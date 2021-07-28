Хичкоковская блондинка Джанет Ли на фотографиях 1940-х и 1950-х годов.

1. Стильная Джанет Ли

Женщина в брюках с завышенной талией в полоску и синей кофте.

2. Жизнерадостная актриса

Молодая девушка в бело-золотом платье присела отдохнуть под голубым небом .

3. На отдыхе

Как к лицу Джанет Ли коралловый купальник.

4.Знаменитость в неотразимом наряде радуется жизни

Получила за лучшую женскую роль второго плана премию «Оскар» и «Золотой глобус».

5. Само совершенство

Коричневые губы и пояс придают образу изюминку.

6. Счастливая Джанет Ли

Чудесное сочетание в одежде синего и красного подчёркивает хороший вкус девушки.

7. Задумчивая актриса

Небесно-голубое платье как же к лицу.

8. Сексуальная девушка

Позирует на камеру в превосходном наряде бордового цвета с разрезами.

9. На фоне бассейна она неотразима

В коротком сиреневом платице.

10. Прислонилась к стене

Синее с красным всегда красиво.

11. Счастливая девушка позирует на камеру

Присела отдохнуть в чёрном платице.

12.Звенит в колокола

Игривая Джанет Ли в красном платье.

13. Знаменитость на сцене

Радостные лица зрителей и аплодисменты это её жизнь.

14. Портрет Джанет Ли

Задумчивый, весёлый образ с красной помадой.

15. Блондинка отдыхает

Необычный образ актрисы, в закрытом ярком топе в полоску с яркими губами.

16. Суровая знаменитость с игривыми глазами

Задумчивая, серьёзная девушка в красном.

17. Она всегда радуется жизни

Короткие волосы, яркий красный наряд и сиреневый шарфик подчёркивают тонкость вкуса знаменитости.

18. Превосходная Джанет Ли

Блестящий верх в наряде подчёркивает смелость актрисы.

19. Юная знаменитость позирует на лавочке в парке

Счастливая, жизнерадостная девушка в розовом топе и белой юбке вышла прогуляться.

20. Серьёзная дама

Необычный белый воротник и обруч так превосходно сочетаются.

21. Лёгкий образ знаменитости с собранными волосами

Нежно-голубое платье в сочетании с чудесным белым букетом.

22. В летнем платице она прекрасна

Коралловый блестящий сарафан в полоску с яркой помадой.

23. Прислонилась к дереву

Совсем юная, задумчивая Джанет Ли.

24. Модная и задумчивая Джанет Ли

Сочетание белого и красного хороший признак превосходного вкуса.

25. Вечерний образ с короткой стрижкой

Она прекрасна всегда.

Американская звезда Джанет Ли завоевала известности после роли жертвы потрошителя-психопата в триллере Альфреда Хичкока 1960 года «Психо». Сцену убийства огромным ножом в ванной не может не помнить почитатель таланта великого режиссера или поклонник жанра фильмов ужасов. В одном из опросов сцена убийства героини Джанет Ли в ванной была даже признана «лучшей смертью в кино». В этом обзоре фотографии актрисы разных лет ещё до того времени, как она снялась у Хичкока.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: