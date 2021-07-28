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Хичкоковская блондинка Джанет Ли на фотографиях 1940-х и 1950-х годов


Хичкоковская блондинка Джанет Ли на фотографиях 1940-х и 1950-х годов.

Хичкоковская блондинка Джанет Ли на фотографиях 1940-х и 1950-х годов.

Американская звезда Джанет Ли завоевала известности после роли жертвы потрошителя-психопата в триллере Альфреда Хичкока 1960 года «Психо». Сцену убийства огромным ножом в ванной не может не помнить почитатель таланта великого режиссера или поклонник жанра фильмов ужасов. В одном из опросов сцена убийства героини Джанет Ли в ванной была даже признана «лучшей смертью в кино». В этом обзоре фотографии актрисы разных лет ещё до того времени, как она снялась у Хичкока.

1. Стильная Джанет Ли


Женщина в брюках с завышенной талией в полоску и синей кофте.

Женщина в брюках с завышенной талией в полоску и синей кофте.

 

2. Жизнерадостная актриса


Молодая девушка в бело-золотом платье присела отдохнуть под голубым небом.

Молодая девушка в бело-золотом платье присела отдохнуть под голубым небом.

 

3. На отдыхе


Как к лицу Джанет Ли коралловый купальник.

Как к лицу Джанет Ли коралловый купальник.

 

4.Знаменитость в неотразимом наряде радуется жизни


Получила за лучшую женскую роль второго плана премию «Оскар» и «Золотой глобус».

Получила за лучшую женскую роль второго плана премию «Оскар» и «Золотой глобус».

 

5. Само совершенство


Коричневые губы и пояс придают образу изюминку.

Коричневые губы и пояс придают образу изюминку.

 

6. Счастливая Джанет Ли


Чудесное сочетание в одежде синего и красного подчёркивает хороший вкус девушки.

Чудесное сочетание в одежде синего и красного подчёркивает хороший вкус девушки.

 

7. Задумчивая актриса


Небесно-голубое платье как же к лицу.

Небесно-голубое платье как же к лицу.

 

8. Сексуальная девушка


Позирует на камеру в превосходном наряде бордового цвета с разрезами.

Позирует на камеру в превосходном наряде бордового цвета с разрезами.

 

9. На фоне бассейна она неотразима


В коротком сиреневом платице.

В коротком сиреневом платице.

 

10. Прислонилась к стене


Синее с красным всегда красиво.

Синее с красным всегда красиво.

 

11. Счастливая девушка позирует на камеру


Присела отдохнуть в чёрном платице.

Присела отдохнуть в чёрном платице.

 

12.Звенит в колокола


Игривая Джанет Ли в красном платье.

Игривая Джанет Ли в красном платье.

 

13. Знаменитость на сцене


Радостные лица зрителей и аплодисменты это её жизнь.

Радостные лица зрителей и аплодисменты это её жизнь.

 

14. Портрет Джанет Ли


Задумчивый, весёлый образ с красной помадой.

Задумчивый, весёлый образ с красной помадой.

 

15. Блондинка отдыхает


Необычный образ актрисы, в закрытом ярком топе в полоску с яркими губами.

Необычный образ актрисы, в закрытом ярком топе в полоску с яркими губами.

 

16. Суровая знаменитость с игривыми глазами


Задумчивая, серьёзная девушка в красном.

Задумчивая, серьёзная девушка в красном.

 

17. Она всегда радуется жизни


Короткие волосы, яркий красный наряд и сиреневый шарфик подчёркивают тонкость вкуса знаменитости.

Короткие волосы, яркий красный наряд и сиреневый шарфик подчёркивают тонкость вкуса знаменитости.

 

18. Превосходная Джанет Ли


Блестящий верх в наряде подчёркивает смелость актрисы.

Блестящий верх в наряде подчёркивает смелость актрисы.

 

19. Юная знаменитость позирует на лавочке в парке


Счастливая, жизнерадостная девушка в розовом топе и белой юбке вышла прогуляться.

Счастливая, жизнерадостная девушка в розовом топе и белой юбке вышла прогуляться.

 

20. Серьёзная дама


Необычный белый воротник и обруч так превосходно сочетаются.

Необычный белый воротник и обруч так превосходно сочетаются.

 

21. Лёгкий образ знаменитости с собранными волосами


Нежно-голубое платье в сочетании с чудесным белым букетом.

Нежно-голубое платье в сочетании с чудесным белым букетом.

 

22. В летнем платице она прекрасна


Коралловый блестящий сарафан в полоску с яркой помадой.

Коралловый блестящий сарафан в полоску с яркой помадой.

 

23. Прислонилась к дереву


Совсем юная, задумчивая Джанет Ли.

Совсем юная, задумчивая Джанет Ли.

 

24. Модная и задумчивая Джанет Ли


Сочетание белого и красного хороший признак превосходного вкуса.

Сочетание белого и красного хороший признак превосходного вкуса.

 

25. Вечерний образ с короткой стрижкой


Она прекрасна всегда.

Она прекрасна всегда.

 

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Хичкоковская блондинка Джанет Ли на фотографиях 1940-х и 1950-х годов

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Хичкоковская блондинка Джанет Ли на фотографиях 1940-х и 1950-х годовПодписаться на мой Instagram
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