцену убийства огромным ножом в ванной не может не помнить почитатель таланта великого режиссера или поклонник жанра фильмов ужасов. В одном из опросов сцена убийства героини Джанет Ли в ванной была даже признана «лучшей смертью в кино». В этом обзоре фотографии актрисы разных лет ещё до того времени, как она снялась у Хичкока.
1. Стильная Джанет Ли
Женщина в брюках с завышенной талией в полоску и синей кофте.
2. Жизнерадостная актриса
Молодая девушка в бело-золотом платье присела отдохнуть под голубым небом.
3. На отдыхе
Как к лицу Джанет Ли коралловый купальник.
4.Знаменитость в неотразимом наряде радуется жизни
Получила за лучшую женскую роль второго плана премию «Оскар» и «Золотой глобус».
5. Само совершенство
Коричневые губы и пояс придают образу изюминку.
6. Счастливая Джанет Ли
Чудесное сочетание в одежде синего и красного подчёркивает хороший вкус девушки.
7. Задумчивая актриса
Небесно-голубое платье как же к лицу.
8. Сексуальная девушка
Позирует на камеру в превосходном наряде бордового цвета с разрезами.
9. На фоне бассейна она неотразима
В коротком сиреневом платице.
10. Прислонилась к стене
Синее с красным всегда красиво.
11. Счастливая девушка позирует на камеру
Присела отдохнуть в чёрном платице.
12.Звенит в колокола
Игривая Джанет Ли в красном платье.
13. Знаменитость на сцене
Радостные лица зрителей и аплодисменты это её жизнь.
14. Портрет Джанет Ли
Задумчивый, весёлый образ с красной помадой.
15. Блондинка отдыхает
Необычный образ актрисы, в закрытом ярком топе в полоску с яркими губами.
16. Суровая знаменитость с игривыми глазами
Задумчивая, серьёзная девушка в красном.
17. Она всегда радуется жизни
Короткие волосы, яркий красный наряд и сиреневый шарфик подчёркивают тонкость вкуса знаменитости.
18. Превосходная Джанет Ли
Блестящий верх в наряде подчёркивает смелость актрисы.
19. Юная знаменитость позирует на лавочке в парке
Счастливая, жизнерадостная девушка в розовом топе и белой юбке вышла прогуляться.
20. Серьёзная дама
Необычный белый воротник и обруч так превосходно сочетаются.
21. Лёгкий образ знаменитости с собранными волосами
Нежно-голубое платье в сочетании с чудесным белым букетом.
22. В летнем платице она прекрасна
Коралловый блестящий сарафан в полоску с яркой помадой.
23. Прислонилась к дереву
Совсем юная, задумчивая Джанет Ли.
24. Модная и задумчивая Джанет Ли
Сочетание белого и красного хороший признак превосходного вкуса.
25. Вечерний образ с короткой стрижкой
Она прекрасна всегда.
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