Знаменитости, которых связывает многолетняя дружба

Иногда складывается впечатление, что в кино и на сцене существуют только деловые отношения между артистами. Однако многие знаменитости готовы опровергнуть этот стереотип. В творческой среде существуют крепкие дружеские отношения, которые длятся не один год, а иногда и не одно десятилетие. Предлагаем нашим читателям познакомиться с дружескими тандемами, отношения в которых проверены временем.
Михаил Трухин, Константин Хабенский и Михаил Пореченков
Михаил Пореченков, Михаил Трухин и Константин Хабенский. / Фото: www.tele.ru
Их дружба берёт своё начало ещё со студенческой скамьи. Михаил Трухин, Константин Хабенский и Михаил Пореченков вместе учились в ЛГИТМиКе, но после их дороги не разошлись. Несмотря на занятость, они стараются встречаться и помогать друг другу. Михаил Пореченков признаётся, что дружба с Константином Хабенским и Михаилом Трухиным – это самое лучшее, что дал ему институт. Сегодня они считают друг друга уже членами семьи, а супруга Михаила Пореченкова стала крёстной мамой для Ивана, сына Хабенского, и Сони, дочери Трухина. Крёстным отцом Сони стал Хабенский.
Чулпан Хаматова и Ольга Дроздова
Чулпан Хаматова и Ольга Дроздова. / Фото: www.starnewsrus.com
Две замечательные актрисы познакомились и подружились во время работы в «Современнике». Они играли вместе на сцене и не расставались после спектаклей и репетиций. Именно благодаря Чулпан Хаматовой Ольга Дроздова вместе с мужем стали заниматься благотворительностью. Несмотря на многолетнюю дружбу, актрисы всё ещё способны удивлять друг друга: когда Ольга заявила подруге, что занялась кикбоксингом, Чулпан была поражена. Ей казалось, что женственная подруга никак не совместима с таким жёстким видом спорта.
Лев Лещенко и Владимир Винокур
Лев Лещенко и Владимир Винокур. / Фото: www.sputniknews.ru
Дружба мэтров российской эстрады проверена десятилетиями. Они познакомились, когда Владимир Винокур, вчерашний солдат, пришёл на консультацию перед вступительным испытанием в ГИТИС. Тогда Лещенко вместе с однокурсниками разыграл незадачливого абитуриента. Лев Валерьянович представился членом приёмной комиссии и повёл солдатика «на прослушивание». На следующий день, когда Винокур пришёл уже на настоящий экзамен, оказалось, что вчерашний «член приёмной комиссии» всего лишь выпускник. Но Владимир Винокур розыгрыш оценил по достоинству, а Лев Лещенко вскоре стал его другом. Вот уже полвека они вместе и за всё это время умудрились ни разу не поссориться.
Иван Охлобыстин и Михаил Ефремов
Иван Охлобыстин и Михаил Ефремов. / Фото: www.potok.ua
Отношения Ивана Охлобыстина и Михаила Ефремова давно перешли из разряда дружеских практически в родственные. Ещё в те времена, когда Иван Охлобыстин только собирался жениться на своей Оксане, на свадьбу требовалась нереальная на тот момент сумма в две тысячи долларов. Ефремов заказывал у Охлобыстина пьесы для постановки во МХАТе, которые сам же ставил, как режиссёр. Благодаря гонорарам денег на свадьбу хватило с лихвой. Позже Михаил Ефремов стал крёстным отцом Анфисы, старшей дочери Охлобыстиных. Иван Охлобыстин честно признаётся: лучше Ефремова друга нет и не может быть.
Лера Кудрявцева и Анфиса Чехова
Лера Кудрявцева и Анфиса Чехова. / Фото: www.warnet.ws
Они совершенно не понравились друг другу, когда увиделись впервые на съёмках. Должно было пройти ещё пять лет до того момента, как они пересеклись снова во время работы над какой-то передачей. Незаметно для обеих девушек общение не прекратилось и после того, как камера была уже выключена. Оказалось, что у двух теледив общие интересы и взгляды на жизнь. Прошло уже много лет, а их дружба с годами стала только крепче. Анфиса Чехова не скрывает: только Лере Кудрявцевой она может рассказать о себе абсолютно всё. Лера же размещает на своей странице в социальной сети фотографии с подругой, под которыми пишет, как они могут общаться часами и не надоедать друг другу. Иногда у них случаются размолвки из-за пустяков, но на их дружбу они никак не могут повлиять.
Роберт Дауни младший и Мэл Гибсон
Роберт Дауни младший и Мэл Гибсон. / Фото: www.gossipmagazineonline.com
Их дружба началась ещё в 1990-м году, когда актёры вместе снимались в фильме «Эйр Америка». С тех пор прошло почти 30 лет и за эти годы Мэл Гибсон неоднократно приходил на помощь своему другу, а Роберт Дауни готов был защищать Гибсона от всего мира, когда на наго обрушивались обвинения. Иногда им даже не надо просить о помощи, ведь настоящие друзья понимают друг друга без слов. И даже когда весь мир настроен против, то эти двое буду стоять горой один за другого.
Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр
Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр. / Фото: www.kinotime.org
Ещё один пример мужской дружбы, проверенной тремя десятилетиями. Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр познакомились ещё подростками на одном из кастингов. Несмотря на возраст, ребята сразу осознали, насколько интересны друг другу и даже дали клятву никогда не отказывать в помощи другому. Ни слава, не время не властны над их дружбой. Актёры давно выросли, стали по-настоящему знамениты, но всё так же стремятся проводить всё свободное время вместе, а когда предоставляется такая возможность, то и отпуск проводят, наслаждаясь общением.
Дженнифер Энистон и Кортни Кокc
Дженнифер Энистон и Кортни Кокc. / Фото: www.peopletalk.ru
Сериал «Друзья», в котором снимались актрисы, не только принёс им мировую известность, но и стал началом многолетней дружбы Дженнифер Эниситон и Кортни Кокс. Им нечасто случается работать вместе, но подруги ходят друг к другу в гости, утешают в дни разочарований и неудач. К тому же Дженнифер Энистон является крёстной мамой для дочери Кортни Кокс, Коко Райли Аркетт.
Валерия Гай Германика и Агния Кузнецова
Агния Кузнецова и Валерия Гай Германика. / Фото: www.kioskplus.ru
Их знакомство состоялось в 2007 году во время работы над первым фильмом Валерии «Все умрут, а я останусь». С тех пор они не перестают удивляться тому, насколько схожи у них жизненные установки и цели. Режиссёр и актриса всегда найдут друг для друга нужные слова. Валерия Гай Германика и Агния Кузнецова готовы поддерживать и помогать одна другой, не считаясь с собственными сложностями или проблемами.
Анна Якунина и Максим Аверин
Анна Якунина и Максим Аверин. / Фото: www.domashnyochag.ru
Они дружат уже много лет и даже не представляют себе, как могли раньше обходиться друг без друга. Иногда Анна Якунина и Максим Аверин называют себя близнецами, потому что похожи настолько, насколько могут быть только родные люди. Они понимают друг друга без слов, читают одинаковые книги и спешат на помощь, даже если для этого нужно пролететь через всю страну. Они поссорились всего один раз и даже несколько дней не разговаривали друг с другом. Но после пришло осознание, что они совершенно не могут друг без друга.
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